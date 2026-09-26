Ο Γιούργκεν Κλοπ θέλει Ολυμπιακούς αγώνες στη Γερμανία, με το Μόναχο να επιλέγεται ως υποψήφια πόλη

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ, εξέφρασε την έντονη επιθυμία του για τη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα του, στηρίζοντας ανοιχτά την υποψηφιότητα του Μονάχου. Η δήλωσή του έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπου κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας διοργάνωσης. Λίγα λεπτά αργότερα, η γερμανική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ανακοίνωσε επίσημα την επιλογή του Μονάχου ως υποψήφιας πόλης, επικρατώντας της πρότασης της περιοχής Κολωνίας-Ρουρ-Ρήνου.

Η στήριξη του Γιούργκεν Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ, ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, απασχόλησε τους δημοσιογράφους όχι μόνο με το επερχόμενο ματς της Εθνικής Ελλάδας, αλλά και με τις απόψεις του σχετικά με τη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων στη Γερμανία. Ο ίδιος δήλωσε ξεκάθαρα θετικός στο ενδεχόμενο αυτό, υποστηρίζοντας μια γερμανική υποψηφιότητα.

«Υποστηρίζω ξεκάθαρα μια γερμανική υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλοπ. Πρόσθεσε ότι πιστεύει ακράδαντα πως «πρώτα, μια υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες -δηλαδή, η συμφωνία για μια πόλη ή περιοχή- και στη συνέχεια μια επιτυχημένη υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα άνοιγε μια εντελώς νέα προοπτική» για τη χώρα. Ο τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στην «ερειπωμένη κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων, των αθλητικών γηπέδων και των παιδικών χαρών στη Γερμανία».

Η επίσημη απόφαση για το Μόναχο

Λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις του Γιούργκεν Κλοπ, η γερμανική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της επιλογής της. Το Μόναχο επικράτησε στην κούρσα για τη διοργανώτρια πόλη, αφήνοντας πίσω την υποψηφιότητα της περιοχής Κολωνίας-Ρουρ-Ρήνου. Η αποφασιστική ψηφοφορία έλαβε χώρα στο Μπάντεν-Μπάντεν.

Η Γερμανία, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, «ψήφισε» και το Μόναχο θα είναι η υποψήφιά της για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Μόναχο, που θεωρούνταν φαβορί, κατάφερε τελικά να επικρατήσει έναντι του ανταγωνιστή του, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη γερμανική υποψηφιότητα.

Η πορεία προς την τελική επιλογή

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη γερμανική υποψηφιότητα ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, με αρχικά τέσσερις πόλεις ή περιοχές να διεκδικούν τον τίτλο. Το Αμβούργο ήταν μία από αυτές, ωστόσο η υποψηφιότητά του απέτυχε λόγω αρνητικής δημοσκόπησης της κοινής γνώμης. Στη συνέχεια, το Βερολίνο απέσυρε την υποψηφιότητά του την Πέμπτη, λίγες μόνο ημέρες μετά την εκλογική νίκη ενός αριστερού κόμματος, το οποίο εξέφραζε κριτική στάση απέναντι στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, στην κούρσα παρέμειναν μόνο το Μόναχο και η περιοχή Κολωνίας-Ρήνου-Ρουρ. Η Γερμανία αποφάσισε να βασιστεί στην παγκόσμια απήχηση του Μονάχου για την υποψηφιότητά της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τα ισχυρά επιχειρήματα του Μονάχου

Πριν από τις εκλογές, το Μόναχο προηγούνταν σε όλους τους βασικούς τομείς αξιολόγησης. Η πόλη είχε επιτύχει ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, γεγονός που έδειχνε ευρύτερη αποδοχή από το κοινό. Επιπλέον, η αξιολόγηση των Ολυμπιακών Αγώνων από τη Γερμανική Συνομοσπονδία Ολυμπιακού Αθλητισμού (DOSB) έδωσε στο Μόναχο 87 μονάδες, έναντι 85 μονάδων του ανταγωνιστή του.

Αυτά τα στοιχεία υπογράμμιζαν ότι οι Βαυαροί διέθεταν τα ισχυρότερα επιχειρήματα με το μέρος τους για να φιλοξενήσουν τους Αγώνες. Η συνδυασμένη υπεροχή σε δημοσκοπήσεις και στην επίσημη αξιολόγηση της DOSB έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση.

Ο ρόλος των ομοσπονδιών και τα επόμενα βήματα

Ένας καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή του Μονάχου ήταν η στάση των 42 ομοσπονδιών ολυμπιακών αθλημάτων, εκ των οποίων επτά προέρχονταν από χειμερινά αθλήματα. Κάθε μία από αυτές τις ομοσπονδίες διέθετε τρεις ψήφους στην διαδικασία. Οι συγκεκριμένες ομοσπονδίες είχαν δώσει στη Γερμανική Συνομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλητισμού (DOSB) καλύτερες βαθμολογίες στο Μόναχο σε σύγκριση με τον ανταγωνιστή του, στον Ολυμπιακό πίνακα αποτελεσμάτων.

Αυτή η αξιολόγηση αποτέλεσε μια σαφή ένδειξη για το πώς θα ψήφιζαν οι ομοσπονδίες στις μυστικές εκλογές που διεξήχθησαν το Σάββατο. Πλέον, μετά την επιλογή του, το Μόναχο αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, του 2040 ή του 2044.

Με πληροφορίες από: Gazzetta