Η ΑΕΚ επιστρέφει στις προπονήσεις, ευκαιρία για Λυκογιάννη και Ζοάο Μάριο

Η ΑΕΚ επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις στα Σπάτα, ολοκληρώνοντας ένα πενθήμερο ρεπό. Η τρέχουσα διακοπή του πρωταθλήματος χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα μεγάλη για όλες τις ομάδες. Το προπονητικό τιμ καλείται να δουλέψει στοχευμένα, καθώς η επανέναρξη των αγώνων είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 10-11 Οκτωβρίου.

Επιστροφή στις προπονήσεις και επίσημη υποχρέωση

Μετά από μια περίοδο ξεκούρασης πέντε ημερών, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ βρίσκονται και πάλι στο προπονητικό κέντρο των Σπάτων. Η διακοπή του πρωταθλήματος, η οποία είναι ασυνήθιστα εκτεταμένη, δίνει την ευκαιρία στους προπονητές να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους τομείς ενόψει της επιστροφής στην αγωνιστική δράση.

Η επόμενη επίσημη υποχρέωση της Ένωσης έχει οριστεί για τις 10 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της Stoiximan Super League.

Απουσίες και προκλήσεις για τον Μάρκο Νίκολιτς

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, θα χρειαστεί να διαχειριστεί τις προπονήσεις αυτό το διάστημα με αρκετές σημαντικές απουσίες. Συνολικά, δεκατρείς ποδοσφαιριστές της ομάδας βρίσκονται με τις Εθνικές τους ομάδες, εκπροσωπώντας τις χώρες τους σε διεθνείς διοργανώσεις.

Παράλληλα, εκτός προπονήσεων παραμένουν και τρεις παίκτες λόγω τραυματισμών. Πρόκειται για τους Θωμά Στρακόσια, Λάζαρο Ρότα και Μπάρναμπας Βάργκα, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους.

Η μεγάλη ευκαιρία για Λυκογιάννη και Ζοάο Μάριο

Η τρέχουσα διακοπή του πρωταθλήματος αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, τον Μπάμπη Λυκογιάννη και τον Ζοάο Μάριο. Και οι δύο παίκτες έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν χαμένο έδαφος σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην ομάδα.

Ο λόγος για αυτή την ανάγκη είναι ότι αποκτήθηκαν αργότερα από την ομάδα και δεν είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια κανονική καλοκαιρινή προετοιμασία. Αυτές οι πολλές ημέρες προπονήσεων τους επιτρέπουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να διεκδικήσουν μια θέση στο βασικό ροτέισον του Μάρκο Νίκολιτς.

Το προφίλ και η συνεισφορά των δύο παικτών

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ. Έχει ήδη καταγράψει συμμετοχές σε δύο αγώνες Κυπέλλου, συγκεκριμένα με τον Νέστο Χρυσούπολης και τον Πανσερραϊκό. Ο Ζοάο Μάριο αποτελεί μια λύση για την αριστερή πτέρυγα της επίθεσης, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και σε κεντρικότερο ρόλο. Έχει ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής σε παιχνίδια με τον Πανσερραϊκό και στον αγώνα με τον Βόλο, όπου είχε κομβική συμμετοχή στο γκολ της νίκης που πέτυχε ο Γιόβιτς.

Και οι δύο είναι έμπειροι ποδοσφαιριστές που βίωσαν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ωστόσο, στην ΑΕΚ τους δίνεται ξανά η ευκαιρία να ενταχθούν ενεργά σε μια ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο. Για τον Πορτογάλο Ζοάο Μάριο, το περιβάλλον είναι γνώριμο, καθώς είχε παρουσία στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ την περσινή σεζόν. Ο Έλληνας μπακ, Μπάμπης Λυκογιάννης, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια, έχοντας προηγουμένως ένα πολυετές πέρασμα από την Ιταλία.

Φιλικές αναμετρήσεις ενόψει επανέναρξης

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής, η ΑΕΚ έχει προγραμματίσει και δύο φιλικές αναμετρήσεις. Η πρώτη φιλική αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου, με αντίπαλο την Athens Kallithea.

Η δεύτερη φιλική αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 4 Οκτωβρίου, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο νέο γήπεδο του Ελληνικού, με ώρα έναρξης στις 11:00 το πρωί.

Με πληροφορίες από: Athletiko