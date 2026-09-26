Φερστάπεν: «Κάτι πάει σοβαρά λάθος» στις κατατακτήριες του Αζερμπαϊτζάν

Ο Μαξ Φερστάπεν εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του μετά την εμφάνισή του στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull δεν κατάφερε να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, πλασαριζόμενος στην 8η θέση, παρά την πρωτιά του στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP3). Τα προβλήματα που αντιμετώπισε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας οδήγησαν στην απογοήτευσή του.

Προβλήματα από το ξεκίνημα των κατατακτήριων

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ξεκάθαρος πως τα προβλήματα που τον οδήγησαν στην 8η θέση δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά, αλλά τον επηρέαζαν σε ολόκληρη τη διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών. Συγκεκριμένα, η διαφορά στην απόδοση της μονάδας ισχύος του μονοθεσίου του σε σχέση με το άλλο μονοθέσιο της Red Bull ήταν ήδη εμφανής από την πρώτη περίοδο (Q1).

Ο τετράκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ολόκληρη η διαδικασία των κατατακτήριων δεν ήταν όπως θα έπρεπε. Από το Q1 ο κινητήρας μου ήταν περίπου μισό δευτερόλεπτο πιο αργός στις ευθείες σε σχέση με τον teammate μου και δεν μπορούν να εξηγήσουν ή να καταλάβουν το γιατί. Οπότε βρίσκεσαι αμέσως σε μειονεκτική θέση».

Η χαμένη ευκαιρία για καλύτερο πλασάρισμα

Παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισε, ο Φερστάπεν θεωρεί ότι η pole position πιθανότατα δεν ήταν εφικτή, δεδομένης της ταχύτητας που έδειξε ο Τζορτζ Ράσελ. Ωστόσο, πιστεύει ακράδαντα ότι μια θέση πολύ πιο ψηλά στη σειρά εκκίνησης ήταν μέσα στις δυνατότητες της Red Bull και του ίδιου.

«Κοιτάζοντας τον γύρο του Τζορτζ, δεν νομίζω ότι θα παλεύαμε για την pole, αλλά υπήρχε ένα κενό πίσω του και θα έπρεπε να είχαμε βρεθεί εκεί αρκετά εύκολα», ανέφερε ο Ολλανδός οδηγός. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «όταν όμως έχεις τόσα πολλά προβλήματα, δεν αξίζεις και να βρίσκεσαι εκεί. Πρέπει να είμαστε πιο αξιόπιστοι και να έχουμε καλύτερο έλεγχο αυτών των πραγμάτων».

Προβλήματα με την μπαταρία και την θερμοκρασία ελαστικών

Ο Φερστάπεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την απογοήτευσή του, ειδικά τη στιγμή που η ομάδα τού ζήτησε να συνεχίσει την προσπάθεια παρά το πρόβλημα. «Ξαφνικά η μπαταρία δεν ήταν γεμάτη. Δεν φορτίζει, δεν λειτουργεί. Και μετά μου λένε ότι πρέπει να πιέσω με μισή μπαταρία. Τους είπα “αφήστε με ήσυχο”. Για μία στιγμή είχα πραγματικά τελειώσει με όλο αυτό», δήλωσε.

Η δυσλειτουργία της μπαταρίας είχε άμεσες επιπτώσεις και στη θερμοκρασία των ελαστικών. Ο οδηγός εξήγησε: «Μετά τον γύρο που εγκατέλειψα επειδή η μπαταρία ήταν μισογεμάτη, έπεσε υπερβολικά και η θερμοκρασία των ελαστικών. Δεν μπορείς να πιέσεις επειδή το μονοθέσιο δεν λειτουργεί, άρα δεν μπορείς να βάλεις αρκετή θερμοκρασία στα ελαστικά».

Ολοκλήρωση του γύρου και κίτρινη σημαία

Παρά τις δυσκολίες, ο Φερστάπεν προσπάθησε να ολοκληρώσει τον τελευταίο του γύρο με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. «Προσπάθησα να ανεβάσω όσο περισσότερη θερμοκρασία μπορούσα και να πιέσω στον τελευταίο γύρο», ανέφερε. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν τελείωσαν εκεί.

Εκτός από την απώλεια τελικής ταχύτητας λόγω των μηχανικών προβλημάτων, ο Ολλανδός οδηγός αντιμετώπισε και ένα επιπλέον εμπόδιο. «Έχανα σε τελική ταχύτητα και είχα και την κίτρινη σημαία από τον Λάντο μπροστά μου. Και κάπως έτσι καταλήξαμε εδώ», κατέληξε, περιγράφοντας την αλληλουχία των γεγονότων που τον οδήγησαν στην 8η θέση εκκίνησης για τον αγώνα του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Φερστάπεν εξέφρασε τη γενική του δυσαρέσκεια για την κατάσταση, τονίζοντας ότι «όλο το τριήμερο ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί, το μονοθέσιο είχε καλή αίσθηση και μετά αντιμετωπίζουμε τόσα προβλήματα στις κατατακτήριες. Απλώς δεν είναι αρκετά καλό».

Με πληροφορίες από: Gazzetta