Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους για τη νίκη της Φενέρ επί της Βίρτους: «Δεν είχαμε καλή καθοδήγηση από τον πάγκο»

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, προπονητής της Φενέρμπαχτσε, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο κοούτσαρε την ομάδα του στον αγώνα της πρεμιέρας της Euroleague απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια. Παρά τη νίκη της Φενέρ με σκορ 78-68, ο Λιθουανός τεχνικός στάθηκε στα δικά του λάθη στο τακτικό κομμάτι, δηλώνοντας ότι η ομάδα του δεν είχε την καλύτερη δυνατή καθοδήγηση από τον πάγκο.

Η νίκη της Φενέρ στην πρεμιέρα της Euroleague

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να επικρατήσει της Βίρτους Μπολόνια με 78-68 στην πρεμιέρα της Euroleague, σε έναν αγώνα όπου η εμπειρία και η ποιότητα των παικτών της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Η τουρκική ομάδα εξασφάλισε τη νίκη χάρη σε μεγάλα καλάθια που πέτυχε ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του Μπράξτον Κι, ο οποίος πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, καταγράφοντας ένα double-double. Αυτές οι επιδόσεις βοήθησαν τη Φενέρ να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, παρά τις επισημάνσεις του προπονητή της.

Η δυσαρέσκεια του Σάρας Γιασικεβίτσιους

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σάρας Γιασικεβίτσιους, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την απόδοσή του στον πάγκο. Ο Λιθουανός τεχνικός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Φενέρ δεν είχε καλή καθοδήγηση από τον πάγκο», αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας σε ορισμένα σημεία του αγώνα.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους έδειξε πως δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον τρόπο που κοούτσαρε την Φενέρ κόντρα στην Βίρτους, εστιάζοντας στα δικά του λάθη στο τακτικό κομμάτι. Αυτή η αυτοκριτική υπογραμμίζει την προσήλωσή του στη συνεχή βελτίωση, τόσο τη δική του όσο και της ομάδας του.

Τακτικά λάθη και αμυντική προσαρμογή

Ο προπονητής αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ένα τακτικό λάθος στην άμυνα, το οποίο, όπως δήλωσε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον ίδιο. Αναγνώρισε ότι η αρχική αμυντική προσέγγιση δεν ήταν η ενδεδειγμένη για την ομάδα του στον συγκεκριμένο αγώνα. Η παραδοχή αυτή δείχνει την ειλικρίνεια και την προσπάθεια του Γιασικεβίτσιους να αναλύσει ψύχραιμα την απόδοση.

Ωστόσο, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους τόνισε ότι η αλλαγή στην αμυντική προσέγγιση που πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο αποδείχθηκε σωτήρια. «Όταν αλλάξαμε την αμυντική μας προσέγγιση στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέραμε να τους σταματήσουμε. Άρα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εμένα. Η αλλαγή στην άμυνα ήταν η σωστή κίνηση για εμάς», ανέφερε, επισημαίνοντας την αποτελεσματικότητα της προσαρμογής.

Η σημασία της ενσωμάτωσης νέων παικτών και της προόδου

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους υπογράμμισε τη σημασία της ενσωμάτωσης των νέων παικτών στο σύστημα της ομάδας. Για τον προπονητή, αυτό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για τη Φενέρμπαχτσε αυτή τη χρονική στιγμή, καθώς η ομάδα επιδιώκει να βρει τη χημεία και την αρμονία της.

Παράλληλα, ο Λιθουανός τεχνικός τόνισε την αναγκαιότητα η ομάδα να σημειώνει πρόοδο και να κερδίζει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας προσαρμογής. Ανέφερε ότι η Φενέρ δεν βρέθηκε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να νικήσει. Οφείλουν να διδαχτούν από αυτό το ματς, ξεκινώντας από τον ίδιο, για να συνεχίσουν την πορεία τους στη Euroleague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta