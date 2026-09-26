Οι αριθμοί του Δημήτρη Κουρμπέλη στην Εθνική Ελλάδος τον ανέδειξαν σε πρωταγωνιστή

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ξεχώρισε με την απόδοσή του στη νίκη της Εθνικής Ελλάδος επί της Σερβίας με σκορ 2-1, ένα αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στην έδρα των Σέρβων. Η «αθόρυβη» αλλά καθοριστική δουλειά του στον άξονα, μαζί με τον Χρήστο Ζαφείρη, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία. Οι αριθμοί του Έλληνα χαφ, όπως αναλύθηκαν από το Wyscout σε συνεργασία με το Gazzetta, ήταν εντυπωσιακοί και υπογραμμίζουν την κομβική του συμβολή στην επικράτηση της χώρας μας.

Η κομβική παρουσία στον άξονα

Στη σημαντική εκτός έδρας νίκη της Εθνικής Ελλάδος επί της Σερβίας με 2-1, η συμβολή του άξονα της ομάδας αποδείχθηκε καθοριστική. Οι Δημήτρης Κουρμπέλης και Χρήστος Ζαφείρης είχαν μία εξαιρετική συνεργασία, με τον πρώτο να πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του φορώντας το εθνόσημο.

Τα στατιστικά στοιχεία του Δημήτρη Κουρμπέλη στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα υψηλά, αναδεικνύοντας τον κεντρικό του ρόλο στην επικράτηση της ελληνικής ομάδας. Η ανάλυση των δεδομένων αυτών, που έγινε με τη βοήθεια του Wyscout, επιβεβαιώνει την αξία της παρουσίας του.

Εκτεταμένη κάλυψη χώρων και σχηματισμός

Το Gazzetta, με την υποστήριξη του Wyscout, παρουσίασε αναλυτικά τις ενέργειες του Έλληνα χαφ του Αστέρα AKTOR, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς του τόσο στην κυκλοφορία της μπάλας όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού. Μια γρήγορη ματιά στο heatmap του αγώνα επιβεβαίωσε την αδιάκοπη κίνηση του Δημήτρη Κουρμπέλη.

Ο παίκτης, μαζί με τον Χρήστο Ζαφείρη, διένυσε πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η επιλογή της Εθνικής Ελλάδος να αγωνιστεί με σχηματισμό 4-4-2 αύξησε τον βαθμό δυσκολίας για τους δύο κεντρικούς χαφ. Αυτό οφειλόταν στην ανάγκη να καλύψουν ακόμα περισσότερους χώρους στη μεσαία γραμμή, αλλά και στα πλάγια, απέναντι στον άξονα της Σερβίας.

Αλάνθαστος στις μεταβιβάσεις

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης αγωνίστηκε για 97 λεπτά, υπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πλάνο του προπονητή Γιοβάνοβιτς. Η δουλειά του χαφ, ειδικά σε ένα παιχνίδι όπου καλείται να γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ άμυνας και επίθεσης, είναι απαιτητική.

Παρά τις απαιτήσεις, ο Κουρμπέλης επέδειξε εντυπωσιακή ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, κάνοντας μόλις δύο λάθος πάσες από τις συνολικά 64 που επιχείρησε. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσοστό ευστοχίας που έφτασε το 97%, καθιστώντας τον σχεδόν αλάνθαστο στο συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, μέτρησε 5 στις 6 επιτυχημένες μεγάλες μπαλιές.

Συμβολή στο επιθετικό τρίτο και ελάχιστες απώλειες

Η συνεισφορά του Έλληνα χαφ δεν περιορίστηκε μόνο στο αμυντικό και κυκλοφοριακό κομμάτι. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης προσέφερε σημαντική βοήθεια και στη μεσοεπιθετική γραμμή της Ελλάδας, με 14 από τις 64 πάσες του να πραγματοποιούνται στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι σε αυτές τις μεταβιβάσεις, ο Έλληνας χαφ είχε 100% επιτυχία, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Οι μετρήσεις του Wyscout έδειξαν επίσης ότι ο «Κούρμπε» έχασε την μπάλα μόλις τέσσερις φορές καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, υπογραμμίζοντας την ασφάλεια που προσέφερε στην κατοχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta