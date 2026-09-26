Φιλική νίκη του Ηρακλή επί του Κολοσσού Ρόδου με 90-83 στο Ιβανώφειο

Ο Ηρακλής επιβλήθηκε του Κολοσσού Ρόδου με σκορ 90-83 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Ιβανώφειο. Το παιχνίδι αυτό αποτέλεσε το τελευταίο φιλικό τεστ και την πρόβα τζενεράλε για τους δύο συλλόγους, λίγο πριν την έναρξη της Stoiximan GBL 2026-27. Οι «κυανόλευκοι» κατάφεραν να λυγίσουν τους Ροδίτες, φτάνοντας στην τελική επικράτηση κεκλεισμένων των θυρών, ολοκληρώνοντας έτσι την προετοιμασία τους.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο Ιβανώφειο

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους από τη Ρόδο να παίρνουν ένα αρχικό προβάδισμα, σημειώνοντας επιμέρους σκορ 7-0. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι του Ηρακλή αντέδρασαν άμεσα, παίρνοντας τον έλεγχο του αγώνα και ανατρέποντας την αρχική διαφορά. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με 90-83.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Ιβανώφειο και έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς, καθώς και στον Άρη Λυκογιάννη του Κολοσσού, να δοκιμάσουν τα σχήματά τους και να αξιολογήσουν την ετοιμότητα των παικτών τους λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων στη Stoiximan GBL.

Οι πρωταγωνιστές της φιλικής αναμέτρησης

Για τον Ηρακλή, δύο παίκτες ξεχώρισαν ιδιαίτερα στην επίθεση, οδηγώντας την ομάδα στη νίκη. Ο Λεκιού αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς, σημειώνοντας 17 πόντους, στους οποίους περιλαμβάνονταν και δύο τρίποντα. Ακολούθησε ο Στάιλς, ο οποίος συνέβαλε με 14 πόντους, πετυχαίνοντας τρία τρίποντα, δείχνοντας την ετοιμότητά του.

Από την πλευρά του Κολοσσού Ρόδου, ο Γουίλις ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε επιθετικά, σταματώντας στους 12 πόντους. Η φιλική αυτή αναμέτρηση επέτρεψε στους προπονητές να δουν την απόδοση των βασικών τους παικτών και να κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Απουσίες και συμμετοχές

Στο στρατόπεδο των «κυανόλευκων» του Ηρακλή, καταγράφηκε μία σημαντική απουσία, καθώς ο τραυματίας Κουκ δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Παράλληλα, στην αναμέτρηση συμμετείχε ο Μιχάλης Λιάπης, ο οποίος συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας και πήρε χρόνο συμμετοχής, δίνοντας μια επιπλέον επιλογή στον προπονητή.

Οι πλήρεις συνθέσεις των ομάδων ήταν οι εξής: Για τον Ηρακλή (Ζόραν Λούκιτς): Lecque 17(2), Melvin 13(2), Styles 14(3), Horchler 2, Μουράτος, Diarra 13(2), Hutson 2, Σλαφτσάκης 9, Σίλας 9(1), Αρνόκουρος 6, Μαστρογιαννόπουλος 5(1), Σταυρακόπουλος, Λιάπης. Για τον Κολοσσό Ρόδου (Άρης Λυκογιάννης): Willis 12, Καράμπελας 3(1), Manjon 8, Τσιακμάς 4, Upson 15, Καλαϊτζάκης, Καμπερίδης 5(1), Harris 11(3), Stevenson 10, Barnett 5, Kreuser 10(1), Χρηστίδης.

Επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Με την ολοκλήρωση του τελευταίου φιλικού παιχνιδιού, ο Ηρακλής στρέφει πλέον την προσοχή του στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων για τη Stoiximan GBL. Την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Ιβανώφειο.

Αυτή η αναμέτρηση θα αποτελέσει το εναρκτήριο παιχνίδι για τις δύο ομάδες στο πλαίσιο του πρωταθλήματος. Ο Κολοσσός H Hotels Collection, από την πλευρά του, θα προετοιμαστεί επίσης για την έναρξη της Stoiximan GBL 2026-27, έχοντας πλέον ολοκληρώσει τα φιλικά του παιχνίδια και έχοντας μια σαφή εικόνα της αγωνιστικής του κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta