Ιρλανδία: Κανονικά θα διεξαχθεί ο αγώνας με το Ισραήλ

Η αναμέτρηση της Ιρλανδίας με το Ισραήλ για τη League B του Nations League αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά την Κυριακή (27/9). Οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές έλαβαν την απόφαση να κατέβουν στον αγώνα, παρά τον αναβρασμό που επικρατούσε τις τελευταίες ώρες σχετικά με τη διεξαγωγή του. Συγκεκριμένα, υπήρχαν αμφιβολίες από αρκετούς παίκτες του Έιρε για το αν ήθελαν να αντιμετωπίσουν τους Ισραηλινούς, στη σκιά των γεγονότων που έχουν συμβεί στη Γάζα.

Οι αρχικές αμφιβολίες των Ιρλανδών ποδοσφαιριστών

Τις τελευταίες ώρες πριν την τελική απόφαση για τη διεξαγωγή του αγώνα, υπήρχε έντονος αναβρασμός στο στρατόπεδο της ιρλανδικής ομάδας. Αρκετοί ποδοσφαιριστές του Έιρε είχαν εκφράσει τις αμφιβολίες τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην αναμέτρηση απέναντι στους Ισραηλινούς. Αυτές οι αμφιβολίες συνδέονταν άμεσα με τα γεγονότα που έχουν συμβεί στην περιοχή της Γάζας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τουλάχιστον πέντε παίκτες είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να μην αγωνιστούν σε αυτή την αναμέτρηση. Ωστόσο, μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις και συζητήσεις εντός της ομάδας, ελήφθη η απόφαση να κατέβει το σύνολο κανονικά στον αγώνα, διασφαλίζοντας έτσι τη διεξαγωγή του όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η απουσία του Γκάβιν Μπαζούνου από την προπόνηση

Στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν το μέλλον του αγώνα, ο τερματοφύλακας Γκάβιν Μπαζούνου είχε σημαντικό ρόλο. Παρόλα αυτά, ο Μπαζούνου δεν εμφανίστηκε τελικά στην προπόνηση της ομάδας του. Η απουσία του ήταν αισθητή, καθώς από τους τερματοφύλακες παρόντες ήταν μόνο οι Καοΐμιν Κέλεχερ και Μαξ Ο’Λίρι.

Ο Γκάβιν Μπαζούνου παρέμεινε στο ξενοδοχείο της ομάδας κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η συγκεκριμένη προπόνηση ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση, γεγονός που υποδηλώνει το βάθος των διαβουλεύσεων που είχαν προηγηθεί μεταξύ των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.

Καθυστέρηση στην προπόνηση και αναβολή της συνέντευξης Τύπου

Η προπόνηση της ιρλανδικής εθνικής ομάδας ξεκίνησε με σημαντική καθυστέρηση, φτάνοντας τις 5,5 ώρες μετά τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο. Αυτή η εκτεταμένη καθυστέρηση οφειλόταν στις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν μεταξύ των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι συζητούσαν τις αμφιβολίες τους για τη συμμετοχή τους στον αγώνα με το Ισραήλ.

Λόγω των εξελίξεων αυτών, η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί το πρωί, αναβλήθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνέντευξη Τύπου αναμένεται να διεξαχθεί πιθανότατα μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, όταν πλέον θα έχουν ξεκαθαρίσει όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την αναμέτρηση.

Ο τόπος διεξαγωγής της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ιρλανδία και το Ισραήλ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (27/9), θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος. Συγκεκριμένα, ο αγώνας για τη League B του Nations League θα φιλοξενηθεί στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας. Αυτή η επιλογή του τόπου διεξαγωγής είχε γίνει για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα εν μέσω των ειδικών συνθηκών.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή του αγώνα στην Ουγγαρία, σε συνδυασμό με την τελική συμφωνία των παικτών να αγωνιστούν, επιβεβαιώνει ότι η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως είχε οριστεί από την UEFA.

Με πληροφορίες από: Gazzetta