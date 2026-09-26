Ο Τομά Ερτέλ ευστόχησε στο πρώτο του καλάθι φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Stoiximan Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος διεξάγεται στις 26 Σεπτεμβρίου. Η αναμέτρηση λαμβάνει χώρα στο Κλειστό του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου», με τους Πειραιώτες να έχουν προβάδισμα από την αρχή του αγώνα.

Οι πρώτοι πόντοι του Ερτέλ με την ΑΕΚ

Ο Γάλλος γκαρντ, Τομά Ερτέλ, άνοιξε τον λογαριασμό του με την «Ένωση» σε επίσημο αγώνα. Οι πρώτοι του πόντοι με τα κιτρινόμαυρα σημειώθηκαν στον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο του Stoiximan Super Cup. Το καλάθι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον παίκτη, καθώς σηματοδοτεί την αρχή της παρουσίας του στην ομάδα της ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, ο Ερτέλ ευστόχησε σε ένα τρίποντο, το οποίο ήταν και το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα της ΑΕΚ. Αυτή η ενέργεια ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς συνέβαλε στη μείωση της διαφοράς στο σκορ. Οι φίλαθλοι της ομάδας παρακολούθησαν τον παίκτη να σημειώνει τους πρώτους του πόντους, προσφέροντας μια πρώτη γεύση των ικανοτήτων του.

Η εξέλιξη του ημιτελικού και το σκορ

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ αποτελεί τον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Από το ξεκίνημα του αγώνα, ο Ολυμπιακός έχει την υπεροχή, διατηρώντας ένα προβάδισμα έναντι της αντιπάλου του. Η ΑΕΚ προσπαθεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των Πειραιωτών, αναζητώντας τρόπους να μειώσει τη διαφορά.

Το τρίποντο του Τομά Ερτέλ σημειώθηκε όταν απέμεναν 01:36 λεπτά για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Εκείνη τη στιγμή, το σκορ διαμορφώθηκε σε 26-16, με τον Ερτέλ να μειώνει τη διαφορά για την ομάδα του. Το καλάθι αυτό ήταν μια προσπάθεια της ΑΕΚ να ανακόψει την ορμή του Ολυμπιακού και να διατηρηθεί κοντά στο σκορ.

Το πλαίσιο του Stoiximan Super Cup

Ο αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ αποτελεί τον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Η διοργάνωση αυτή φέρνει αντιμέτωπες κορυφαίες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ, σε μια σειρά αναμετρήσεων που καθορίζουν τον νικητή του τροπαίου. Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια σημαντική αναμέτρηση για την πρόκριση στον τελικό.

Το Stoiximan Super Cup αποτελεί μια πρώιμη δοκιμασία για τις ομάδες, προσφέροντας την ευκαιρία να αξιολογήσουν την αγωνιστική τους κατάσταση στην αρχή της σεζόν. Η συμμετοχή στον ημιτελικό υπογραμμίζει την παρουσία των δύο συλλόγων στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς.

Ο τόπος διεξαγωγής της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση του ημιτελικού μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ φιλοξενείται στο Κλειστό Γυμναστήριο του Περιστερίου. Το γήπεδο φέρει την ονομασία «Ανδρέας Παπανδρέου», τιμώντας τον πρώην πρωθυπουργό. Αυτός ο χώρος έχει φιλοξενήσει πολλές σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις στο παρελθόν, αποτελώντας μια γνωστή έδρα για αγώνες μπάσκετ.

Η επιλογή του Κλειστού του Περιστερίου για τη διεξαγωγή του ημιτελικού του Stoiximan Super Cup προσφέρει ένα ουδέτερο έδαφος για τις δύο ομάδες. Οι φίλαθλοι και των δύο συλλόγων έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον αγώνα σε ένα καθιερωμένο αθλητικό κέντρο, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές για τέτοιου είδους διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta