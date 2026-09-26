Ο ΠΑΟΚ Β' με Μπαταούλα και Μπέρδο στην αποστολή για τη Λάρισα

Ο ΠΑΟΚ Β' βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, στη Λάρισα. Για τον αγώνα αυτό, που εντάσσεται στο πλαίσιο της Superbet League 2, ο προπονητής Ντάνι Πονς συμπεριέλαβε στην αποστολή δύο σημαντικά ονόματα, τους Δημήτρη Μπαταούλα και Δημήτρη Μπέρδο. Η παρουσία τους ενισχύει τις επιλογές της ομάδας ενόψει ενός απαιτητικού παιχνιδιού.

Επιστροφές και ευκαιρίες για τους νεαρούς

Η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις εθνικές ομάδες, γεγονός που επηρεάζει και την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, καθώς δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Αυτή η συνθήκη προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία σε νεαρούς ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου να αποκτήσουν πολύτιμο χρόνο συμμετοχής.

Μέσω του ΠΑΟΚ Β', οι παίκτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τον αγωνιστικό τους ρυθμό και να αποκτήσουν εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δημήτρης Μπαταούλας και Δημήτρης Μπέρδος τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή Ντάνι Πονς και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet.

Η διάθεση των παικτών και οι διεθνείς υποχρεώσεις

Ο Δημήτρης Μπαταούλας επιστρέφει στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ Β' εκμεταλλευόμενος την απουσία αγωνιστικής δράσης για την πρώτη ομάδα. Η παρουσία του προσθέτει μία ακόμη επιλογή στο ρόστερ του Ντάνι Πονς. Αντίστοιχα, διαθέσιμος είναι και ο Δημήτρης Μπέρδος, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Εθνική ομάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε άμεσα στη διάθεσή του τον Μπέρδο, ενισχύοντας έτσι τις λύσεις του για το κρίσιμο παιχνίδι. Ωστόσο, ο Πάβελ Απιατσιόνακ δεν θα βρίσκεται μεταξύ των επιλογών του Πονς για τον αγώνα στη Λάρισα, καθώς απουσιάζει λόγω των δικών του διεθνών υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Η προετοιμασία και το ταξίδι για τη Λάρισα

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ Β' για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου. Οι τελευταίες προπονήσεις πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, όπου η ομάδα δούλεψε εντατικά για να είναι έτοιμη για το παιχνίδι.

Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, η αποστολή της ομάδας πήρε τον δρόμο για τη Λάρισα, όπου θα διανυκτερεύσει ενόψει του κυριακάτικου αγώνα. Ο Ντάνι Πονς επέλεξε συνολικά 23 ποδοσφαιριστές για την αναμέτρηση, έχοντας πλέον δύο επιπλέον λύσεις, τους Μπαταούλα και Μπέρδο, στη διάθεσή του για την απαιτητική αυτή δοκιμασία.

Η αναλυτική αποστολή του ΠΑΟΚ Β'

Ο προπονητής Ντάνι Πονς ανακοίνωσε την πλήρη λίστα των 23 ποδοσφαιριστών που θα αποτελέσουν την αποστολή του ΠΑΟΚ Β' για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα ταξιδεύει στη Λάρισα με τους εξής παίκτες:

Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Αβράμπος, Κοσίδης, Σιδεράς, Πασαχίδης, Τσιότας, Ντούνγκα, Μπαταούλας, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδης, Τσοπούρογλου, Ίκομπονγκ, Παπαγεωργίου, Μπιασότο, Τσιφούτης, Παπανικόπουλος, Κανίς, Καραγκέα, Μπέρδος, Γκαλεάνο, Σιφναίος, Στύλος.

Με πληροφορίες από: Athletiko