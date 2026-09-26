Οι θερμές αγκαλιές του Λαρεντζάκη με τους παίκτες του Ολυμπιακού στο Stoiximan Super Cup

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος αγωνίζεται πλέον για την ΑΕΚ, είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Stoiximan Super Cup, όπου η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό. Οι αγκαλιές αυτές έλαβαν χώρα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, το οποίο φιλοξενεί όλες τις αναμετρήσεις του θεσμού.

Ο Λαρεντζάκης και η επιστροφή του

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, αν και ανήκει πλέον στο έμψυχο δυναμικό της ΑΕΚ, δεν φαίνεται να ξεχνά τις στιγμές και τις εμπειρίες που μοιράστηκε με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Πειραιά, ο γκαρντ είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τους τότε συναθλητές του, κάτι που ήταν εμφανές.

Αυτές οι σχέσεις επιβεβαιώθηκαν με τον θερμό εναγκαλισμό που είχε με τους πρώην συμπαίκτες του, λίγο πριν την έναρξη του κρίσιμου ημιτελικού. Η κίνηση αυτή τράβηξε την προσοχή των παρευρισκομένων και των τηλεοπτικών συνεργείων, αναδεικνύοντας το κλίμα σεβασμού μεταξύ των αθλητών.

Ο πρώτος ημιτελικός του Stoiximan Super Cup

Ο πρώτος ημιτελικός του Stoiximan Super Cup έφερε αντιμέτωπες την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, σε μία αναμέτρηση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η συνάντηση αυτή σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις δύο ομάδες στο πλαίσιο του θεσμού, με στόχο την πρόκριση στον τελικό.

Πριν από το τζάμπολ, οι παίκτες των δύο ομάδων βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, προετοιμαζόμενοι για τον αγώνα και τις απαιτήσεις του. Ήταν σε αυτό το πλαίσιο που ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πλησίασε τους πρώην συμπαίκτες του για τις θερμές ανταλλαγές χειραψιών και αγκαλιών, δείχνοντας την εκτίμησή του.

Το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι

Όλες οι αναμετρήσεις του Stoiximan Super Cup διεξάγονται στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Περιστερίου. Το συγκεκριμένο γήπεδο φιλοξενεί τους σημαντικούς αγώνες του θεσμού, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού και προσφέροντας ένα κατάλληλο περιβάλλον για τους αγώνες.

Η επιλογή του γηπέδου προσφέρει τις απαραίτητες υποδομές και τις κατάλληλες συνθήκες για τη διεξαγωγή αγώνων υψηλού επιπέδου, όπως αυτοί του Super Cup. Εκεί, οι ομάδες αγωνίζονται σκληρά για την πρόκριση στην επόμενη φάση, διεκδικώντας τον τίτλο του Stoiximan Super Cup.

Ο δεύτερος ημιτελικός και το πρόγραμμα του θεσμού

Εκτός από τον πρώτο ημιτελικό μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού, το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup περιλαμβάνει και έναν δεύτερο ημιτελικό που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει τον δεύτερο φιναλίστ.

Ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί απόψε, στις 26 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 21:00. Και αυτή η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στην ίδια αθλητική εγκατάσταση, το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, ολοκληρώνοντας έτσι τη φάση των ημιτελικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta