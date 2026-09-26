Δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση για αφαίρεση τίτλων από τη Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με το BBC

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, η Premier League και οι σύλλογοι που συμμετέχουν σε αυτήν δεν εκφράζουν ιδιαίτερη διάθεση για την αφαίρεση τίτλων από τη Μάντσεστερ Σίτι. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο ενός πορίσματος που θεωρεί την αγγλική ομάδα ένοχη για εκτεταμένες οικονομικής φύσεως ατασθαλίες.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τη Μάντσεστερ Σίτι

Οι «ασκοί του Αιόλου» έχουν ανοίξει στην Αγγλία, μετά την αποκάλυψη ενός πορίσματος το οποίο θεωρεί τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για 114 από τις συνολικά 115 κατηγορίες που της αποδίδονται. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν οικονομικής φύσεως ατασθαλίες, οι οποίες φέρεται να έλαβαν χώρα σε ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, οι φερόμενες παραβάσεις εκτείνονται στην περίοδο μεταξύ του 2009 και του 2018. Το εύρος και ο αριθμός των κατηγοριών έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό και συζητήσεις στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου, αναφορικά με τις πιθανές κυρώσεις που θα μπορούσαν να επιβληθούν στον σύλλογο.

Οι τίτλοι που τέθηκαν υπό αμφισβήτηση

Αναμενόμενα, μετά την αποκάλυψη του πορίσματος, ξεκίνησε μια εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τους τίτλους που κατέκτησαν οι «Πολίτες» κατά το διάστημα που φέρεται να διέπραξαν τις οικονομικές ατασθαλίες. Η συζήτηση αυτή επικεντρώθηκε κυρίως στα τρία τρόπαια της Premier League που πανηγύρισε ο αγγλικός σύλλογος.

Οι συγκεκριμένοι τίτλοι της Premier League που τέθηκαν υπό αμφισβήτηση είναι αυτοί των ετών 2012, 2014 και 2018. Σε περίπτωση αφαίρεσης αυτών των τροπαίων από τη Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να εξασφαλίσει δύο επιπλέον τρόπαια, ενώ η Λίβερπουλ θα μπορούσε να προσθέσει ένα τρόπαιο στην τροπαιοθήκη της.

Η στάση της Premier League και των συλλόγων

Παρά τις συζητήσεις για την αφαίρεση τίτλων, το BBC μεταφέρει πως το ενδεχόμενο αυτό δεν «καίει» ιδιαίτερα τους άμεσα εμπλεκόμενους. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ, τόσο η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, η Premier League, όσο και οι σύλλογοι που συμμετέχουν σε αυτήν, δεν είναι ιδιαίτερα θερμοί στην ιδέα της αφαίρεσης τίτλων από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η στάση αυτή υποδηλώνει μια προτίμηση προς άλλες μορφές κυρώσεων, οι οποίες ενδεχομένως να κρίνονται πιο αποτελεσματικές ή πιο δίκαιες από τους εμπλεκόμενους φορείς. Η έλλειψη διάθεσης για αφαίρεση τίτλων αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Πιθανές κυρώσεις και η διαδικασία

Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, άλλες μορφές ποινών φαντάζουν πιο πιθανές σε σχέση με την αφαίρεση τίτλων. Συγκεκριμένα, ένα τεράστιο πρόστιμο αποτελεί μία από τις πιθανές κυρώσεις που εξετάζονται. Επίσης, η αφαίρεση βαθμών από την τρέχουσα ή μελλοντικές αγωνιστικές περιόδους είναι ένα ενδεχόμενο που βρίσκεται στο τραπέζι.

Μια ακόμα σοβαρή πιθανή ποινή που αναφέρεται είναι ο υποβιβασμός της Μάντσεστερ Σίτι από την Premier League. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η τελική απόφαση για τις κυρώσεις δεν θα ληφθεί από τη λίγκα, αλλά από μια ανεξάρτητη επιτροπή. Η επιτροπή αυτή δεν έχει διεξάγει ακόμα ακρόαση για την επιβολή κυρώσεων.

Η αγωνία στις γαλάζιες γειτονιές του Μάντσεστερ

Λόγω του ότι η ανεξάρτητη επιτροπή δεν έχει ακόμα συνεδριάσει για την επιβολή κυρώσεων, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν, προς το παρόν, ανοιχτά. Αυτή η αβεβαιότητα έχει ως αποτέλεσμα να μεγαλώνει η αγωνία στις «γαλάζιες γειτονιές» του Μάντσεστερ, όπου εδρεύει ο σύλλογος.

Οι φίλαθλοι και οι άνθρωποι της ομάδας αναμένουν με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς η τελική απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής θα καθορίσει το μέλλον του συλλόγου και τις επιπτώσεις των κατηγοριών που τον βαραίνουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta