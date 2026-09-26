Σάκοτα: «Είμαστε αρκετά πίσω, αλλά δεν ψάχνουμε δικαιολογίες» μετά την ήττα της ΑΕΚ

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, προπονητής της ΑΕΚ, προέβη σε δηλώσεις μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τον Ολυμπιακό, στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ. Η «Ένωση» ηττήθηκε με σκορ 93-80, με τους «ερυθρόλευκους» να εξασφαλίζουν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Σάκοτα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, αναλύοντας την εικόνα της ομάδας του και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Η ήττα από τον Ολυμπιακό και η αγωνιστική εικόνα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε πως ήταν ολοφάνερο ότι στην ΑΕΚ λείπουν τα παιχνίδια και κάποιες φάσεις που δεν μπορούν να βρεθούν ούτε στην προπόνηση, όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Εξήγησε ότι είδαν φάσεις να διορθώνονται παίζοντας κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ο προπονητής της ΑΕΚ ανέφερε πως τα λάθη είναι κάτι που θα μειωθούν με την πάροδο του χρόνου.

Επιπλέον, ο Σάκοτα δήλωσε ότι δεν περίμενε πολλά στην επίθεση, καθώς τα παιχνίδια είναι αυτά που θα δώσουν τον ρυθμό στην ομάδα. Παραδέχτηκε ότι η ΑΕΚ βρίσκεται αρκετά πίσω, αλλά υπογράμμισε ότι υπάρχουν σημεία από την εμφάνιση της ομάδας που μπορούν να κρατήσουν ως θετικά. Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό, παρά το τελικό αποτέλεσμα.

Οι απουσίες και η ετοιμότητα του ρόστερ

Σχετικά με την εικόνα της ΑΕΚ, ο Ντράγκαν Σάκοτα ξεκαθάρισε ότι η αναφορά σε απουσίες και ατυχίες δεν αποτελεί αναζήτηση δικαιολογιών, αλλά προσπάθεια εξήγησης ορισμένων πραγμάτων. Υπογράμμισε ότι η ομάδα έχει επίσημα παιχνίδια μπροστά της και δεν αναμένει καλές εμφανίσεις στην αρχή της σεζόν. Ωστόσο, όσο η ομάδα παίζει και φτάνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο στον αγώνα, γνωρίζει τι πρέπει να διορθώσει.

Ο προπονητής εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας όσον αφορά την αρχή, τονίζοντας ότι η επόμενη μέρα έχει να κάνει με την επανάληψη και τη βελτίωση. Αναφέρθηκε επίσης στο βάθος του ρόστερ, σημειώνοντας ότι κάποιοι παίκτες δουλεύουν από την πρώτη μέρα, ενώ άλλοι ήρθαν πρόσφατα, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας μεταξύ τους. Αυτό οδηγεί σε σκαμπανεβάσματα στην απόδοση, τα οποία αναμένεται να εξομαλυνθούν.

Η αμυντική λειτουργία και ο ρυθμός

Ο Σάκοτα επεσήμανε ότι η ομάδα γνώριζε και περίμενε την κατάσταση πριν από τον αγώνα. Η επιθυμία ήταν να είναι αμυντικά παρόντες για 40 λεπτά, κάτι που δεν επετεύχθη. Σε κάποια στιγμή, το σκορ ξέφυγε, ειδικά απέναντι σε μία ομάδα που ξεκινάει στην Ευρωλίγκα με 20+ πόντους. Διευκρίνισε ότι δεν εξαρτώνται όλα από την ΑΕΚ και πως αν ο αντίπαλος τους αφήσει λίγο «αέρα», θα παίξουν καλύτερα.

Ο προπονητής της ΑΕΚ τόνισε ότι βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν και δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα για τη συνέχεια της πορείας της ομάδας. Η βελτίωση θα έρθει σταδιακά, καθώς οι παίκτες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη συνοχή και ρυθμό μέσα από τους αγώνες.

Το ζήτημα της προσέλευσης του κόσμου

Αναφορικά με την προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο, ο Ντράγκαν Σάκοτα χαρακτήρισε δύσκολο να εξηγήσει αυτή την κατάσταση σε έναν παίκτη, ειδικά σε έναν ξένο. Σχολίασε ότι το ποδόσφαιρο ξεκίνησε, και ο κόσμος βλέπει και κρίνει. Υπάρχουν ομάδες που έχουν κάνει sold out στα διαρκείας, κάτι που δείχνει ότι ο κόσμος έρχεται στα γήπεδα.

Ο Σάκοτα πρόσθεσε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι το πιο δυνατό όσον αφορά το ταλέντο, υποδηλώνοντας την ποιότητα των αγώνων που προσφέρει. Η προσέλευση των φιλάθλων αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί τις ομάδες και τους προπονητές.

Συλλυπητήρια για τον Σούλη Μαρκόπουλο

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Τον χαρακτήρισε μεγάλο άνθρωπο και μεγάλη προσωπικότητα, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που έχει προσφέρει πολλά στον χώρο του αθλητισμού. Ο προπονητής της ΑΕΚ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου ήταν ξαφνική και χωρίς να είναι γνωστά κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως ανέφερε ο Σάκοτα, προσθέτοντας ότι χάθηκε ένας άνθρωπος με σημαντική προσφορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta