Η απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι και η αντίδραση του Ρίο Φέρντιναντ

Σοκ προκάλεσε στον κόσμο του ποδοσφαίρου η πρόσφατη αποκάλυψη, σύμφωνα με την οποία η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για ένα συντριπτικό αριθμό οικονομικών παραβάσεων. Συγκεκριμένα, η αγγλική ομάδα βρέθηκε υπεύθυνη για 114 από τις συνολικά 115 κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Αυτή η σοβαρή εξέλιξη φέρνει τους «πολίτες» αντιμέτωπους με ιδιαίτερα δυσάρεστες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένου ακόμα και του ενδεχόμενου υποβιβασμού από την κατηγορία. Οι επίμαχες παραβάσεις αφορούν μια μακρά περίοδο, από το 2009 έως το 2018, και σχετίζονται με την τήρηση των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Η καταδίκη της Μάντσεστερ Σίτι για οικονομικές παραβάσεις

Η είδηση της καταδίκης της Μάντσεστερ Σίτι έχει ταράξει τα νερά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η ομάδα κρίθηκε ένοχη για σχεδόν το σύνολο των κατηγοριών που της είχαν αποδοθεί, συγκεκριμένα για 114 από τις 115 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Αυτή η αποκάλυψη έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και συζητήσεις σχετικά με τη διαφάνεια και την τήρηση των κανόνων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Οι παραβάσεις αυτές, όπως αναφέρθηκε, καλύπτουν μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, ξεκινώντας από το 2009 και φτάνοντας έως το 2018. Κατά τη διάρκεια αυτών των εννέα ετών, η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να μην τήρησε πιστά τους οικονομικούς κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από την Premier League, γεγονός που οδήγησε στην τρέχουσα απόφαση και τις πιθανές κυρώσεις.

Πιθανές συνέπειες και σενάρια για τους «πολίτες»

Η σοβαρότητα των οικονομικών παραβάσεων που διαπιστώθηκαν έχει θέσει στο τραπέζι μια σειρά από πιθανές τιμωρίες για τη Μάντσεστερ Σίτι. Μεταξύ αυτών, εξετάζεται ακόμα και το ακραίο ενδεχόμενο του υποβιβασμού της ομάδας από την Premier League, μια εξέλιξη που θα άλλαζε ριζικά το τοπίο του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Πέρα από την πιθανότητα υποβιβασμού, η συζήτηση επικεντρώνεται και στην πιθανή αφαίρεση τίτλων που έχει κατακτήσει ο αγγλικός σύλλογος κατά την επίμαχη περίοδο των παραβάσεων. Αυτή η προοπτική έχει δημιουργήσει μερικά άκρως ενδιαφέροντα σενάρια, καθώς η ανακατανομή των πρωταθλημάτων και των μεταλλίων των προηγούμενων ετών θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η αντίδραση του Ρίο Φέρντιναντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ, δεν άφησε ασχολίαστη την απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, προχώρησε σε μια σειρά από δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φάνηκε να διασκεδάζει με την εξέλιξη των γεγονότων και τις πιθανές επιπτώσεις στην κατάταξη των τίτλων.

Ο Φέρντιναντ, ακολουθώντας το παράδειγμα του Νταβίντ Ντε Χέα, εξέφρασε δημόσια την απορία του σχετικά με το αν θα προσθέσει στο προσωπικό του παλμαρέ έναν επιπλέον τίτλο της Premier League. Μάλιστα, ζήτησε επίσημα το μετάλλιό του από την διοργανώτρια αρχή, υπογραμμίζοντας την προσδοκία του για την αναθεώρηση των κατακτήσεων.

Οι διεκδικήσεις για Μουρίνιο και Σόλσκιερ

Ο άλλοτε διεθνής κεντρικός αμυντικός δεν περιορίστηκε στις δικές του διεκδικήσεις. Προχώρησε στην προσθήκη του πρωταθλήματος της σεζόν 2017/18 στην τροπαιοθήκη του προπονητή Ζοσέ Μουρίνιο, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι αυτός ο τίτλος θα πρέπει να αποδοθεί στον Πορτογάλο τεχνικό μετά τις εξελίξεις.

Επιπλέον, ο Ρίο Φέρντιναντ πρόσθεσε και το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2020/21 στον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Η αναφορά του αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι κατηγορίες εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται να φτάνουν μέχρι το 2023, κάτι που, κατά την άποψή του, δικαιολογεί την ανακατανομή και αυτού του συγκεκριμένου τίτλου.

Η περίπτωση του Ράιαν Γκιγκς και η διόρθωση των τίτλων

Τέλος, ο Ρίο Φέρντιναντ θέλησε να επιστήσει την προσοχή της Premier League σε μια ακόμα διόρθωση που θεωρεί αναγκαία. Προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή της διοργανώτριας αρχής προκειμένου να διορθωθεί ο αριθμός των τίτλων που έχει κατακτήσει ο θρυλικός Ράιαν Γκιγκς.

Σύμφωνα με τον Φέρντιναντ, ο Ουαλός ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει στην κατοχή του 14 τίτλους Premier League, αντί για τους 13 που του αποδίδονται επίσημα. Με αυτή την παρέμβαση, ο Φέρντιναντ ζήτησε την προσθήκη ακόμα ενός πρωταθλήματος στην ήδη εντυπωσιακή συλλογή του Ράιαν Γκιγκς, αναδεικνύοντας την επιθυμία του για πλήρη αναθεώρηση των ιστορικών στοιχείων μετά την απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Με πληροφορίες από: Athletiko