Ολυμπιακός: Οι επίμονες οδηγίες πίεσης και κυκλοφορίας του Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, έχει αρχίσει να εφαρμόζει τη φιλοσοφία του στην ομάδα, παρουσιάζοντας αρκετά κοινά στοιχεία με τον προκάτοχό του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ιδιαίτερα στην πίεση προς τον αντίπαλο. Παράλληλα, ο Βάσκος κόουτς δίνει έμφαση στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και σε συγκεκριμένες επιθετικές προσεγγίσεις, προσπαθώντας να εμφυσήσει τη δική του νοοτροπία στους ποδοσφαιριστές.

Η σημασία της πίεσης στον αντίπαλο

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ζητά συνεχώς από τους παίκτες του να ασκούν πίεση στον αντίπαλο, μια τακτική που ήταν ήδη γνώριμη στην ομάδα από την εποχή του Μεντιλίμπαρ. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του, με στόχο να μην επιτρέπεται στον αντίπαλο να οργανώσει το παιχνίδι του και να κυκλοφορήσει την μπάλα.

Ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στους παίκτες που αγωνίζονται στην επίθεση, ζητώντας τους να ανεβαίνουν ψηλά και να πιέζουν συνεχώς. Μέσω αυτής της επίμονης πίεσης, ο Ολυμπιακός επιδιώκει να αποτρέψει την ανάπτυξη του αντιπάλου και να τον αναγκάσει σε λάθη, κερδίζοντας έτσι την κατοχή της μπάλας σε ευνοϊκές θέσεις.

Το παράδειγμα της Γιαγκελόνια

Η εφαρμογή της τακτικής της πίεσης φάνηκε καθαρά στα παιχνίδια που έχει δώσει ο Ολυμπιακός υπό την τεχνική ηγεσία του Αλγουαθίλ. Ιδιαίτερα στην αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια, η επιμονή στην πίεση απέδωσε καρπούς, οδηγώντας στην ανατροπή του σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, οι Πολωνοί δυσκολεύτηκαν σημαντικά να δημιουργήσουν φάσεις, καθώς ο Ολυμπιακός δεν τους άφησε περιθώρια. Οι Πειραιώτες έπαιξαν τους αντιπάλους τους σχεδόν στο μισό γήπεδο, μια τακτική που δικαιώθηκε, έστω και στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, με την κατάκτηση των τριών βαθμών της νίκης.

Νέα φιλοσοφία στην ανάπτυξη του παιχνιδιού

Στον τομέα της ανάπτυξης του παιχνιδιού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με τον προκάτοχό του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής εκμεταλλεύεται τη διακοπή των αγώνων για να μεταδώσει τη δική του νοοτροπία στους ποδοσφαιριστές.

Κατά τη διάρκεια της μίας εβδομάδας προπονήσεων, ο Αλγουαθίλ ήταν ιδιαίτερα επίμονος όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας. Επιδιώκει να δει την ομάδα του να παίζει με την μπάλα κάτω, δίνοντας έμφαση σε γρήγορες επιλογές στις πάσες και στην άμεση μεταφορά του παιχνιδιού.

Γρήγορη κυκλοφορία και επιθετικές επιλογές

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν επιθυμεί να βλέπει κάποιον παίκτη να «κουβαλά» την μπάλα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, θέλει η μπάλα να φεύγει γρήγορα από τα πόδια των ποδοσφαιριστών, ώστε να μην δίνεται στον αντίπαλο ο χρόνος να οργανώσει την άμυνά του.

Στόχος αυτής της τακτικής είναι να μην προσαρμοστούν οι αντίπαλοι στο γήπεδο και να μην μπορέσουν να ανακόψουν την επιθετική προσπάθεια της ομάδας. Οι επιθέσεις του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αλγουαθίλ, πρέπει να είναι περισσότερο είτε από τον άξονα είτε μέσω πλαγιοκοπήσεων, παρά με σέντρες από τα εξτρέμ.

Οι βασικές οδηγίες του προπονητή

Συνοψίζοντας, τα δύο κύρια στοιχεία που ζητά επίμονα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ από τους παίκτες του είναι η συνεχής πίεση στον αντίπαλο και η γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Η πίεση είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο Ολυμπιακός έχει ήδη δουλέψει εντατικά στο παρελθόν.

Επιπλέον, ο Αλγουαθίλ επιδιώκει οι επιθέσεις να είναι πιο άμεσες και να αναπτύσσονται είτε μέσα από τον κεντρικό άξονα είτε με πλαγιοκοπήσεις, αποφεύγοντας τις πολλές σέντρες από τους πλάγιους επιθετικούς. Αυτές οι οδηγίες αποτελούν τον πυρήνα της τακτικής του για την επόμενη περίοδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko