Παναθηναϊκός: Η εξάδα ξένων κόντρα στον ΠΑΟΚ, εκτός ο Γκραντ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την εξάδα των ξένων παικτών που θα παραταχθεί στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup Ελλάδος, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η κρίσιμη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος έκανε τις επιλογές του για το τριφύλλι, αποφάσισε να αφήσει εκτός λίστας τον Τζέριαν Γκραντ, δίνοντας παράλληλα ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπράνκου Μπάντιο.

Οι επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την εξάδα

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε στις τελικές του επιλογές αναφορικά με την εξάδα των ξένων παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR, ενόψει του αποψινού ημιτελικού του Stoiximan Super Cup. Οι συγκεκριμένες επιλογές είναι καθοριστικές για την παρουσία της ομάδας στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, καθώς μόνο έξι ξένοι μπορούν να δηλωθούν.

Σύμφωνα με την απόφαση του προπονητή, ο αθλητής Τζέριαν Γκραντ δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική εξάδα. Η απουσία του Γκραντ από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε ήδη αναφερθεί και στο Gazz Floor by Novibet της Παρασκευής, δημιουργώντας προσδοκίες για τη σύνθεση. Αντίθετα, ο Μπράνκου Μπάντιο έλαβε την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου και εντάχθηκε στην εξάδα των ξένων.

Η πλήρης σύνθεση των ξένων παικτών του τριφυλλιού

Την εξάδα των ξένων παικτών του Παναθηναϊκού, όπως αυτή διαμορφώθηκε για τον ημιτελικό του Super Cup, αποτελούν συγκεκριμένα ονόματα που θα αγωνιστούν με τη φανέλα του «τριφυλλιού». Στη λίστα περιλαμβάνονται ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Μπράνκου Μπάντιο, οι οποίοι θα καλύψουν θέσεις στην περιφέρεια της ομάδας.

Επιπλέον, τη σύνθεση συμπληρώνουν οι Ίζακ Μπόνγκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Ματίας Λεσόρ. Αυτοί οι έξι αθλητές θα είναι οι διαθέσιμοι ξένοι για τον Παναθηναϊκό AKTOR στον αποψινό ημιτελικό του Stoiximan Super Cup, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Λεπτομέρειες για τον ημιτελικό του Super Cup Ελλάδος

Η αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ αποτελεί τον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup Ελλάδος, μια διοργάνωση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 16:45, προσφέροντας μια απογευματινή αθλητική εμπειρία.

Το κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου», που βρίσκεται στην περιοχή του Περιστερίου, θα φιλοξενήσει αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση. Το Super Cup διεξάγεται εξ ολοκλήρου σε αυτό το γήπεδο, με όλες τις ομάδες να αγωνίζονται για τον τίτλο.

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου

Στο πλαίσιο των αγώνων του Super Cup που λαμβάνουν χώρα στο Περιστέρι, έχει προγραμματιστεί μια τιμητική κίνηση. Πριν την έναρξη των αναμετρήσεων της διοργάνωσης, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Η σιγή αυτή θα γίνει προς τιμήν της μνήμης του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός προσώπου με σημαντική προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό. Το αίτημα για την τήρηση της σιγής υποβλήθηκε από την ομάδα του ΠΑΟΚ και έγινε δεκτό, αναγνωρίζοντας την αξία του εκλιπόντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit