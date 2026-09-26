Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ενώπιον μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αναμέτρησης, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Super Cup. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Περιστέρι στις 21:00, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει μπροστά της μια πολύ δύσκολη αποστολή. Στο πλαίσιο αυτής της αναμέτρησης, ανακοινώθηκε η εξάδα των ξένων παικτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, με τη συμπερίληψη του Ταϊρί να αποτελεί έκπληξη.

Ο κρίσιμος ημιτελικός στο Περιστέρι

Η ομάδα του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για έναν σημαντικό αγώνα, αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση που κρίνει την πρόκριση στον τελικό του Super Cup. Η αναμέτρηση έχει οριστεί να διεξαχθεί στην πόλη του Περιστερίου, προσδίδοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στον ημιτελικό. Η αποστολή του ΠΑΟΚ χαρακτηρίζεται ως πολύ δύσκολη, δεδομένου του επιπέδου του αντιπάλου και της σημασίας του αγώνα για τη διοργάνωση.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:00, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους του μπάσκετ να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Η ζωντανή κάλυψη του ημιτελικού θα είναι διαθέσιμη μέσω του Gazzetta, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ θα μεταδώσει επίσης τον αγώνα. Αυτό εξασφαλίζει την πρόσβαση των φιλάθλων στην κρίσιμη αυτή αναμέτρηση του Super Cup.

Η επιλογή της εξάδας των ξένων

Για τον ημιτελικό αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ προχώρησε στη δήλωση των ξένων παικτών που θα απαρτίζουν την εξάδα του. Οι αθλητές που επιλέχθηκαν για να αγωνιστούν είναι οι Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Φόστερ και Μουρ. Αυτή η επιλογή συνιστά την τελική σύνθεση των ξένων παικτών που θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η συγκεκριμένη εξάδα των ξένων παικτών είναι αυτή που θα κληθεί να υποστηρίξει την προσπάθεια του ΠΑΟΚ απέναντι στους «πράσινους». Η επιλογή των συγκεκριμένων ονομάτων υπογραμμίζει τους παίκτες στους οποίους η ομάδα έχει βασιστεί για αυτόν τον κρίσιμο ημιτελικό του Super Cup. Η παρουσία τους θεωρείται καθοριστική για την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης.

Η έκπληξη με τον Ταϊρί και οι απουσίες

Στη λίστα των ξένων παικτών που δηλώθηκαν για το ματς με τον Παναθηναϊκό, υπήρξε μια αξιοσημείωτη εξέλιξη με την παρουσία του Ταϊρί. Η συμπερίληψη του Ταϊρί στην εξάδα των ξένων χαρακτηρίζεται ως έκπληξη, υποδηλώνοντας μια ενδεχομένως αναπάντεχη επιλογή για τον συγκεκριμένο αγώνα. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα από τα σημεία που ξεχωρίζουν στην προετοιμασία της ομάδας.

Αντίθετα με τον Ταϊρί, δύο άλλοι ξένοι παίκτες έμειναν εκτός της εξάδας για τον ημιτελικό. Πρόκειται για τους Ομορούγι και Γκρέι, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των έξι ξένων που θα αγωνιστούν. Η απουσία τους από την εξάδα των ξένων σημαίνει ότι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Η πλήρης αποστολή του «Δικεφάλου»

Πέρα από την ειδική λίστα των ξένων παικτών, η πλήρης αποστολή του ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Super Cup είναι επίσης γνωστή. Η ομάδα αποτελείται από ένα σύνολο δεκαπέντε αθλητών, οι οποίοι είναι οι εξής: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φόστερ, Περσίδη, Φίλλιο, Μουρ, Καλάθη και Μπαζίνα.

Αυτή η λίστα αντιπροσωπεύει το σύνολο των παικτών που ταξίδεψαν και είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα στο Περιστέρι. Παρόλο που οι Ομορούγι και Γκρέι δεν είναι στην εξάδα των ξένων, περιλαμβάνονται στην ευρύτερη αποστολή της ομάδας. Η παρουσία όλων αυτών των ονομάτων δείχνει το βάθος του ρόστερ του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση του Super Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta