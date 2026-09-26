Η FIFA τιμώρησε τη Φενέρμπαχτσε με απαγόρευση μεταγραφών

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, FIFA, επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών στη Φενέρμπαχτσε για τρεις περιόδους, εξαιτίας της υπόθεσης του ποδοσφαιριστή Γιουσούφ Εν-Νεσίρι. Ο τουρκικός σύλλογος, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, γνωστοποίησε ότι η τιμωρία είναι προσωρινή και δεν θα ισχύσει, καθώς η οφειλή θα εξοφληθεί άμεσα. Η απόφαση της FIFA αναμένεται να αρθεί μετά την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, όπως διευκρινίστηκε από τη διοίκηση της Φενέρμπαχτσε.

Η απόφαση της FIFA για τη Φενέρμπαχτσε

Η FIFA προχώρησε στην επιβολή μιας «καμπάνας» απαγόρευσης μεταγραφών, η οποία αφορά τρεις διαδοχικές μεταγραφικές περιόδους για τη Φενέρμπαχτσε. Η συγκεκριμένη τιμωρία συνδέεται άμεσα με την υπόθεση του Μαροκινού στράικερ, Γιουσούφ Εν-Νεσίρι. Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέπεια των νομικών διαδικασιών που κινήθηκαν από την πλευρά της Σεβίλλης, του κλαμπ από την Ανδαλουσία, το οποίο διεκδικούσε την καταβολή οφειλών.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία έλαβε την απόφαση αυτή καθώς ο τουρκικός σύλλογος δεν είχε καταβάλει εγκαίρως στη Σεβίλλη την τελευταία δόση του ποσού που είχε συμφωνηθεί για τη μεταγραφή του παίκτη. Αυτή η μη έγκαιρη πληρωμή οδήγησε στην ενεργοποίηση των προβλεπόμενων κανονισμών της FIFA, με αποτέλεσμα την επιβολή της προσωρινής απαγόρευσης μεταγραφών για τη Φενέρμπαχτσε, μέχρι την πλήρη διευθέτηση της οικονομικής εκκρεμότητας.

Το ιστορικό της υπόθεσης Εν-Νεσίρι

Η υπόθεση που οδήγησε στην τιμωρία αφορά την απόκτηση του Γιουσούφ Εν-Νεσίρι από τη Φενέρμπαχτσε, η οποία πραγματοποιήθηκε πίσω στο 2024. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στην ομάδα του τουρκικού συλλόγου τη σεζόν 2024-2025. Ωστόσο, προέκυψε ζήτημα με τη μη καταβολή μιας μεταγραφικής δόσης, η οποία είχε ως ημερομηνία λήξης την 30ή Απριλίου 2026.

Λόγω της μη καταβολής αυτής της δόσης, η εμπλεκόμενη ομάδα, η Σεβίλλη, κίνησε τις νόμιμες διαδικασίες ενώπιον της FIFA, αναζητώντας τη δικαίωσή της. Η ενέργεια αυτή οδήγησε στην εξέταση της υπόθεσης από την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία και, εν τέλει, στην επιβολή της προσωρινής απαγόρευσης μεταγραφών, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την πλήρη διευθέτηση της οικονομικής εκκρεμότητας μεταξύ των δύο συλλόγων.

Η επίσημη απάντηση του τουρκικού συλλόγου

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν στον Τύπο σχετικά με την απαγόρευση μεταγραφών που επιβλήθηκε, η Φενέρμπαχτσε εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση. Σκοπός της ανακοίνωσης ήταν η ενημέρωση των φιλάθλων της ομάδας και του ευρύτερου κοινού σχετικά με την κατάσταση. Σύμφωνα με την επίσημη θέση του συλλόγου, οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε δεν εκφράζουν καμία ανησυχία για την επιβληθείσα τιμωρία.

Ο τουρκικός σύλλογος διευκρίνισε ότι η απαγόρευση μεταγραφών, η οποία έχει διάρκεια τριών περιόδων, χαρακτηρίζεται ως προσωρινή. Η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε τόνισε ότι η τιμωρία δεν θα ισχύσει στην πράξη, καθώς έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επίλυση του ζητήματος, διαβεβαιώνοντας για την ομαλή λειτουργία του συλλόγου.

Οι επόμενες κινήσεις και η άρση της τιμωρίας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε, η ληξιπρόθεσμη δόση της μεταγραφής του Γιουσούφ Εν-Νεσίρι έχει ήδη εξοφληθεί, μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα διοίκηση του συλλόγου. Στο πλαίσιο της υπόθεσης που άνοιξε η εμπλεκόμενη ομάδα στη FIFA, ζητήθηκε επίσης η καταβολή της επόμενης δόσης, για την οποία αναμενόταν η απόφαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Ο σύλλογος έχει δεσμευτεί να προχωρήσει στην πληρωμή που ορίζεται από την απόφαση της FIFA την πρώτη εργάσιμη ημέρα, η οποία είναι η ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Μετά την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών με την παγκόσμια ομοσπονδία, η απαγόρευση μεταγραφών αναμένεται να αρθεί πλήρως. Επιπλέον, όλες οι οικονομικές καταστάσεις και οι υποχρεώσεις από προηγούμενες περιόδους θα παρουσιαστούν με διαφάνεια στα μέλη της Συνέλευσης και στο κοινό, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί αύριο, 27 Σεπτεμβρίου 2026, προσφέροντας πλήρη ενημέρωση για τα οικονομικά του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta