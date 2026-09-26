Με Μύθου στην κορυφή: Η ενδεκάδα της εθνικής Ελπίδων για το παιχνίδι με τη Γεωργία

Η Εθνική Ελπίδων παρατάσσεται απέναντι στη Γεωργία στην Τιφλίδα, σε μια σημαντική αναμέτρηση που ξεκινά στις 18:00. Ο προπονητής Γιάννης Ταουσιάνης ανακοίνωσε την αρχική ενδεκάδα, με τον Ανέστη Μύθου να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Ο αγώνας θεωρείται κρίσιμος στην προσπάθεια της «γαλανόλευκης» να επιστρέψει σε τελική φάση EURO U21 έπειτα από 24 χρόνια.

Η επιλογή του Γιάννη Ταουσιάνη και ο νεαρότερος παίκτης

Ο Γιάννης Ταουσιάνης επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στον Ανέστη Μύθου για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με τη Γεωργία. Ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ αναλαμβάνει την κορυφή της επίθεσης, μια θέση κλειδί για την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Είναι αξιοσημείωτο πως ο Ανέστης Μύθου δεν είναι μόνο βασικός, αλλά αποτελεί και τον νεαρότερο παίκτη που περιλαμβάνεται στο ρόστερ της «γαλανόλευκης» ομάδας. Η επιλογή αυτή του προπονητή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του νεαρού ποδοσφαιριστή σε μια τόσο κρίσιμη αναμέτρηση στην Τιφλίδα.

Η αμυντική διάταξη της Εθνικής Ελπίδων

Κάτω από τα δοκάρια της Εθνικής Ελπίδων, ο Γιάννης Ταουσιάνης επέλεξε να ξεκινήσει ο Μοναστηρλής. Ο τερματοφύλακας θα έχει την ευθύνη της εστίας σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι.

Στην αμυντική γραμμή, τα δύο άκρα καλύπτονται από τους Κουτσογούλα και Άλεν, οι οποίοι θα έχουν διπλό ρόλο, τόσο στην αναχαίτιση των αντιπάλων επιθέσεων όσο και στην παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από τις πλευρές. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, που θα κληθεί να διαχειριστεί τις επιθέσεις της Γεωργίας, αποτελείται από τους Αλεξίου και Καλογερόπουλο, συνθέτοντας την καρδιά της οπισθοφυλακής.

Η σύνθεση της μεσαίας γραμμής

Στον άξονα του κέντρου, ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων επέλεξε ένα δίδυμο παικτών που θα αναλάβει τον έλεγχο του ρυθμού και τη διαχείριση της μπάλας. Οι Κοντούρης και Μπακούλας συνθέτουν τη μεσαία γραμμή, με σκοπό να προσφέρουν ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης.

Πιο προωθημένος, σε έναν ρόλο που απαιτεί δημιουργικότητα και σύνδεση των γραμμών, θα κινείται ο Γκούμας. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και να υποστηρίξει την επιθετική τριπλέτα.

Η επιθετική γραμμή και ο στόχος της πρόκρισης

Στην κορυφή της επίθεσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, βρίσκεται ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος θα προσπαθήσει να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Στα δύο «φτερά» της επίθεσης, πλαισιώνοντας τον κεντρικό επιθετικό, θα αγωνιστούν οι Πνευμονίδης και Παπακανέλλος. Οι δύο αυτοί παίκτες αναμένεται να προσφέρουν ταχύτητα, διεισδυτικότητα και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την «γαλανόλευκη».

Η αναμέτρηση στην Τιφλίδα στις 18:00 αποτελεί μια καθοριστική στιγμή για την Εθνική Ελπίδων. Η ομάδα στοχεύει στην επιστροφή της σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21, ένας στόχος που έχει να επιτευχθεί εδώ και 24 χρόνια. Η προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του μακροπρόθεσμου στόχου ξεκινά με αυτόν τον σημαντικό αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko