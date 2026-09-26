Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργου με 2-0 στην Α' Εθνική Γυναικών

Ο Αστέρας Τρίπολης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργου με σκορ 0-2. Η αναμέτρηση διεξήχθη το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, με την ομάδα της Αρκαδίας να φτάνει τους έξι βαθμούς. Τα τέρματα που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα πέτυχαν οι Αντούγκμπε και Γκάτσου.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με αρκετή ένταση από τα πρώτα κιόλας λεπτά, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλουν τον ρυθμό τους στον αγωνιστικό χώρο. Η πρώτη σημαντική στιγμή του αγώνα καταγράφηκε στο 23ο λεπτό, όταν η παίκτρια του Αστέρα Τρίπολης, Αντούγκμπε, κέρδισε πέναλτι. Η φάση προέκυψε από ανατροπή της μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 25ο λεπτό, η ίδια παίκτρια ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών. Η Αντούγκμπε ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ανοίγοντας το σκορ για τον Αστέρα Τρίπολης και διαμορφώνοντας το 0-1. Μετά το γκολ, οι γηπεδούχες του ΠΑΣ Πύργου προσπάθησαν να αντιδράσουν και να πάρουν μέτρα στο γήπεδο, αναζητώντας την ισοφάριση.

Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι νεοφώτιστες έχασαν μία τεράστια ευκαιρία να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Συγκεκριμένα, με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών, η Μεντόσα βρέθηκε σε καλή θέση, όμως αστόχησε στην προσπάθειά της να σκοράρει, με αποτέλεσμα το 0-1 να παραμείνει μέχρι την ανάπαυλα.

Το δεύτερο ημίχρονο και οι χαμένες ευκαιρίες

Το δεύτερο μέρος του αγώνα ξεκίνησε με παρόμοιο μοτίβο, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες και να προσπαθούν να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Οι γηπεδούχες συνέχισαν να πιέζουν για το γκολ της ισοφάρισης, δημιουργώντας επικίνδυνες στιγμές μπροστά στην εστία του Αστέρα Τρίπολης.

Στο 74ο λεπτό, ο ΠΑΣ Πύργου έχασε μία ακόμη σημαντική ευκαιρία να ισοφαρίσει. Η Εσάμ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κρατώντας το προβάδισμα για την φιλοξενούμενη ομάδα. Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ευκαιρία της Εσάμ, ο Αστέρας Τρίπολης έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ. Η Λαβ επιχείρησε ένα εξ επαφής τελείωμα, όμως η τερματοφύλακας του ΠΑΣ Πύργου, Μπουϊντράγο, πραγματοποίησε μία καθοριστική απόκρουση, στερώντας από τις φιλοξενούμενες το 0-2 και διατηρώντας τη διαφορά στο ένα γκολ.

Το «κλείδωμα» του τριπόντου

Παρά την απόκρουση της Μπουϊντράγο, ο Αστέρας Τρίπολης δεν άργησε να πετύχει το δεύτερο τέρμα του. Στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να διπλασιάσουν τα τέρματά τους, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣ Πύργου.

Το γκολ που «κλείδωσε» το τρίποντο για την ομάδα της Αρκαδίας σημείωσε η Γκάτσου. Η παίκτρια του Αστέρα Τρίπολης εκτέλεσε με το αριστερό της πόδι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το τελικό 0-2. Αυτό το τέρμα έδωσε οριστικό τέλος στις ελπίδες των γηπεδούχων για ισοφάριση.

Η βαθμολογική θέση των ομάδων

Με αυτή τη νίκη, ο Αστέρας Τρίπολης έφτασε τους έξι βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών. Η ομάδα της Αρκαδίας έχει πλέον δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, διατηρώντας το απόλυτο στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου και δείχνοντας τις διαθέσεις της για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΣ Πύργου, ως νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία, δεν έχει καταφέρει ακόμη να συγκεντρώσει βαθμούς. Παρά τις προσπάθειες και τις ευκαιρίες που δημιούργησε, η ομάδα του Πύργου παραμένει χωρίς βαθμό μετά τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta