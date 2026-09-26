Ο Ολυμπιακός στον τελικό του Σούπερ Καπ μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του Stoiximan Super Cup, επικρατώντας της ΑΕΚ με σκορ 93-80, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας στη νίκη με διαφορά 13 πόντων. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσει πλέον τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αντιμετωπίζοντας τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Η πορεία προς τον τελικό

Ο Ολυμπιακός συνέχισε το νικηφόρο σερί του, καταφέρνοντας να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Σούπερ Καπ. Στον ημιτελικό, οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν την ΑΕΚ, επικρατώντας με 93-80 και δείχνοντας καλή επιθετική παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η αναμέτρηση έλαβε χώρα στο «Ανδρέας Παπανδρέου», με τους «ερυθρόλευκους» να διαχειρίζονται το προβάδισμά τους και να φτάνουν στη νίκη. Στον τελικό της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για τις 27 Σεπτεμβρίου στις 21:00, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τον νικητή του άλλου ημιτελικού, μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Κορυφαίοι παίκτες και καθοριστικές στιγμές

Στην αναμέτρηση ξεχώρισε ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος αναδείχθηκε σε κομβικό παράγοντα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Μοντέρο σημείωσε 17 πόντους, με 4/7 βολές, 2/3 δίποντα και 3/6 τρίποντα, ενώ είχε επίσης 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20 λεπτά συμμετοχής. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, μάλιστα, πέτυχε 13 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος κατέγραψε 9 πόντους με 3/4 βολές και 8/9 δίποντα, καθώς και 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 28 λεπτά. Από την πλευρά της ΑΕΚ, λύσεις στην επίθεση βρήκαν οι Τσαλμπούρης με 18 πόντους (2/3 τρίποντα) και Τζόζεφ με 16 πόντους.

Άλλοι παίκτες που συνέβαλαν στην επίθεση του Ολυμπιακού ήταν ο Βεζένκοβ με 14 πόντους και ο Ντόρσεϊ επίσης με 14 πόντους, εκ των οποίων 4/8 τρίποντα.

Η εξέλιξη του αγώνα ανά δεκάλεπτο

Το πρώτο καλάθι του αγώνα σημειώθηκε από τον Χολ, ωστόσο η ΑΕΚ απάντησε με τέσσερις προσωπικούς πόντους του Νόλεϊ, παίρνοντας προβάδισμα 4-2 στο 08:53. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με ένα σερί 9-0, από το 07:54 (Γουόρντ) έως το 06:08 (Χολ), προσπερνώντας με 11-4. Η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό για πρώτη φορά με τρεις πόντους του Χολ, κάνοντας το σκορ 19-9. Με δίποντα των Καραγιαννίδη και Ντόρσεϊ, το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται 28-18.

Στην αρχή της δεύτερης περιόδου, οι Τσαλμπούρης και Τζόζεφ μείωσαν σε 28-22, αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα νέο σερί 9-0, από το 07:15 (Χολ) έως το 05:10 (Νετζήπογλου), ανεβάζοντας τη διαφορά στο +15 (37-22). Με δύο τρίποντα από τους Εντιάι και Μοντέρο, καθώς και ένα δίποντο του Χολ, η διαφορά έφτασε τους 20 πόντους (46-26) στο 02:54. Η ΑΕΚ αντέδρασε με ένα σερί 11-0, από το 02:31 (Μπάρτλεϊ) έως τα 00:34 (Τσαλμπούρης), μειώνοντας σε 46-37, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο και η επικράτηση

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με πόντους από τους Ντόρσεϊ (τρίποντο) και Γουόρντ (δίποντο), ενώ ο Πίκνεϊ απάντησε με τρίποντο για το 51-40 στο 08:52. Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ένα σερί 7-0, από το 05:04 (Χολ) έως το 04:08 (Βεζένκοβ), ανεβάζοντας τη διαφορά στους 23 πόντους (70-57). Η ΑΕΚ, ωστόσο, με επιμέρους σκορ 15-2, από το 03:44 (Νόλεϊ) έως τα 00:43 (Τσαλμπούρης), μείωσε σε 72-62. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες να προηγούνται 74-62, χάρη σε δίποντο του ΜακΙντάιρ.

Στην αρχή της τέταρτης περιόδου, ο Τζόζεφ σκόραρε, με τον Μοντέρο να απαντάει με πέντε πόντους, ενώ ακολούθησε δίποντο του Φουρνιέ για το 81-64 στο 08:32. Η «Ένωση» μείωσε τη διαφορά σε 81-72 με ένα σερί 8-0, φτάνοντας μάλιστα τους εφτά πόντους (82-75) στο 05:30. Με τον Μοντέρο να ηγείται, ο Ολυμπιακός ανέβασε ξανά το προβάδισμα στο 89-75 στο 04:05. Οι Πειραιώτες κατάφεραν να διαχειριστούν τη διαφορά τους στα τελευταία λεπτά, φτάνοντας τελικά στην επικράτηση με το τελικό σκορ 93-80.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki, Reader