Ο Γιούνες Εμπντουτάλιμπ από την ανεργία στην Εθνική Γερμανίας και αντίπαλος της Ελλάδας

Ο Γιούνες Εμπντουτάλιμπ, ένας 23χρονος επιθετικός, έχει καταφέρει ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, μεταβαίνοντας από την 4η κατηγορία της Γερμανίας στην Εθνική ομάδα της χώρας μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Η ιστορία του νεαρού ποδοσφαιριστή αποτελεί ένα πραγματικό «ποδοσφαιρικό παραμύθι», καθώς μέσα σε ελάχιστους μήνες κατάφερε να μεταπηδήσει από τα ερασιτεχνικά γήπεδα στη Bundesliga. Η πορεία του έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας ενόψει του επικείμενου αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία για το UEFA Nations League, όπου ο Εμπντουτάλιμπ αναμένεται να αποτελέσει μία από τις βασικές επιλογές στην επίθεση της γερμανικής ομάδας.

Η αρχή στην 4η κατηγορία

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Γιούνες Εμπντουτάλιμπ πήρε μια απρόσμενη τροπή το 2024. Εκείνη τη χρονιά, μετά από ένα εξάμηνο απραξίας, ο νεαρός επιθετικός μετακινήθηκε στη Γερμανία για να ενταχθεί στην ομάδα της Gießen. Η Gießen αγωνιζόταν στην 4η κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, ένα επίπεδο αρκετά μακριά από τα μεγάλα σαλόνια.

Παρά το γεγονός ότι προερχόταν από περίοδο αδράνειας, οι εκρηκτικές εμφανίσεις του Εμπντουτάλιμπ στην Gießen δεν πέρασαν απαρατήρητες. Με την παρουσία του, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής κατάφερε να προκαλέσει το ενδιαφέρον μεγαλύτερων συλλόγων, θέτοντας τις βάσεις για την εντυπωσιακή του άνοδο.

Το άλμα στην 2η κατηγορία

Οι εξαιρετικές του επιδόσεις στην 4η κατηγορία οδήγησαν στη μεταγραφή του στην Έλβερσμπεργκ, ομάδα που συμμετείχε στην 2η κατηγορία της χώρας. Αυτή η κίνηση σηματοδότησε το ντεμπούτο του Γιούνες Εμπντουτάλιμπ σε ένα πιο ανταγωνιστικό επαγγελματικό επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Στην Έλβερσμπεργκ, ο Εμπντουτάλιμπ πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο του. Κατάφερε να σημειώσει 12 γκολ σε 17 εμφανίσεις, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προσπάθεια της ομάδας. Οι επιδόσεις του ήταν καθοριστικές για την άνοδο της Έλβερσμπεργκ στα μεγάλα σαλόνια του γερμανικού πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

Η καθιέρωση στην Bundesliga

Η εντυπωσιακή του πορεία δεν σταμάτησε εκεί. Οι επιδόσεις του στην 2η κατηγορία ανάγκασαν την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να δαπανήσει ένα σημαντικό ποσό, 8 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον αποκτήσει. Έτσι, ο Γιούνες Εμπντουτάλιμπ βρέθηκε να αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, τη Bundesliga.

Και στη φετινή Bundesliga, η ανοδική του πορεία συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό. Ο νεαρός φορ έχει ήδη μετρήσει 4 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές, αποδεικνύοντας την προσαρμοστικότητά του και την ικανότητά του να σκοράρει σε υψηλό επίπεδο. Μάλιστα, ένα από τα πιο αξιοσημείωτα επιτεύγματά του ήταν το χατ-τρικ που σημείωσε απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, επιβεβαιώνοντας την εκρηκτική του παρουσία.

Η κλήση στην Εθνική Γερμανίας

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Γιούνες Εμπντουτάλιμπ δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον τεχνικό της Εθνικής Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ. Ο Κλοπ τον κάλεσε στην Εθνική ομάδα για τις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και την αγωνιστική του φόρμα.

Ο 23χρονος επιθετικός πραγματοποίησε το διεθνές ντεμπούτο του με τα χρώματα της Γερμανίας στον αγώνα απέναντι στην Ολλανδία. Αυτό το γεγονός αποτελεί το επιστέγασμα της ραγδαίας ανόδου του και σηματοδοτεί την επίσημη είσοδό του στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα, ως μέλος της κορυφαίας ομάδας της χώρας του.

Αντιμέτωπος με την Ελλάδα

Πλέον, ο Γιούνες Εμπντουτάλιμπ υπολογίζεται από τον Γιούργκεν Κλοπ ως μία από τις βασικές επιθετικές επιλογές για την Εθνική Γερμανίας. Η παρουσία του αναμένεται να είναι σημαντική στις επερχόμενες αναμετρήσεις της ομάδας.

Ο νεαρός φορ θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ελληνική άμυνα στο προσεχές ματς της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία. Ο αγώνας, ο οποίος διεξάγεται στο πλαίσιο του UEFA Nations League, είναι προγραμματισμένος για τις 4 Οκτωβρίου, στις 21:45. Η αναμέτρηση αυτή θα αποτελέσει μια ακόμα ευκαιρία για τον Εμπντουτάλιμπ να επιδείξει τις ικανότητές του σε υψηλό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta