Ο πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι για τις κατηγορίες: «Αποφασισμένοι να αποδείξουμε την αθωότητά μας»

Ο πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι, Καλντούν Αλ Μουμπαράκ, τοποθετήθηκε επίσημα για το πόρισμα ενοχής που εκδόθηκε εις βάρος του συλλόγου, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία για την πλήρη επίλυση της υπόθεσης έχει ακόμα μακρύ δρόμο μπροστά της. Μέσω ανοικτής επιστολής, ο Αλ Μουμπαράκ εξέφρασε την ακλόνητη πεποίθηση και την αποφασιστικότητα της Μάντσεστερ Σίτι να αποδείξει την αθωότητά της, καλώντας παράλληλα σε υπομονή τους φιλάθλους και τους εμπλεκόμενους.

Η υπόθεση των οικονομικών παραβιάσεων

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, καθώς δημοσιεύματα του «Athletic» αποκάλυψαν το πόρισμα μιας ανεξάρτητης επιτροπής. Αυτή η επιτροπή έχει αναλάβει να εξετάσει ένα σύνολο 115 περιπτώσεων οικονομικών παραβιάσεων που αποδίδονται στον αγγλικό σύλλογο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, οι «Πολίτες» κρίθηκαν ένοχοι για 114 από αυτές τις περιπτώσεις. Η σοβαρότητα των κατηγοριών υποδηλώνει ότι οι πιθανές τιμωρίες που θα μπορούσαν να επιβληθούν στο κλαμπ είναι ιδιαίτερα βαριές, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης ανησυχίας και αβεβαιότητας για το μέλλον της ομάδας.

Η θέση του προέδρου και το μήνυμα υπομονής

Αντιδρώντας στα δημοσιεύματα και την πίεση που ασκείται, ο πρόεδρος Καλντούν Αλ Μουμπαράκ απηύθυνε ανοικτή επιστολή, ζητώντας από όλους να δείξουν υπομονή. Στην επιστολή του, τόνισε με έμφαση ότι η διαδικασία της Premier League έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει, πριν καταλήξει σε οριστική απόφαση.

Ο Αλ Μουμπαράκ υπογράμμισε τη σταθερή πεποίθηση του συλλόγου, καθώς και την αδιάκοπη αποφασιστικότητά του να αποδείξει την αθωότητά του. Αυτή η στάση, όπως ανέφερε, παραμένει εξίσου ισχυρή και αμετάβλητη από την αρχή της υπόθεσης, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και πίστης στην αλήθεια.

Προσωπική δέσμευση και εμπιστευτικότητα

Στην επιστολή του, ο Καλντούν Αλ Μουμπαράκ μοιράστηκε την προσωπική του σχέση με τη Μάντσεστερ Σίτι, δηλώνοντας ότι είναι μέλος του συλλόγου εδώ και 18 χρόνια. Είχε την τιμή να βρεθεί μαζί με τους φιλάθλους σε σημαντικές στιγμές, όπως στο Έτιχαντ, στο Γούμπλεϊ και στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που, όπως είπε, του έχει δείξει πόσο πολύ σημαίνει η ομάδα για όλους.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι, παρόλο που υπάρχουν πολλά που θα ήθελε να μοιραστεί για να διευκρινίσει τη θέση του συλλόγου, η αυστηρή εμπιστευτικότητα της νομικής διαδικασίας το καθιστά αδύνατο αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η ίδια η επιστολή του υποβλήθηκε σε αρκετούς νομικούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή της με τους σχετικούς κανονισμούς.

Η αμετάβλητη στάση του συλλόγου

Ο Αλ Μουμπαράκ κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν την Παρασκευή, καθώς και εκείνη του Φεβρουαρίου του 2023, τονίζοντας ότι «κάθε λέξη έχει σημασία και εξακολουθεί να ισχύει». Επισήμανε ότι, παρά τα συμπεράσματα στα οποία έσπευσαν κάποιοι και τον «θόρυβο» που δημιουργείται γύρω από την υπόθεση, η ουσία της κατάστασης δεν έχει αλλάξει.

Ο πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι υπογράμμισε την ικανότητα του συλλόγου να αντιμετωπίζει προκλήσεις από κοινού και να βγαίνει νικητής, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη δυναμική και την πρόοδο του συλλόγου, αλλά δήλωσε με αποφασιστικότητα ότι δεν θα τους δοθεί αυτή η ευκαιρία.

Το βλέμμα στο μέλλον

Παρά τις νομικές εξελίξεις, ο Καλντούν Αλ Μουμπαράκ έστρεψε το ενδιαφέρον στις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, οι οποίες αναμένονται με ενθουσιασμό μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, μέσα σε δύο εβδομάδες, η Μάντσεστερ Σίτι θα ταξιδέψει στο Άνφιλντ για έναν σημαντικό αγώνα, ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθεί την Παρί Σεν Ζερμέν στο πλαίσιο του Champions League, στο γήπεδό της, το Έτιχαντ. Αυτές οι αναμετρήσεις, όπως τόνισε ο πρόεδρος, αποτελούν ευκαιρίες για τον σύλλογο να επιδείξει και να γιορτάσει τη δύναμή του στον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta