Φερστάπεν: «Έφτασα πολύ κοντά στη νίκη» στο Γκραν Πρι Αζερμπαϊτζάν

Ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε μία «ανάσα» από την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν, κατά τη διάρκεια του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο Ολλανδός πιλότος, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε στις κατατακτήριες δοκιμές και την εκκίνηση από την όγδοη θέση, κατάφερε να αναρριχηθεί μέχρι τη δεύτερη θέση, μετατρέποντας τους τελευταίους γύρους σε ένα έντονο ντέρμπι απέναντι στον Τζορτζ Ράσελ.

Η δύσκολη εκκίνηση και η εντυπωσιακή ανάκαμψη

Ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε τον αγώνα από την όγδοη θέση, αποτέλεσμα των προβλημάτων που αντιμετώπισε στις κατατακτήριες δοκιμές. Παρά την αρχική αυτή δυσκολία, ο Ολλανδός πιλότος επέδειξε αξιοσημείωτη απόδοση, ανεβαίνοντας σταδιακά θέσεις και φτάνοντας τελικά στη δεύτερη θέση του βάθρου.

Η επίδοση αυτή αποτέλεσε μία σημαντική ανάκαμψη για τον Φερστάπεν, ειδικά μετά τα όσα είχαν πάει στραβά την προηγούμενη ημέρα. Μετά τον τερματισμό, ο ίδιος δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη του αγώνα, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική του θέση στην εκκίνηση.

Η οριακή μάχη με τον Τζορτζ Ράσελ

Η διαφορά μεταξύ του Φερστάπεν και του Τζορτζ Ράσελ, όταν οι δύο πιλότοι πήραν την καρό σημαία, ήταν μόλις 0,196 δευτερόλεπτα. Ο Ολλανδός πλησίασε εντυπωσιακά τη Mercedes του Ράσελ στην τελική ευθεία, χωρίς ωστόσο να προλάβει να ολοκληρώσει την ανατροπή για την πρώτη θέση.

Οι τελευταίοι γύροι του αγώνα εξελίχθηκαν σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με τον Φερστάπεν να πιέζει διαρκώς τον αντίπαλό του. Παρόλο που η νίκη χάθηκε για ελάχιστα μέτρα, η δεύτερη θέση θεωρήθηκε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του.

Οι προκλήσεις με τα ελαστικά και το αυτοκίνητο ασφαλείας

Η πρώτη περίοδος του αγώνα, κατά την οποία ο Φερστάπεν χρησιμοποιούσε τη μεσαία γόμα ελαστικών, δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το πρώτο stint ήταν κάποιες στιγμές λίγο δύσκολο, γεγονός που πρόσθεσε στην πρόκληση της ανάκαμψης.

Ένα δεύτερο Αυτοκίνητο Ασφαλείας έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς μηδένισε εκ νέου τις διαφορές μεταξύ των μονοθεσίων. Αυτό έδωσε στον Φερστάπεν την ευκαιρία να επιτεθεί άμεσα για τη νίκη, αν και ο Ράσελ κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη θέση στην επανεκκίνηση.

Η πίεση στην τελική ευθεία

Παρά το γεγονός ότι ο Ράσελ διατήρησε την πρωτοπορία μετά την επανεκκίνηση, η RB22 του Φερστάπεν παρέμεινε σε απόσταση βολής. Η μεταξύ τους διαφορά μειώθηκε σταδιακά στους τελευταίους γύρους, καθώς ο Ολλανδός αύξανε την πίεση.

Ο Φερστάπεν πίεσε περισσότερο από τον αντίπαλό του στο σημείο όπου είχε έξοδο ο Μπότας, φτάνοντας τη Mercedes μέχρι την τελευταία στροφή. Στην τελική ευθεία, κατάφερε να βρεθεί ακριβώς πίσω από τον Ράσελ. Η απώλεια ισχύος που αντιμετώπισε ο Βρετανός μετά την τελευταία κίτρινη σημαία έκανε τη μάχη ακόμη πιο οριακή, αλλά δεν ήταν αρκετό για την ανατροπή.

Οι δηλώσεις του Μαξ Φερστάπεν

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μαξ Φερστάπεν δήλωσε: «Ήταν ένας καλός αγώνας και στο τέλος έφτασα πραγματικά πολύ κοντά στον Τζορτζ. Δυστυχώς, δεν ήταν αρκετό για να κερδίσω. Ξεκινώντας από την όγδοη θέση, νομίζω ότι τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά από την αρχή. Το πρώτο stint ήταν κάποιες στιγμές λίγο δύσκολο με τη μεσαία γόμα ελαστικών».

Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την ικανοποίησή του για την επίδοση, δεδομένων των αρχικών συνθηκών, αλλά και τη μικρή απογοήτευση για την απώλεια της νίκης για τόσο λίγο.

Ανάλυση του Γκραν πρι Αζερμπαϊτζάν

Για μια λεπτομερή ανάλυση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συντονιστούν στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις 16:30, προσφέροντας μια εις βάθος ματιά στα γεγονότα του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta