Ο Τζούλιαν Γουόρντ επέστρεψε στη Λίβερπουλ ως αθλητικός διευθυντής

Η Λίβερπουλ προχώρησε σε μία σημαντική αλλαγή στο διοικητικό της οργανόγραμμα, ανακοινώνοντας την επιστροφή του Τζούλιαν Γουόρντ στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ο 45χρονος Γουόρντ επιστρέφει στο Άνφιλντ μετά από τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας εκ νέου καθήκοντα σε ένα πόστο που γνωρίζει καλά.

Η επιστροφή στο Άνφιλντ

Ο Τζούλιαν Γουόρντ, σε ηλικία 45 ετών, επέστρεψε επίσημα στη Λίβερπουλ, αναλαμβάνοντας άμεσα τη θέση του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου. Η επιστροφή του σηματοδοτεί μία νέα περίοδο για τους «Κόκκινους» στο διοικητικό τους επίπεδο.

Ο Γουόρντ γνωρίζει όσο λίγοι τον τρόπο λειτουργίας των «Reds», έχοντας υπηρετήσει τον σύλλογο από διαφορετικά πόστα στο παρελθόν. Η νέα του θέση τίθεται σε ισχύ με άμεση εφαρμογή, φέρνοντας την εμπειρία του πίσω στην ομάδα.

Η πορεία του στον σύλλογο

Η πρώτη παρουσία του Τζούλιαν Γουόρντ στη Λίβερπουλ χρονολογείται από το 2012, όταν εντάχθηκε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Από τότε, άρχισε σταδιακά να αποκτά αυξημένες αρμοδιότητες, ανεβαίνοντας σταδιακά στην εσωτερική ιεραρχία του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του, ασχολήθηκε ενεργά με το δίκτυο σκάουτινγκ και τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Στην πορεία ανέλαβε χρέη βοηθού αθλητικού διευθυντή, προτού διαδεχθεί τον Μάικλ Έντουαρντς στην κρίσιμη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Η προηγούμενη θητεία του στη Λίβερπουλ ολοκληρώθηκε το 2023, όταν και αποχώρησε από τον σύλλογο. Ωστόσο, οι δρόμοι των δύο πλευρών έμελλε να συναντηθούν ξανά, με την τωρινή του επιστροφή.

Ο ρόλος του εκτός Λίβερπουλ

Μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ το 2023, ο Τζούλιαν Γουόρντ παρέμεινε στο ευρύτερο περιβάλλον της Fenway Sports Group. Εκεί, είχε μέχρι πρότινος τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, διατηρώντας επαφή με τον κόσμο του ποδοσφαίρου και την ευρύτερη δομή που συνδέεται με τον σύλλογο.

Πλέον, επιστρέφει σε ένα πόστο που γνωρίζει καλά, φέρνοντας μαζί του την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απέκτησε τόσο εντός όσο και εκτός του Άνφιλντ.

Οι δηλώσεις του Τζούλιαν Γουόρντ

Σε δήλωσή του, ο Τζούλιαν Γουόρντ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ανάληψη του ρόλου, καθώς και την τεράστια ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε η ιδιοκτησία της Λίβερπουλ.

Ο ίδιος τόνισε ότι, έχοντας αποτελέσει μέρος του ποδοσφαιρικού τμήματος της Λίβερπουλ για περισσότερο από μια δεκαετία, αντιλαμβάνεται πλήρως και γνωρίζει από πρώτο χέρι την πρόκληση που συνεπάγεται αυτή η θέση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κατανοεί απόλυτα τις απαιτήσεις και τις φιλοδοξίες αυτού του σπουδαίου συλλόγου.

Ο Γουόρντ περιέγραψε την τρέχουσα περίοδο ως «συναρπαστική» για τη Λίβερπουλ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, όπου η αλλαγή και οι ευκαιρίες συμβαδίζουν. Επισήμανε επίσης ότι η κουλτούρα, οι αξίες και οι αρχές που αποτελούν τη βάση του συλλόγου εδώ και τόσο καιρό παραμένουν ισχυρές όσο ποτέ.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο νέος αθλητικός διευθυντής ανέφερε ότι, ως ποδοσφαιρικός σύλλογος, η Λίβερπουλ θα συνεχίσει να δημιουργεί ένα περιβάλλον που μεγιστοποιεί την απόδοση, προάγοντας παράλληλα τη συνεχή εξέλιξη των παικτών και των ανθρώπων της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko