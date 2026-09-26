Το γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν διεξάγεται Σάββατο, με τον Αντονέλι να είναι το φαβορί

Η Formula 1 επιστρέφει στους αγώνες με το 15ο γκραν πρι της φετινής σεζόν, το οποίο θα διεξαχθεί στην πίστα του Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πίστας, ο αγώνας θα γίνει Σάββατο, ώστε να μην συμπέσει με την εθνική ημέρα μνήμης της χώρας. Ο Ιταλός πιλότος Μάρκο Αντονέλι αναδεικνύεται ως το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την εγκατάλειψή του στον προηγούμενο αγώνα.

Το γκραν πρι του Μπακού και η ιδιαιτερότητα του αγώνα

Η φετινή σεζόν της Formula 1 συνεχίζεται με το 15ο γκραν πρι, το οποίο φιλοξενείται στην απρόβλεπτη πίστα του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν. Αυτή η πίστα είναι γνωστή για τις προκλήσεις που παρουσιάζει στους οδηγούς και τις ομάδες, καθιστώντας κάθε αγώνα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Μία σημαντική ιδιαιτερότητα του φετινού γκραν πρι στο Μπακού είναι η ημέρα διεξαγωγής του. Συγκεκριμένα, ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να γίνει Σάββατο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της συγκεκριμένης πίστας. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην ανάγκη να μη συμπέσει ο αγώνας με την εθνική ημέρα μνήμης του Αζερμπαϊτζάν, η οποία είναι η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στους πεσόντες του Δεύτερου Πολέμου του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, γεγονός που καθιστά την αλλαγή της ημερομηνίας του αγώνα μια κίνηση σεβασμού.

Ο Μάρκο Αντονέλι ως το μεγάλο φαβορί

Ο Μάρκο Αντονέλι, ο Ιταλός πιλότος, θεωρείται το αδιαμφισβήτητο φαβορί για τη νίκη στο γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν. Η πρόσφατη πορεία του είναι εντυπωσιακή, καθώς ανέβηκε για όγδοη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στον αγώνα της Μαδρίτης. Η επιτυχία αυτή δεν ήρθε μόνο χάρη στην ικανότητά του, αλλά και με τη συνδρομή της τύχης.

Συγκεκριμένα, η παρουσία ενός Virtual Safety Car στον αγώνα της Μαδρίτης έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Αντονέλι, δίνοντάς του ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ως αποτέλεσμα, ο Ιταλός πιλότος αύξησε τη διαφορά του από τον Ράσελ στους 81 βαθμούς, ενισχύοντας τη θέση του στο πρωτάθλημα. Η πιθανότητα να κερδίσει και τον αγώνα στο Μπακού προσφέρεται σε απόδοση 2.20 στη Novibet, υποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των ειδικών στις δυνατότητές του.

Οι δυσκολίες του Λιούις Χάμιλτον και το κλίμα στη Ferrari

Αντίθετα με την ανοδική πορεία του Αντονέλι, ο Λιούις Χάμιλτον, ο Βρετανός θρύλος του αθλήματος, βίωσε μια δύσκολη στιγμή στον προηγούμενο αγώνα. Ο Χάμιλτον αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω ενός προβλήματος στα φρένα του μονοθεσίου του, γεγονός που τον έφερε σε ακόμα πιο δυσχερή θέση στη βαθμολογία.

Μετά την εγκατάλειψη, ο Χάμιλτον βρίσκεται πλέον 101 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση, με το πρωτάθλημα να μοιάζει πλέον με άπιαστο όνειρο για τον ίδιο. Παράλληλα, το κλίμα εντός της ομάδας της Ferrari δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Οι οδηγοί της ομάδας, Λεκλέρ και Χάμιλτον, έχουν αρκετές διαφωνίες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντασης. Ωστόσο, παρά τις εσωτερικές προκλήσεις, το μονοθέσιο της Ferrari έχει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό στον αγώνα του Μπακού. Η πιθανότητα να βρεθεί ο Μονεγάσκος οδηγός, Λεκλέρ, στο βάθρο προσφέρεται σε απόδοση 2.40 στη Novibet.

Η καλή φόρμα του Μαξ Φερστάπεν και η επιστροφή του Χατζάρ

Ένας άλλος οδηγός που δείχνει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα είναι ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πιλότος έχει καταφέρει να κατακτήσει δύο διαδοχικές δεύτερες θέσεις στους αγώνες της Μόντσα και της Μαδρίτης, επιδεικνύοντας σταθερότητα και υψηλές επιδόσεις.

Η Red Bull, η ομάδα του Φερστάπεν, είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη με την απόδοση του Ολλανδού οδηγού και την πορεία της ομάδας. Επίσης, επιστρέφει και ο Ίσακ Χατζάρ στο μονοθέσιο των «ταύρων» μετά από τρεις αγώνες όπου έμεινε εκτός, με την επανεμφάνισή του να αναμένεται με ενδιαφέρον από τους φίλους της Formula 1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta