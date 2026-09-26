Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την εξάδα ξένων για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο Σούπερ Καπ

Η εξάδα των ξένων παικτών του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΚ έγινε γνωστή, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να βρίσκεται εκτός της επιλογής. Οι πρωταθλητές Ευρώπης στρέφουν την προσοχή τους στη διοργάνωση, μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα τους στη EuroLeague. Ο αγώνας, που αποτελεί μέρος των ημιτελικών, θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 16:45, στο γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μαζί με τους συνεργάτες του, κλήθηκε να λάβει την κρίσιμη απόφαση σχετικά με τους έξι ξένους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την επερχόμενη αναμέτρηση του Σούπερ Καπ. Η ομάδα διαθέτει συνολικά οκτώ ξένους αθλητές στο ρόστερ της, γεγονός που απαιτούσε προσεκτική αξιολόγηση και στρατηγική σκέψη για τη διαμόρφωση της τελικής λίστας. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τακτική προσέγγιση του αγώνα, καθώς καθορίζει τη σύνθεση της πεντάδας και τις διαθέσιμες λύσεις από τον πάγκο.

Ο έμπειρος τεχνικός προχώρησε στην οριστικοποίηση της εξάδας, λαμβάνοντας υπόψη την αγωνιστική κατάσταση των παικτών και τις απαιτήσεις του αντιπάλου. Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την καλύτερη δυνατή παρουσία της ομάδας στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ, έναν θεσμό στον οποίο ο Ολυμπιακός στοχεύει σε μια δυναμική πορεία από την αρχή της σεζόν.

Οι απουσίες από την εξάδα και οι λόγοι τους

Από την τελική εξάδα των ξένων παικτών του Ολυμπιακού απουσιάζει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ένας εκ των σημαντικών σέντερ της ομάδας. Η απουσία του οφείλεται σε τραυματισμό, γεγονός που επηρέασε άμεσα την απόφαση του προπονητικού επιτελείου να τον αφήσει εκτός της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Ο Μιλουτίνοφ προέρχεται από αυτή την κατάσταση, καθιστώντας αναγκαία την παραμονή του εκτός δράσης για τον αγώνα του Σαββάτου.

Εκτός της λίστας των έξι ξένων αθλητών έμεινε και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των επιλογών που έγιναν από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του, οι οποίοι αξιολόγησαν το σύνολο του ρόστερ για να καταλήξουν στην πιο αποτελεσματική και ισορροπημένη σύνθεση για τον αγώνα με την ΑΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ομάδας.

Η τελική σύνθεση της εξάδας

Μετά τις απαραίτητες επιλογές και αξιολογήσεις, η εξάδα των ξένων παικτών που θα είναι διαθέσιμη για τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ελλάδας έχει πλέον διαμορφωθεί. Οι παίκτες που επελέγησαν για να ενισχύσουν την ομάδα σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση είναι οι εξής: Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Εντιάι και Χολ.

Αυτοί οι έξι αθλητές θα αποτελέσουν τον κορμό των ξένων παικτών που θα χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ικανότητές τους σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Η παρουσία τους αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια της ομάδας να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης και να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Η πορεία του Ολυμπιακού ενόψει του Σούπερ Καπ

Ο Ολυμπιακός, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει μια νικηφόρα πρεμιέρα στη EuroLeague, δείχνει να βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και να έχει βρει ρυθμό. Αυτή η επιτυχία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση προσδίδει στην ομάδα ψυχολογία και αυτοπεποίθηση ενόψει των εγχώριων υποχρεώσεων που ακολουθούν. Η προσοχή πλέον στρέφεται αποκλειστικά στο Σούπερ Καπ Ελλάδας, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να συνεχίσουν τις καλές τους εμφανίσεις και να διεκδικήσουν την κατάκτηση του τροπαίου.

Ως πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιακός έχει θέσει υψηλούς στόχους σε κάθε διοργάνωση στην οποία συμμετέχει, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς μια ενδεχόμενη πρόκριση στον τελικό θα ενίσχυε περαιτέρω την δυναμική της ομάδας στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου και θα έδινε ώθηση για τη συνέχεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta