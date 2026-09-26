Ο Άντονι Λε Ταλέκ θυμάται την παρουσία του στον Ατρόμητο

Ο Άντονι Λε Ταλέκ, δέκα χρόνια μετά την τελευταία φορά που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ατρομήτου, μίλησε για την παρουσία του στην ομάδα του Περιστερίου. Ο 41χρονος πρώην ποδοσφαιριστής εξομολογήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, ανακαλώντας τις αναμνήσεις του από τα χρόνια που βρισκόταν στην Ελλάδα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εμπειρία του στον Ατρόμητο και στα όσα έζησε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η καριέρα και η προσφορά στον Ατρόμητο

Ο Άντονι Λε Ταλέκ, ο οποίος έχει περάσει από τη Λίβερπουλ με την οποία πανηγύρισε το Champions League το 2005, εντάχθηκε στην ομάδα του Ατρομήτου τη σεζόν 2015/2016. Στην πλούσια καριέρα του, έχει καταγράψει συνολικά 97 γκολ και 534 συμμετοχές σε διάφορους συλλόγους.

Σχετικά με την καριέρα του στον Ατρόμητο, ο ίδιος δήλωσε πως ένιωθε ότι πρόσφερε πράγματα, ό,τι μπορούσε να κάνει, το έκανε. Τόνισε ότι ήταν πάντα εκεί για την ομάδα και θεωρεί πως όλοι το εκτίμησαν, ενώ υπογράμμισε την άψογη συνεργασία που υπήρχε σε όλα τα επίπεδα κατά την παραμονή του στον σύλλογο.

Η απόφαση για την Ελλάδα και οι συμβουλές

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ήρθε η προσφορά από τον Ατρόμητο, δηλώνοντας ότι το πρώτο άτομο με το οποίο μίλησε ήταν ο κ. Γιάννης Αγγελόπουλος, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας. Περιέγραψε την υπογραφή του συμβολαίου ως ένα «ωραίο συναίσθημα», καθώς ήθελε μια νέα πρόκληση στην καριέρα του και την ευκαιρία να αγωνιστεί σε παιχνίδια της UEFA, στόχους που ο Ατρόμητος του προσέφερε.

Όσον αφορά την απόφασή του να έρθει στην Ελλάδα, ο Λε Ταλέκ ρώτησε αρχικά τον Λορέν Αγκουαζί, διότι ο τελευταίος έπαιζε στον Ατρόμητο πριν από αυτόν και είχε άμεση εμπειρία. Επιπλέον, μίλησε με τον Τζιμπρίλ πριν έρθει, ο οποίος τον συμβούλεψε να μην το σκεφτεί πολύ και να έρθει απευθείας στην Ελλάδα, ενθαρρύνοντάς τον για αυτή την κίνηση.

Η υποδοχή και οι σχέσεις στον σύλλογο

Ο Άντονι Λε Ταλέκ περιέγραψε την υποδοχή του στην ομάδα ως πάρα πολύ καλή, καθώς όλοι οι άνθρωποι του συλλόγου τον υποδέχθηκαν θερμά. Από αγωνιστικής πλευράς, ο κ. Αγγελόπουλος ήταν, όπως ανέφερε, εξαιρετικός μαζί του, δείχνοντας συνεχώς υποστήριξη. Ήταν πάντα υποστηρικτικός, επαγγελματίας και τον έκανε να αισθάνεται πολύ άνετα στον σύλλογο από την πρώτη στιγμή.

Ο Πρόεδρος της ομάδας ήταν επίσης πολύ καλός απέναντί του, σύμφωνα με τον Λε Ταλέκ, και πάντα είχε όμορφα και δίκαια λόγια για εκείνον. Ο ποδοσφαιριστής μπορούσε πραγματικά να αισθανθεί ότι τον εκτιμούσε τόσο ως άνθρωπο, όσο και ως επαγγελματία, μια αίσθηση που διατήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο.

Αναμνήσεις και πιθανή επιστροφή

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής εξέφρασε την απογοήτευσή του που η παρουσία του στον Ατρόμητο δεν συνεχίστηκε για περισσότερο από δύο χρόνια, όπως θα επιθυμούσε. Δήλωσε ότι θα ήθελε πραγματικά να συνεχίσει αυτή την περιπέτεια με την ομάδα, αλλά δυστυχώς δεν συνέβη, παρά την επιθυμία του.

Παρ’ όλα αυτά, ο Λε Ταλέκ διατηρεί πολύ καλές αναμνήσεις από την περίοδο που πέρασε στην ομάδα του Περιστερίου και είναι πολύ ευγνώμων για αυτή την εμπειρία. Μάλιστα, τόνισε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του λάτρεψαν τον Ατρόμητο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψουν κάποια μέρα στην πόλη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta