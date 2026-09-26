Η τελική σειρά εκκίνησης στο γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν της φόρμουλα 1

Λίγες ώρες απομένουν για την εκκίνηση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ενός αγώνα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο 15ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 θα διεξαχθεί στους δρόμους του Μπακού. Η σειρά εκκίνησης διαμορφώθηκε μετά τις κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής, οι οποίες έδωσαν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αρχικό grid. Ωστόσο, οι ποινές που επιβλήθηκαν σε ορισμένους οδηγούς έφεραν επιπλέον αλλαγές στο τελικό grid, αναδιαμορφώνοντας τις θέσεις εκκίνησης.

Η μάχη στους δρόμους του Μπακού

Ο αγώνας στους δρόμους του Μπακού θα έχει διάρκεια 51 γύρους, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλών ταχυτήτων. Η εκκίνηση αναμένεται να είναι κρίσιμη, καθώς και το slipstream στη μεγάλη ευθεία της πίστας. Η στρατηγική των ομάδων θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του Grand Prix.

Οι κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής είχαν ήδη δώσει μια πρώτη εικόνα για τη δυναμική των οδηγών. Ωστόσο, οι μεταγενέστερες ποινές που επιβλήθηκαν σε ορισμένους από αυτούς, άλλαξαν σημαντικά την αρχική σειρά. Αυτές οι αλλαγές προσθέτουν ένα επιπλέον στοιχείο απρόβλεπτου στον αγώνα.

Οι πρώτες θέσεις της εκκίνησης

Από την πρώτη θέση του grid θα εκκινήσει ο οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ. Δίπλα του, στην πρώτη σειρά, θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, δημιουργώντας ένα δυνατό δίδυμο στην εκκίνηση. Ο Βρετανός Ράσελ κατάφερε να κατακτήσει την pole position με μια εντυπωσιακή διαφορά 0,837 δευτερολέπτων, χάρη σε έναν εξαιρετικό τελευταίο γύρο στο Q3.

Τη δεύτερη σειρά του grid θα συμπληρώσουν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing και ο Ισάκ Χατζάρ της Red Bull Racing. Ο Γάλλος Χατζάρ πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, εξασφαλίζοντας μια καλή θέση εκκίνησης.

Παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρώην teammates

Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης, οι φίλοι της Formula 1 θα δουν δύο παγκόσμιους πρωταθλητές. Ο Λάντο Νόρις θα βρίσκεται μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον, σε μια θέση που υπόσχεται ενδιαφέρουσες μάχες. Η παρουσία τους σε αυτή τη σειρά αναμένεται να προσδώσει επιπλέον ένταση στον αγώνα.

Η τέταρτη σειρά του grid θα φιλοξενήσει δύο πρώην teammates, τον Πιερ Γκασλί της Alpine και τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Γκασλί έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές, εξασφαλίζοντας μια καλή θέση. Αντίθετα, ο Μαξ Φερστάπεν είχε μια πιο δύσκολη ημέρα στις κατατακτήριες, κάτι που τον τοποθετεί δίπλα στον πρώην teammate του.

Οι ποινές που άλλαξαν τη σειρά

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη σειρά εκκίνησης προήλθε από την ποινή που επιβλήθηκε στον οδηγό της Williams, Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός είχε αρχικά καταταχθεί στην 9η θέση, ωστόσο δέχθηκε ποινή πέντε θέσεων. Αυτό συνέβη επειδή δεν επιβράδυνε επαρκώς υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Ως αποτέλεσμα αυτής της ποινής, ο Κάρλος Σάινθ θα εκκινήσει τελικά από την 14η θέση του grid.

Η ποινή του Σάινθ είχε ως συνέπεια να κερδίσουν από μία θέση οι Φράνκο Κολαπίντο, Όλι Μπέαρμαν, Λίαμ Λόσον, Άλεξ Άλμπον και Εστεμπάν Οκόν. Επιπλέον, ποινή τριών θέσεων επιβλήθηκε και στον Σέρχιο Πέρεζ της Cadillac. Η ποινή στον Πέρεζ δόθηκε για παρεμπόδιση του Όσκαρ Πιάστρι κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, επηρεάζοντας περαιτέρω τη διάταξη του grid.

Ώρα εκκίνησης και κάλυψη

Η εκκίνηση για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 ώρα Ελλάδος, σηματοδοτώντας την έναρξη του αγώνα. Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη δράση από την αρχή, μπορούν να συντονιστούν νωρίτερα, από τις 13:30.

Η ζωντανή κάλυψη θα είναι διαθέσιμη μέσω του LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford. Αυτή η κάλυψη θα επιτρέψει στους θεατές να μην χάσουν ούτε λεπτό από την εξέλιξη του Grand Prix.

Με πληροφορίες από: Gazzetta