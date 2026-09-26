Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Μάρκο Νίκολιτς: «Ο κορυφαίος προπονητής μας αυτή τη στιγμή»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο τεχνικός της ΑΕΚ, έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες στη Σερβία, με τα εγκώμια προς το πρόσωπό του να είναι ιδιαίτερα θερμά. Η εφημερίδα Novosti, σε εκτενές κείμενό της, τονίζει με έμφαση πως ο Νίκολιτς είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή ο κορυφαίος προπονητής στη χώρα. Αυτές οι αναφορές έρχονται στον απόηχο της πρόσφατης παρουσίας του στο ποδοσφαιρικό φόρουμ που διεξήχθη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι.

Η αποθέωση του Μάρκο Νίκολιτς

Στην πατρίδα του, τη Σερβία, ο Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, με την εφημερίδα Novosti να τον αποθεώνει για ακόμα μια φορά. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει με σαφήνεια πως ο τεχνικός της ΑΕΚ είναι «αναμφίβολα, ο κορυφαίος προπονητής μας αυτή τη στιγμή». Η συμμετοχή του στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον, ενισχύοντας τις αναφορές και τις θετικές κριτικές γύρω από το όνομά του.

Οι αναφορές αυτές στην πατρίδα του είναι αρκετές και συχνές, καθώς η Novosti αναζητά τους λόγους για τους οποίους η Εθνική Σερβίας δεν μπορεί να μπει στον σωστό δρόμο. Παράλληλα, το άρθρο επισημαίνει και αναδεικνύει τους καλύτερους Σέρβους προπονητές, καθώς και το πού εργάζεται ο καθένας από αυτούς αυτή την περίοδο.

Οι επιτυχίες του με την ΑΕΚ

Η αναγνώριση του Μάρκο Νίκολιτς στη Σερβία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην εξαιρετικά επιτυχημένη του πορεία με την ΑΕΚ. Το περασμένο καλοκαίρι, ο Σέρβος τεχνικός οδήγησε την ελληνική ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ένα επίτευγμα που αναγνωρίζεται ευρέως. Αυτή η επιτυχία αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για τον σύλλογο όσο και για τον ίδιο τον προπονητή.

Επιπλέον, υπό την καθοδήγησή του, ο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, μια ιδιαίτερα απαιτητική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στη φάση αυτή, η ομάδα του κατάφερε να εξασφαλίσει και την πρώτη της νίκη, προσθέτοντας ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή της ιστορία και αναδεικνύοντας την ικανότητα του προπονητή.

Το πλαίσιο των αναφορών στη Σερβία

Το κείμενο της Novosti ξεκινά αναφέροντας την επικρατούσα άποψη στη Σερβία, η οποία αποδίδει τα προβλήματα του ποδοσφαίρου στην έλλειψη ποιότητας των παικτών. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει: «Λόγω των κακών αποτελεσμάτων της Εθνικής, καθώς και της πληγωμένης φήμης του σερβικού ποδοσφαίρου και του αδύναμου εγχώριου πρωταθλήματος, κυριαρχεί διαρκώς η ίδια άποψη, ότι στερούμαστε ποιότητας και ότι οι παίκτες αποτελούν το βασικό πρόβλημα».

Στη συνέχεια, το άρθρο θέτει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση των προπονητών και το κύρος που τους περιβάλλει. «Τι συμβαίνει όμως με τους προπονητές και το κύρος τους; Πού βρίσκονται σήμερα ορισμένοι από τους πιο καταξιωμένους προπονητές μας και πόσοι κατέχουν όντως θέσεις σε σοβαρούς συλλόγους;», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο, πριν προχωρήσει στην αναφορά του Μάρκο Νίκολιτς και άλλων διακεκριμένων Σέρβων τεχνικών.

Άλλοι καταξιωμένοι Σέρβοι προπονητές

Πέρα από τον Μάρκο Νίκολιτς, το άρθρο της Novosti αναφέρεται και σε άλλους Σέρβους προπονητές που διαπρέπουν σε διεθνές επίπεδο. Ο έμπειρος Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι αυτή τη στιγμή ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελλάδας, αναλαμβάνοντας ένα σημαντικό ρόλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, οδήγησε την ελληνική ομάδα σε μια νίκη με 2-1 επί της Σερβίας για το Nations League, ένα αποτέλεσμα που σημειώθηκε μόλις προχθές το βράδυ.

Επίσης, γίνεται ειδική μνεία στον Κόστα Ρουνιάιτς, ο οποίος είναι σερβικής καταγωγής αλλά γεννημένος στη Βιέννη, γεγονός που αναδεικνύει την ευρύτερη διασπορά των Σέρβων προπονητών. Ο Ρουνιάιτς προπονεί αυτή τη στιγμή την ιταλική Ουντινέζε, συνεχίζοντας την καριέρα του σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και επιβεβαιώνοντας την παρουσία Σέρβων τεχνικών σε σημαντικούς συλλόγους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta