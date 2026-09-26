Ελλάδα Κ17: Νίκη επί του Γιβραλτάρ και βλέμμα στον «τελικό» με την Ισλανδία

Η Εθνική Ελλάδας των Παίδων σημείωσε σημαντική νίκη με 4-2 επί του Γιβραλτάρ, συνεχίζοντας την πορεία της στην πρώτη προκριματική φάση του Euro 2027. Οι αγώνες διεξάγονται αυτές τις ημέρες στη Βοσνία, όπου η ελληνική ομάδα, μετά από μία ήττα από την οικοδέσποινα Βοσνία, κατάφερε να επικρατήσει στη δεύτερη αγωνιστική. Πλέον, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στον «τελικό» της προσεχούς Τρίτης απέναντι στην Ισλανδία, όπου η πρόκριση στην επόμενη φάση θα κριθεί.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα πρώτα γκολ

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης βρήκε την Ελλάδα να παίρνει ένα γρήγορο προβάδισμα δύο γκολ μέσα σε διάστημα μόλις τριών λεπτών. Συγκεκριμένα, στο 21ο λεπτό, ο Αγιοβλασίτης πραγματοποίησε μία πάσα στο σημείο του πέναλτι, και ο Βεριντιάνο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γιβραλτάρ, ανοίγοντας το σκορ. Λίγο αργότερα, στο 24ο λεπτό, ο Τεντολούρης, με μία εξαιρετική προσωπική ενέργεια εντός της περιοχής, κατάφερε να αποφύγει τρεις αντιπάλους παίκτες και με πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα Λόπεζ, διευρύνοντας το προβάδισμα σε 2-0.

Παρά τη συνεχή πίεση και τις ευκαιρίες που δημιούργησε η Εθνική ομάδα, το Γιβραλτάρ κατάφερε να σκοράρει στην πρώτη του ουσιαστική ευκαιρία. Στο 38ο λεπτό, μετά από ένα βολέ του Λόπεζ, ο Χίλ Ντε Ολιβέιρα με προβολή μείωσε το σκορ για τους τυπικά φιλοξενούμενους, διαμορφώνοντας το 2-1 που ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος και η επικράτηση

Το δεύτερο ημίχρονο κύλησε σε παρόμοιο ρυθμό με το πρώτο, με την ελληνική ομάδα να πιέζει για να αυξήσει εκ νέου τη διαφορά των τερμάτων. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς στο 50ο λεπτό, όταν ο Χίντς εκτέλεσε εύστοχα ένα πέναλτι, ανεβάζοντας το σκορ σε 3-1. Ωστόσο, το Γιβραλτάρ αντέδρασε και πάλι, μειώνοντας εκ νέου τη διαφορά. Ο Πάγιας, με ένα δυνατό σουτ από τη μεγάλη περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 3-2.

Μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ για το Γιβραλτάρ, ο ποδοσφαιριστής Αχνούντ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Οι ποδοσφαιριστές του προπονητή Παναγιώτη Καραγιάννη συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες με σκοπό να «κλειδώσουν» τη νίκη. Αν και στο 70ο λεπτό, η εκτέλεση φάουλ του Νέτο σταμάτησε στο δοκάρι του τερματοφύλακα Λόπεζ, η Εθνική κατάφερε τελικά να σφραγίσει τη νίκη της στο 78ο λεπτό. Ο Κακάλης, με πλασέ από το σημείο του πέναλτι, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα σε 4-2 υπέρ της Ελλάδας.

Ο κρίσιμος αγώνας με την Ισλανδία

Μετά τη νίκη επί του Γιβραλτάρ, η Εθνική Παίδων στρέφει πλέον την προσοχή της στον «τελικό» της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, απέναντι στην Ισλανδία. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί και πάλι στο γήπεδο Μλάντοστ. Για να μπορέσει η ελληνική ομάδα να προκριθεί στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου και να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, χρειάζεται να πετύχει μία νίκη με τρία γκολ διαφορά, ένα δύσκολο αλλά εφικτό στόχο.

Η σύνθεση των ομάδων

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Παναγιώτης Καραγιάννης, παρέταξε την ακόλουθη ενδεκάδα: Σαρακασίδης, Τσιάβος, Τριχολίδης, Χίντς, Βεριντιάνο, Δουραλής, Τεντουλούρης, Καδόγλου, Ζενελάι, Αγιοβλασίτης, Κακάλης. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές, με τους Ξυδιά, Νέτο, Φώτη, Θεοδωρίδη και Δημόπουλο να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο.

Από την πλευρά του Γιβραλτάρ, ο προπονητής Ράιαν Κασιάρο επέλεξε τους: Λόπεζ, Χιλ, Λίμα, Ερνάντεζ, Μαρτίνεζ, Κορδόν, Πάγιας, Γκούλινγκ, Κασιάρο, Αχνούντ, Ντε Ολιβέιρα. Στη συνέχεια, αγωνίστηκαν και οι Σάντσεζ, Ελ Χάνα, Πούρντι και Γκάρο.

Η εικόνα του ομίλου και η συνέχεια

Στον 7ο όμιλο, στον οποίο συμμετέχει η Εθνική Παίδων, διεξήχθη και ο άλλος αγώνας, όπου η Ισλανδία επικράτησε της οικοδέσποινας του τουρνουά, Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, με σκορ 3-1. Η πρώτη προκριματική φάση του Euro 2027 περιλαμβάνει συνολικά 54 ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε 14 ομίλους. Οι αγώνες κάθε ομίλου διεξάγονται σε μία συγκεκριμένη έδρα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, οι 14 νικητές των ομίλων, καθώς και οι 14 ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση, θα προκριθούν στη League A της δεύτερης προκριματικής φάσης. Οι υπόλοιπες 26 ομάδες που δεν θα καταφέρουν να προκριθούν από τους ομίλους τους, θα αγωνιστούν στη League B της δεύτερης φάσης, συνεχίζοντας την πορεία τους στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta