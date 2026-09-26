Ο Σκαλόνι για το «αντίο» του Μέσι: «Πολύ δύσκολο να μην κλάψει κανείς»

Ο Λιονέλ Σκαλόνι, προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, εξέφρασε έντονα τη θλίψη του σχετικά με την τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της χώρας του. Ο κορυφαίος παίκτης ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει τον «τελευταίο χορό» του, καθώς έχουν προγραμματιστεί τρεις φιλικοί αγώνες. Ο Σκαλόνι μίλησε για τα συναισθήματα που προκαλεί το κλείσιμο αυτού του κύκλου για τον Μέσι.

Τα συναισθήματα του Σκαλόνι για τον «τελευταίο χορό»

Ο 48χρονος τεχνικός ανέφερε πως πρόκειται για «το παιχνίδι του» Μέσι και πως ο παίκτης «το αξίζει». Ο Σκαλόνι δήλωσε προνομιούχος που είναι μέρος αυτής της στιγμής, ώστε ο Μέσι να μπορέσει να αποχαιρετήσει «όπως του αξίζει, όπως θέλει». Περιέγραψε την περίσταση ως κάτι ξεχωριστό για τον κόσμο, ειδικά για τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τον προπονητή, το να βλέπει κανείς τον Μέσι για τελευταία φορά με τη γαλανόλευκη φανέλα θα κάνει «πολύ δύσκολο να μην κλάψει εκείνη την ημέρα». Επανέλαβε ότι είναι προνόμιο να βρίσκεται εκεί, καθώς ένας παίκτης σαν τον Μέσι «το αξίζει». Προσωπικά, ο Σκαλόνι δήλωσε ότι έκανε το καθήκον του επειδή θέλει να είναι παρών στο «αντίο» του παίκτη.

Η επιμονή για την επιστροφή του Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι, παρότι 39 ετών, είχε αρχικά ανακοινώσει την αποχώρησή του από τα εθνικά του καθήκοντα. Ωστόμως, πείστηκε τελικά να δώσει, για τελευταία φορά, στον κόσμο της Αργεντινής το θέαμα που προσφέρει εδώ και τόσα χρόνια. Ο Σκαλόνι ανέφερε ότι δεν γνωρίζει αν θα είναι εκεί αργότερα, αλλά «όλοι πιέσαμε» για να μπορέσει ο Μέσι να παίξει σε αυτόν τον αγώνα.

Ο προπονητής υπογράμμισε τη σημασία του να γίνει ένας φόρος τιμής τώρα, λέγοντας πως «η μαγεία δεν είναι η ίδια μετά από λίγο καιρό». Τόνισε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για τον Μέσι να νιώσει αυτή τη στοργή από τον κόσμο και τους φιλάθλους.

Υποστήριξη για τη Χρυσή Μπάλα

Ο Λιονέλ Σκαλόνι υποστηρίζει φανερά τον Λιονέλ Μέσι και στην διεκδίκηση της Χρυσής Μπάλας. Θεωρεί τον παίκτη «αναμφίβολα άξιο» να την κερδίσει. Ο προπονητής δήλωσε ότι η απάντηση στο ερώτημα αν ο Μέσι αξίζει τη Χρυσή Μπάλα είναι «προφανής».

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο που είχε ο Μέσι, ο Σκαλόνι πιστεύει ότι «δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να προσθέσουμε». Είτε πρόκειται για τον καλύτερο παίκτη είτε για τον πρώτο σκόρερ, ο Μέσι «έχει ήδη έναν κάτοχο», ενώ τα στατιστικά στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Παρόλα αυτά, ο Σκαλόνι εκτίμησε ότι ο Μέσι δεν ανησυχεί πολύ για αυτό, καθώς είναι συγκεντρωμένος στο να παίξει τον αγώνα και να τον απολαύσει με τους οπαδούς του.

Αισιοδοξία για την ανανέωση συμβολαίου του Σκαλόνι

Τέλος, ο Λιονέλ Σκαλόνι δήλωσε αισιόδοξος για την ανανέωση του δικού του συμβολαίου με την Εθνική Αργεντινής. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια συζήτηση επί του θέματος. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στη θέση του, λέγοντας «σίγουρα θέλω να είμαι εδώ».

Ο Σκαλόνι ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συζητηθούν και ότι πρέπει να καθίσει με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας. Εξήγησε ότι μετά από ένα τόσο συναισθηματικά φορτισμένο τουρνουά, υπάρχει πάντα η ανάγκη να ξανασκεφτούν τα πράγματα. Πρόσθεσε ότι επρόκειτο να συναντήσει τον πρόεδρο χθες, αλλά δεν μπόρεσε επειδή έπρεπε να πάει στον οδοντίατρο. Ο πρόεδρος βρίσκεται τώρα στην Παραγουάη, αλλά ο Σκαλόνι δήλωσε ότι θα καθίσουν σύντομα για να συζητήσουν, καθώς δεν έχουν μιλήσει ακόμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta