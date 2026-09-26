Οι βαθμολογίες στη Formula 1 μετά το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes πανηγύρισε την πρώτη θέση στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, ένα αποτέλεσμα που αναμόρφωσε τις βαθμολογίες τόσο των οδηγών όσο και των κατασκευαστών. Η νίκη του Βρετανού πιλότου τον έφερε πιο κοντά στην κορυφή, μειώνοντας αισθητά τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι. Ταυτόχρονα, η Mercedes εκμεταλλεύτηκε πλήρως την απόδοση των οδηγών της, διευρύνοντας το προβάδισμά της στο πρωτάθλημα των ομάδων.

Εντυπωσιακή νίκη για τον Ράσελ στο Μπακού

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, προσθέτοντας 25 σημαντικούς βαθμούς στο ενεργητικό του. Με αυτή την επίδοση, ο Βρετανός πιλότος της Mercedes έφτασε συνολικά τους 236 βαθμούς, ενισχύοντας τη θέση του στη βαθμολογία των οδηγών.

Η νίκη αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στη μάχη της κορυφής, καθώς ο Ράσελ πλησίασε τον teammate του, Κίμι Αντονέλι, στους 66 βαθμούς. Η απόσταση μεταξύ των δύο οδηγών της Mercedes μειώθηκε αισθητά, προμηνύοντας μια ενδιαφέρουσα συνέχεια στο πρωτάθλημα.

Ο Αντονέλι διατηρεί την πρωτοπορία παρά τις δυσκολίες

Παρά τη νίκη του Ράσελ, ο Κίμι Αντονέλι διατήρησε την πρωτοπορία στη βαθμολογία των οδηγών, επιδεικνύοντας εξαιρετικό «damage control» στον αγώνα του Μπακού. Ο Ιταλός πρωτοπόρος ξεκίνησε από τη 16η θέση, μια ιδιαίτερα δύσκολη αφετηρία για έναν αγώνα Formula 1.

Ωστόσο, με μια σταθερή και αποτελεσματική οδήγηση, ο Αντονέλι κατάφερε να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Αυτό το αποτέλεσμα του απέφερε 10 επιπλέον βαθμούς, ανεβάζοντας το συνολικό του ενεργητικό στους 302 βαθμούς και διατηρώντας τον στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος.

Οι μεταβολές στην πρώτη πεντάδα των οδηγών

Πίσω από τους δύο πρώτους της Mercedes, ο Λιούις Χάμιλτον παραμένει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 199 βαθμούς. Αντίθετα, ο Λάντο Νόρις δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, καθώς αναγκάστηκε σε εγκατάλειψη, παραμένοντας στους 186 βαθμούς.

Ο Σαρλ Λεκλέρ, χάρη στην τέταρτη θέση που κατέκτησε στον αγώνα, ανέβηκε στους 179 βαθμούς, διατηρώντας την πέμπτη θέση στη γενική κατάταξη. Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος στο Μπακού, έφτασε τους 163 βαθμούς, ενισχύοντας τη θέση του στη βαθμολογία.

Η άνοδος του Χατζάρ και η όγδοη θέση

Ένας από τους οδηγούς που ξεχώρισαν και αναδείχθηκαν ως μεγάλοι κερδισμένοι του Σαββατοκύριακου στο Μπακού ήταν ο Ισάκ Χατζάρ. Η εντυπωσιακή του εμφάνιση στον αγώνα τον οδήγησε στο βάθρο, μια επίδοση που του απέφερε σημαντικούς βαθμούς.

Συγκεκριμένα, το βάθρο του Χατζάρ στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν τον ανέβασε συνολικά στους 86 βαθμούς. Αυτή η συγκομιδή τον τοποθετεί πλέον στην όγδοη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη άνοδο.

Ενίσχυση της Mercedes στους Κατασκευαστές

Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η Mercedes κατάφερε να διευρύνει σημαντικά το προβάδισμά της, φτάνοντας τους 538 βαθμούς. Η ομάδα εκμεταλλεύτηκε πλήρως τη νίκη του Τζορτζ Ράσελ και την πέμπτη θέση του Κίμι Αντονέλι, προσθέτοντας πολύτιμους βαθμούς στο σύνολό της.

Η διαφορά της Mercedes από τη δεύτερη Ferrari αυξήθηκε στους 160 βαθμούς, με τη Scuderia να βρίσκεται πλέον στους 378 βαθμούς. Αυτή η εξέλιξη δίνει ένα ισχυρό προβάδισμα στη γερμανική ομάδα στην κούρσα για τον τίτλο των κατασκευαστών.

Η Red Bull, χάρη στην επίδοση των Φερστάπεν και Χατζάρ, οι οποίοι κατέκτησαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, πρόσθεσε 33 βαθμούς στο ενεργητικό της. Παρά τη συγκομιδή αυτή, η Red Bull παραμένει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών με 263 βαθμούς, πίσω από τη McLaren.

Με πληροφορίες από: Gazzetta