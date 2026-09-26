Ενός λεπτού σιγή για τον Σούλη Μαρκόπουλο στα ματς του Super Cup

Σε πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ με την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Προς τιμήν της μακράς και σημαντικής προσφοράς του στον αθλητισμό, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στις επερχόμενες αναμετρήσεις του Super Cup, καθώς και στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ.

Ο θάνατος μιας εμβληματικής μορφής του μπάσκετ

Ο Σούλης Μαρκόπουλος, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ, απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών. Η θλιβερή είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση και πένθος στον αθλητικό κόσμο της χώρας. Η απώλεια του κρίνεται ως μία τεράστια απώλεια, όχι μόνο για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα.

Ο εκλιπών αφιέρωσε πάνω από τέσσερις δεκαετίες της ζωής του στην υπηρεσία του μπάσκετ, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα. Κατά τη διάρκεια της πλούσιας προπονητικής του καριέρας, διετέλεσε προπονητής σε ιστορικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ηρακλής και ο Άρης, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξέλιξη και την πορεία τους.

Ενός λεπτού σιγή στο Super Cup

Σε ένδειξη σεβασμού και τιμής προς τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, αποφασίστηκε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλες τις αναμετρήσεις του Super Cup. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και το αίτημα για την τήρηση της σιγής υποβλήθηκε από την ομάδα του ΠΑΟΚ, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον σύλλογο και στο άθλημα.

Οι αγώνες του Super Cup θα φιλοξενηθούν στο Περιστέρι, όπου οι ομάδες θα αγωνιστούν με τη σκέψη στον εκλιπόντα προπονητή. Η τήρηση της σιγής αποτελεί έναν συμβολικό τρόπο για ολόκληρη την οικογένεια του μπάσκετ να αποχαιρετήσει έναν άνθρωπο που υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του.

Οι προγραμματισμένες αναμετρήσεις

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Super Cup, όπου θα αποδοθούν οι σχετικές τιμές στον Σούλη Μαρκόπουλο, έχουν προγραμματιστεί δύο σημαντικές αναμετρήσεις. Η πρώτη από αυτές θα φέρει αντιμέτωπους τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ο αγώνας αυτός έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 16:45 και θα είναι διαθέσιμος για παρακολούθηση ζωντανά μέσω του Gazzetta και του ΣΚΑΪ.

Αργότερα την ίδια ημέρα, στις 21:00, θα διεξαχθεί η δεύτερη αναμέτρηση του Super Cup. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο αγώνες προσφέρουν την ευκαιρία στους φιλάθλους και τους αθλητές να τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντος προπονητή, ενώ παράλληλα θα απολαύσουν υψηλού επιπέδου μπάσκετ.

Τιμητική σιγή και στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ

Η μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου δεν θα τιμηθεί μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, έχει αποφασιστεί η τήρηση ενός λεπτού σιγής και στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την ισπανική ομάδα Μανρέσα σε αυτή την αναμέτρηση.

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα για το EuroCup είναι προγραμματισμένος για τις 29 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:00. Με αυτόν τον τρόπο, η προσφορά και το έργο του Σούλη Μαρκόπουλου θα αναγνωριστούν και θα τιμηθούν και στις διεθνείς διοργανώσεις, υπογραμμίζοντας την ευρύτερη επίδρασή του στον χώρο του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta