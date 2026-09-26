Η Formula 1 συνεχίζει με αγώνες σε Μαλαισία, Σιγκαπούρη και ΗΠΑ

Η Formula 1 αφήνει πίσω της το Μπακού μετά το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν και εισέρχεται σε μία από τις πλέον απαιτητικές περιόδους της τρέχουσας σεζόν. Με τον ακριβή αριθμό των Grand Prix που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος να παραμένει άγνωστος, οι ομάδες και οι οδηγοί έχουν μπροστά τους ένα συνεχές ταξίδι, μετακινούμενοι από την Ασία στην Αμερική, χωρίς ανάσα.

Η συνέχεια της δράσης μετά το Μπακού

Η κορυφαία διοργάνωση του μηχανοκίνητου αθλητισμού δεν σταματά, καθώς η δράση συνεχίζεται αδιάκοπα. Μόλις μία εβδομάδα μετά τον αγώνα στο Μπακού, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν αναπάντεχο προορισμό για το Grand Prix Μπαχρέιν, το οποίο θα διεξαχθεί στην πίστα Σεπάνγκ της Μαλαισίας. Αυτή η μεταφορά σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου εντατικών αγώνων και μετακινήσεων.

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή, καθώς οι ομάδες και οι οδηγοί καλούνται να διαχειριστούν την κόπωση και τις απαιτήσεις των διαδοχικών αγώνων σε διαφορετικές ηπείρους. Το ταξίδι από την Ασία στην Αμερική αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, τόσο για την υλικοτεχνική υποστήριξη όσο και για τη φυσική κατάσταση των αθλητών.

Το Grand Prix Μπαχρέιν στην πίστα Σεπάνγκ

Το Grand Prix Μπαχρέιν, αν και διατηρεί την ονομασία του, μεταφέρεται εκτάκτως στην ιστορική πίστα Σεπάνγκ της Μαλαισίας. Αυτή η αλλαγή φέρνει ξανά τη Formula 1 σε ένα γνώριμο και αγαπημένο σιρκουί, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο τριήμερο αγώνων στους φίλους του αθλήματος.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα στη Μαλαισία είναι από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου. Ο κυρίως αγώνας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με την ώρα έναρξης να είναι στις 10:00 ώρα Ελλάδας. Η επιστροφή στη Σεπάνγκ αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η πίστα είναι γνωστή για τις απαιτητικές της στροφές και τις προκλήσεις που θέτει στους οδηγούς.

Νυχτερινό θέαμα στη Σιγκαπούρη με Sprint weekend

Αμέσως μετά την Μαλαισία, η Formula 1 συνεχίζει το ταξίδι της στην Ασία, με επόμενο σταθμό τη Σιγκαπούρη. Εκεί θα διεξαχθεί το νυχτερινό Grand Prix Σιγκαπούρης, στην εντυπωσιακή πίστα της Μαρίνα Μπέι, το τριήμερο από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου. Αυτός ο αγώνας είναι γνωστός για την μοναδική ατμόσφαιρά του, καθώς διεξάγεται υπό το φως των προβολέων.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης θα φιλοξενήσει επίσης το τελευταίο Sprint weekend της φετινής σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι το Σάββατο θα διεξαχθεί ο αγώνας Sprint, προσφέροντας επιπλέον βαθμούς και θέαμα, ενώ το κυρίως Grand Prix θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η ώρα έναρξης για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής έχει οριστεί στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Το ταξίδι στην Αμερική για το Grand Prix ΗΠΑ

Ο Οκτώβριος θα κλείσει με τη Formula 1 να μεταφέρεται στην αμερικανική ήπειρο για το Grand Prix ΗΠΑ. Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στην πίστα Circuit of the Americas, στην πόλη Όστιν, το τριήμερο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου. Αυτή η μετακίνηση υπογραμμίζει την παγκόσμια φύση του πρωταθλήματος και τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ομάδες.

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον κυρίως αγώνα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με την ώρα έναρξης να είναι στις 20:00 ώρα Ελλάδας. Το Grand Prix ΗΠΑ αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στο καλεντάρι, καθώς η σεζόν οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με τους οδηγούς να διεκδικούν κάθε βαθμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta