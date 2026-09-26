Ο Ερυθρός Αστέρας αναζητά ακόμα την ταυτότητά του και ο Ναβάρο τον σωστό δρόμο

Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε τη νέα αγωνιστική περίοδο με σημαντικές προσδοκίες, διαθέτοντας ένα ρόστερ με ποιότητα σχεδόν σε κάθε θέση και έναν προπονητή, τον Ίμπον Ναβάρο, γνωστό για την ικανότητά του να συνθέτει ανταγωνιστικά σύνολα. Ωστόσο, η ήττα από τη Ζάλγκιρις στο Βελιγράδι, στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague, αποτέλεσε συνέχεια μιας προβληματικής εικόνας που είχε διαμορφωθεί ήδη από την περίοδο της προετοιμασίας.

Η πρεμιέρα στην Euroleague και τα πρώτα δείγματα

Η αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις, η οποία έληξε με ήττα 83-77 για τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, δεν είναι από μόνη της λόγος για ανησυχία. Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική για μεγάλο μέρος του αγώνα και αντέδρασε όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Παρά την προσπάθεια, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Ωστόσο, η αδυναμία του Ερυθρού Αστέρα να διατηρήσει την ίδια αγωνιστική συνέπεια στο δεύτερο ημίχρονο, σε συνδυασμό με την προηγούμενη εικόνα στα φιλικά παιχνίδια, υποδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα που ξεπερνά ένα απλό αποτέλεσμα πρεμιέρας.

Η εικόνα της προετοιμασίας

Πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, ο Ερυθρός Αστέρας είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της προετοιμασίας του με έξι παιχνίδια. Από αυτά τα παιχνίδια, οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου κατέγραψαν τρεις νίκες και τρεις ήττες, μια εικόνα που ήδη προκαλούσε προβληματισμό για τη σταθερότητα της απόδοσης.

Η συγκεκριμένη εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι τόσο για τα ίδια τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων, όσο επειδή αποτυπώνει τη μεγάλη διακύμανση στην απόδοση της ομάδας. Ο Ερυθρός Αστέρας φάνηκε να μπορεί να παρουσιάζει δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των φιλικών

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μλάντοστ με σκορ 102-68, της Αρμάνι Μιλάνο με 91-85 και του Άρη με 91-87. Αυτές οι νίκες έδειξαν στιγμές της ποιότητας που διαθέτει το ρόστερ.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα ηττήθηκε δύο φορές από τον Ολυμπιακό, με σκορ 77-87 και 87-89, ενώ υπέστη και μια ήττα από τον Άρη με 74-98. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν την έλλειψη σταθερότητας που χαρακτηρίζει την ομάδα αυτή την περίοδο.

Η αναζήτηση αγωνιστικής ταυτότητας

Η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του Βελιγραδίου, μετά τα έξι παιχνίδια της προετοιμασίας και την πρώτη αγωνιστική της Euroleague, είναι εκείνη ενός συνόλου που ακόμη αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αγωνίζεται. Κυρίως, οι παίκτες φαίνεται να ψάχνουν τους ρόλους μέσα από τους οποίους θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το πλούσιο υλικό που διαθέτει ο σύλλογος.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν καταφέρει ακόμη να δημιουργήσουν ένα σταθερό αγωνιστικό επίπεδο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση τους ανεξάρτητα από τον εκάστοτε αντίπαλο. Αυτό το στοιχείο είναι που πρέπει να απασχολήσει περισσότερο τον προπονητή, καθώς μια ομάδα που φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στην Euroleague δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην ατομική ποιότητα των παικτών της.

Ο ρόλος του προπονητή Ίμπον Ναβάρο

Ο Ίμπον Ναβάρο, ο Ισπανός προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πάρει διαφορετικούς χαρακτήρες και αγωνιστικά χαρακτηριστικά και να τους μετατρέψει σε ένα οργανωμένο και ανταγωνιστικό σύνολο. Η εμπειρία και οι γνώσεις του σε αυτόν τον τομέα είναι δεδομένες.

Το ζήτημα, λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι εάν ο Ίμπον Ναβάρο είναι ικανός να χτίσει μια ομάδα με ταυτότητα. Αντιθέτως, η πρόκληση έγκειται στο πόσο θα χρειαστεί να εργαστεί για να βρει τον σωστό δρόμο και να διαμορφώσει το ξεκάθαρο πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε παίκτης θα γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πώς η δική του δουλειά επηρεάζει τη λειτουργία ολόκληρου του συνόλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta