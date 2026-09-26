Η νέα διοίκηση της ΑΕΛ παρουσίασε τον απολογισμό των πρώτων 77 ημερών

Η νέα διοίκηση της ΑΕΛ, με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη Ζήση Στυλιανό, τον Σωτήρη Κυργιάκο και τον τεχνικό διευθυντή Μάκη Μπελεβώνη, προχώρησε στον πρώτο της απολογισμό, λίγο παραπάνω από δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, οι τρεις άνδρες παρουσίασαν το νέο πλάνο της ομάδας, στάθηκαν στα χρήματα που έχουν ήδη διατεθεί και ζήτησαν την υπομονή και τη στήριξη του κόσμου, τονίζοντας ότι η προσπάθεια που γίνεται το αξίζει.

Οικονομικός απολογισμός και διακανονισμοί

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, Ζήσης Στυλιανός, ανέφερε ότι από την ημέρα που ανέλαβαν, πριν από 77 ημέρες, έχουν δοθεί συνολικά 788.405 ευρώ για διακανονισμούς και άλλα έξοδα. Αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει το φετινό μπάτζετ της ομάδας, το οποίο ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Στυλιανός τόνισε ότι τα χρήματα που δόθηκαν είναι πολύ περισσότερα από τις αρχικές δυνατότητες, αλλά έγινε μια εξαίρεση, καθώς η ΑΕΛ πρέπει να πρωταγωνιστεί.

Σχετικά με τους διακανονισμούς, η διοίκηση προχώρησε σε 38 συμφωνίες με παλαιούς παίκτες και μέλη του τεχνικού τιμ. Όλοι αυτοί οι διακανονισμοί πληρώνονται κανονικά κάθε μήνα. Η μοναδική περίπτωση που εκκρεμεί είναι αυτή του παίκτη Μουτίνιο, ο οποίος δεν δέχτηκε τον προτεινόμενο διακανονισμό. Ως εκ τούτου, οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν στα δικαστήρια, με το νομικό τμήμα της ΠΑΕ να έχει αναλάβει την υπόθεση.

Μεταγραφές και ενίσχυση της ομάδας

Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, η νέα διοίκηση βρήκε αρχικά τέσσερα δελτία παικτών. Έκτοτε, προχώρησε σε 26 με 27 μεταγραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ομάδας. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ανάδειξη νέων ταλέντων, με την προώθηση τεσσάρων παιδιών από τα τμήματα υποδομής στην πρώτη ομάδα.

Ο Ζήσης Στυλιανός υπογράμμισε τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση σε κάθε αγώνα, με στόχο ο θεατής που δίνει τα χρήματά του να απολαμβάνει τόσο το ποδόσφαιρο όσο και τη φιλοξενία. Ανέφερε ότι το κλαμπ αποκτά μια διαφορετική μορφή, με τάξη, και θα συνεχίσει να βελτιώνεται όσο το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα. Η δέσμευση είναι να γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την επιτυχία της ομάδας.

Η μάχη για την ανταγωνιστικότητα και η στήριξη του κόσμου

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ περιέγραψε την καθημερινή προσπάθεια ως μια συνεχή μάχη, δηλώνοντας: «Δίνουμε μάχη, μέρα με τη μέρα και αγώνα με τον αγώνα, δεν θα σταματήσει αυτό». Επεσήμανε τις προσωπικές θυσίες, αφήνοντας πίσω οικογένειες και επιχειρήσεις τις τελευταίες 77 ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική, παρόλο που δεν πρόκειται για «Μπαρτσελόνα» ή «Άρσεναλ».

Ο τεχνικός διευθυντής, Μάκης Μπελεβώνης, απευθύνθηκε στον φίλαθλο κόσμο της ΑΕΛ, ζητώντας υπομονή και στήριξη. Χαρακτήρισε τους φιλάθλους ως «τη δύναμη της ΑΕΛ» και τόνισε ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται αξίζει την αμέριστη συμπαράσταση τους. Η ΠΑΕ έχει ήδη πουλήσει 1.978 εισιτήρια διαρκείας, για τα οποία ο κ. Στυλιανός ευχαρίστησε έναν-έναν όλους τους υποστηρικτές.

Εγκαταστάσεις και μελλοντικό όραμα

Στο πλαίσιο της βελτίωσης, η διοίκηση ασχολείται και με τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, συγκεκριμένα το AEL FC Arena και το προπονητικό κέντρο στα Δένδρα. Στόχος είναι η συνεχής αναβάθμιση αυτών των υποδομών, ώστε να συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία και εικόνα του συλλόγου.

Ο Ζήσης Στυλιανός διαβεβαίωσε τον κόσμο ότι η διοίκηση είναι παρούσα για να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της ΑΕΛ. Η δέσμευση είναι για συνεχή προσπάθεια και βελτίωση, με την ομάδα να παίρνει μια διαφορετική μορφή, με τάξη, και να γίνεται καλύτερη όσο το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta