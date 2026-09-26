Ολυμπιακός: Άνετη επικράτηση επί της Λάρισας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην Waterpolo League γυναικών, επικρατώντας της Λάρισας με σκορ 22-9. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, σηματοδοτώντας την πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στο πρωτάθλημα. Η νίκη ήρθε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, μία εβδομάδα πριν από τον σημαντικό τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι πρωταγωνίστριες

Οι «ερυθρόλευκες» είχαν εύκολο έργο απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλίας, διατηρώντας τον έλεγχο του παιχνιδιού από την αρχή μέχρι το τέλος. Η επικράτηση με 22-9 αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν χρειάστηκε να ανεβάσει ιδιαίτερα τους ρυθμούς του για να φτάσει στη νίκη.

Στην επίθεση, ξεχώρισαν η Έλενα Ελληνιάδη και η Σάντα, οι οποίες πέτυχαν από τέσσερα γκολ η καθεμία, συμβάλλοντας καθοριστικά στο επιθετικό κρεσέντο της ομάδας τους. Άλλες παίκτριες που σημείωσαν γκολ ήταν οι Κουρέτα με 3, Μπίκου με 3, Β. Πλευρίτου με 3, Μυριοκεφαλιτάκη με 3, Τριχά με 2, Ε. Νίνου με 2, Σαλταμανίκα με 2 και Αντριους με 1.

Το ντεμπούτο της Κάτα Χάιντου και η σύνθεση των ομάδων

Στον αγώνα αυτό, πραγματοποίησε το ντεμπούτο της με τη φανέλα του Ολυμπιακού η 20χρονη διεθνής Ουγγαρέζα, Κάτα Χάιντου, η οποία σημείωσε δύο τέρματα. Η παρουσία της προσέθεσε μια νέα διάσταση στην ομάδα, δείχνοντας τις προοπτικές της για τη φετινή σεζόν.

Τον Ολυμπιακό κοουτσάρισε ο Γιώργος Ντόσκας, ενώ η σύνθεση της ομάδας περιλάμβανε τις Κωνσταντοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά, Αντριους, Μπίκου, Πάτρα, Ε. Νίνου, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Νίγκρο, Χάιντου και Σαλταμανίκα. Από την πλευρά της Λάρισας, με προπονητή τον Άγγελο Μερκουριάδη, αγωνίστηκαν οι Καζάνα, Πανταζή, Τουλουμτζίδου, Χασιώτη, Λούδη, Σαφέτη, Σακελλαρίου, Μητάκου, Πετάση, Γκριφιόεν, Λούδη, Κροτό, Μερκουριάδη, Λουκοπούλου και Ευαγγέλου. Για τη Λάρισα, γκολ πέτυχαν οι Τουλουμτζίδου και Κροτό, με ένα έκαστη.

Οι δηλώσεις της Έλενας Ελληνιάδη

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Έλενα Ελληνιάδη, μία από τις πρωταγωνίστριες του αγώνα, δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου την ικανοποίησή της. «Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι πίσω στις πισίνες. Αυτή τη φορά, μέσα στο νερό. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε πως «Ξεκίνησε δυναμικά για εμάς το πρωτάθλημα, παρουσιάσαμε μία σοβαρή εικόνα, ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητή. Ουσιαστικά, προετοιμαζόμαστε για το επόμενο Σάββατο, για το Super Cup». Κάλεσε επίσης τους φίλους του Ολυμπιακού να στηρίξουν την ομάδα στον επερχόμενο αγώνα, λέγοντας: «Θέλω να καλέσω όλους τους φίλους του Ολυμπιακού να είναι εδώ, να μας στηρίξουν».

Επόμενος στόχος: Ο τελικός του ευρωπαϊκού Super Cup

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup. Ως πρωταθλητής Ευρώπης, θα φιλοξενήσει την Καταλούνια, η οποία είναι η νικήτρια του Euro Cup.

Ο μεγάλος αγώνας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, στις 17:30, και θα διεξαχθεί στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Οι «ερυθρόλευκες» στοχεύουν στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν, επιδιώκοντας να ξεκινήσουν τη χρονιά με μια ακόμη ευρωπαϊκή διάκριση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta