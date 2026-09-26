Η έναρξη της Waterpolo League και η μάχη Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα το 41ο πρωτάθλημα πόλο της Α1 κατηγορίας ανδρών, γνωστό και ως Waterpolo League. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι αν ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει την κυριαρχία του ή αν θα αναδειχθεί ένας νέος πρωταθλητής. Ο φιλόδοξος Παναθηναϊκός επιδιώκει να εκθρονίσει τον μόνιμο πρωταθλητή, με τις προϋποθέσεις να μοιάζουν διαφορετικές φέτος.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού και οι φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού

O Ολυμπιακός έχει κατακτήσει συνεχώς τα πρωταθλήματα από το 1999, με μοναδικά διαλείμματα το 2006, όταν ο Εθνικός κατέκτησε τον τίτλο, και το 2012, με τη Βουλιαγμένη να στέφεται πρωταθλήτρια. Αυτή η μακρά περίοδος επιτυχιών έχει καθιερώσει τους «ερυθρόλευκους» ως την κυρίαρχη δύναμη στο ελληνικό πόλο.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, δεν κατάφερε να αποφύγει τρεις ήττες απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο. Φέτος, οι «πράσινοι» υπερηφανεύονται για τις μεταγραφικές τους κινήσεις, με την ομάδα να επιδιώκει να αποδείξει την αξία της μέσα στο νερό.

Μεταγραφικές κινήσεις στον Ολυμπιακό

Οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές, ειδικά στη θέση των φουνταριστών. Ο Δημήτρης Νικολαΐδης, ο οποίος έχει ήδη αγωνιστεί στα πρώτα του παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στο Champions League, αποτελεί μία από τις προσθήκες. Παράλληλα, ο Κώστας Κάκαρης, ο οποίος αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ουγγαρίας με τη Φερεντσβάρος, ενισχύει επίσης τη θέση αυτή.

Στις κινήσεις των πρωταθλητών για τους παίκτες που αγωνίζονται στα 2 μέτρα, συγκαταλέγονται ο Μάνος Σολανάκης, η επιστροφή του 39χρονου Λούκα Λόντσαρ και η απόκτηση του Σεμίρ Σπάχιτς από τη Βουλιαγμένη. Για την τελευταία περίπτωση, εκκρεμεί η σχετική απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών της ΚΟΕ.

Ενίσχυση του ρόστερ στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός, εκτός από τον Δημήτρη Νικολαΐδη, ενίσχυσε το ρόστερ του δίνοντας μεγαλύτερο βάθος στην ομάδα. Αποκτήθηκαν ο Στάθης Καλογερόπουλος, ο Βιτσέντζο Ντόλτσε και ο Ντίλαν Γούντχεντ. Αυτές οι κινήσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της ομάδας σε διάφορες θέσεις.

Ωστόσο, υπάρχει ένας βασικός περιορισμός που θα επηρεάσει τις επιλογές των προπονητών. Στο πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο δύο ξένοι παίκτες ανά ομάδα. Αυτό το δεδομένο δημιουργεί «πονοκέφαλο» τόσο στον Δημήτρη Μάζη του Παναθηναϊκού όσο και στον Έλβιν Φάτοβιτς του Ολυμπιακού.

Οι ξένοι παίκτες και η πρώτη μονομαχία

Στην πειραϊκή ομάδα, εκτός από τον Λούκα Λόντσαρ, παρέμεινε ο Ντάνιελ Ανγκιαλ. Για τα άκρα της περιφέρειας, ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Λόρεν Φάτοβιτς, ο οποίος είναι γιος του προπονητή των «ερυθρόλευκων», καθώς και τον Κονσταντίν Χαρκόφ. Οι επιλογές αυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον περιορισμό των δύο ξένων παικτών.

Η πρώτη απευθείας μονομαχία μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έχει προγραμματιστεί για την 7η αγωνιστική. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 7 Νοεμβρίου, με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό στον Πειραιά, και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο ρόλος του Απόλλωνα Σμύρνης

Ο Απόλλων Σμύρνης αποτελεί μια σταθερή αξία στο ελληνικό πόλο τα τελευταία χρόνια. Στόχος της ομάδας είναι μια πορεία ανάλογη της περσινής, όπου κατέκτησε την 3η θέση στο πρωτάθλημα. Η ομάδα επιδιώκει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να διεκδικήσει μια υψηλή θέση.

Στις μεταγραφικές κινήσεις του Απόλλωνα Σμύρνης, ο Κωνσταντίνος Μουρίκης αποκτήθηκε για να αντικαταστήσει τον Μάνο Σολανάκη. Παρέμειναν στην ομάδα ο «μπόμπερ» του πρωταθλήματος Νίκολα Μπογκντάνοβιτς και ο Χάνες Ντάουμπε. Μια ξεχωριστή κίνηση για το τμήμα είναι η έναρξη συνεργασίας με την Αλεξία Καμμένου, η οποία θα έχει διττό ρόλο ως άμεση συνεργάτιδα στο προπονητικό τιμ και ως τιμ μάνατζερ της ομάδας, αποτελώντας προσωπική επιλογή του Τεό Λοράντου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta