Οι διεθνείς του Ολυμπιακού σε δράση: Εννέα παίκτες με τις εθνικές τους ομάδες

Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ανέλαβαν τις επίσημες υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες ανά την υφήλιο. Συνολικά εννέα παίκτες των «ερυθρόλευκων» είχαν δράση, είτε ως βασικοί, είτε ως αναπληρωματικοί, είτε ως μέλη της αποστολής. Οι εμφανίσεις τους κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα, από νίκες και ισοπαλίες μέχρι παρουσίες στον πάγκο ή εκτός 23άδας, καταγράφοντας την εικόνα τους στις διεθνείς διοργανώσεις.

Οι βασικοί που οδήγησαν την Ελλάδα στη νίκη

Ο Κώστας Ρέτσος αγωνίστηκε ως βασικός σε ολόκληρο το 90λεπτο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της Ελλάδας με 2-1 επί της Σερβίας, σε εκτός έδρας αναμέτρηση. Η απόδοσή του χαρακτηρίστηκε ως καλή, ενώ πραγματοποίησε και μία σωτήρια επέμβαση που διατήρησε το προβάδισμα της ελληνικής ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρέτσος χρησιμοποιήθηκε σε ρόλο αριστερού στόπερ, μια θέση διαφορετική από τη συνηθισμένη του δεξιά πλευρά.

Άλλοι βασικοί διεθνείς σε δράση

Στις διεθνείς υποχρεώσεις των ομάδων τους συμμετείχαν και άλλοι βασικοί παίκτες του Ολυμπιακού που πανηγύρισαν νίκες. Ο Τικνιζιάν ήταν επίσης βασικός, αγωνιζόμενος σε όλο το 90λεπτο στη θέση του αριστερού μπακ, στην εντός έδρας επικράτηση της Αρμενίας με 2-0 επί της Λετονίας. Παρόμοια, ο Μπρούνο αγωνίστηκε ως βασικός για 90 λεπτά, παίζοντας ως αριστερός μπακ, στην εντός έδρας νίκη της Νιγηρίας με 2-1 απέναντι στη Μαδαγασκάρη, συμβάλλοντας στην επιτυχία της αφρικανικής ομάδας.

Τέλος, ο Πόποβιτς υπερασπίστηκε την εστία του Μαυροβουνίου ως βασικός σε ολόκληρο το 90λεπτο, στην εντός έδρας νίκη της ομάδας του με 2-1 επί της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, είχε και το δοκάρι σύμμαχο σε μία κρίσιμη περίπτωση, αποτρέποντας την ισοφάριση και διατηρώντας το προβάδισμα της εθνικής του ομάδας.

Ισοπαλίες και ένα ντεμπούτο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ο Καρμό ήταν βασικός για την εθνική ομάδα της Ανγκόλας, αγωνιζόμενος σε σχηματισμό άμυνας τριών σε ολόκληρο το 90λεπτο. Η ομάδα του αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 εκτός έδρας με την Αίγυπτο, σε μια αναμέτρηση που τους έφερε αντιμέτωπους με τον διεθνούς φήμης ποδοσφαιριστή Σαλάχ. Η ισοπαλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα για την Ανγκόλα.

Ο Σμάιλοβιτς κατέγραψε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Βοσνίας, αγωνιζόμενος ως βασικός για 45 λεπτά στην εκτός έδρας ισοπαλία 0-0 με την Πολωνία. Ο νεαρός παίκτης χρησιμοποιήθηκε στη θέση του δεξιού μπακ, δέχθηκε μία κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον αγωνιστικό χώρο και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη του εμφάνιση με την εθνική του ομάδα.

Οι παίκτες που παρέμειναν στον πάγκο ή εκτός αποστολής

Ορισμένοι διεθνείς του Ολυμπιακού βρέθηκαν στην αποστολή των εθνικών τους ομάδων, αλλά δεν είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν. Ο Πέντερσεν παρέμεινε στον πάγκο της Νορβηγίας καθ' όλη τη διάρκεια της εντός έδρας νίκας της ομάδας του με 3-2 επί της Δανίας. Παρόμοια, ο Σαλιάκας ήταν στον πάγκο της Ελλάδας στην εντός έδρας νίκη της με 2-1 στη Σερβία, παρακολουθώντας τον αγώνα από τον πάγκο των αναπληρωματικών.

Τέλος, ο Γιαρεμτσούκ δεν συμπεριλήφθηκε καν στην 23άδα της Ουκρανίας για τον εκτός έδρας αγώνα με την Ουγγαρία. Η Ουκρανία επικράτησε με 1-0 σε αυτή την αναμέτρηση, χωρίς τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού στην αποστολή της ομάδας, γεγονός που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης για αυτή τη διεθνή αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta