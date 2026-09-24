Πρεμιέρα Euroleague με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε δράση

Η νέα σεζόν της Euroleague ξεκινά σήμερα, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ. Με τον Ολυμπιακό να έχει κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης τη σεζόν 2025-26, οι προσδοκίες είναι υψηλές για τις ελληνικές ομάδες, οι οποίες ρίχνονται στη μάχη για την φετινή «Οδύσσεια».

Η έναρξη της νέας σεζόν

Μετά την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2025-26, η νέα χρονιά στην Euroleague ξεκινάει σήμερα. Η προηγούμενη σεζόν, η 2025-26, χαρακτηρίστηκε ως η πιο ανταγωνιστική και διευρυμένη στην ιστορία της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή 20 ομάδων για πρώτη φορά και 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο.

Η περσινή χρονιά αποδείχτηκε «ελληνική» και «ερυθρόλευκη» σεζόν, με τον Ολυμπιακό να στέφεται πρωταθλητής μέσα στο Telekom Center της Αθήνας. Νέο «πρόσωπο» στη Euroleague φέτος είναι η Μπεσίκτας, η οποία πήρε τη θέση της Μονακό.

Οι ελληνικές ομάδες και οι προσδοκίες

Το μόνο που δεν έδωσε στο ελληνικό μπάσκετ η προηγούμενη σεζόν ήταν ένας ελληνικός τελικός, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, κάτι που θα συνέβαινε για πρώτη φορά στην ιστορία. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στα πλέι οφ από τη Βαλένθια, εμποδίζοντας αυτή την ιστορική αναμέτρηση.

Ωστόσο, η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού και η ενίσχυση του ρόστερ των «πρασίνων» με σημαντικά ονόματα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για μία ελληνική «τιτανομαχία» αυτή τη φορά, καθώς οι δύο ομάδες ξεκινούν τη φετινή τους πορεία.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων

Η πρώτη πράξη της φετινής «Οδύσσειας» της Euroleague θα γραφτεί για τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη (24/9) στις 21:15. Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν στο Telekom Center Athens, υποδεχόμενοι τη γαλλική Παρί.

Την ίδια ημέρα, στις 21:30, ο Πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, ξεκινά το δικό του «ταξίδι» από τη Βιτόρια και τη Χώρα των Βάσκων. Στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι ένα δεύτερο “back to back” στην κορυφή της Ευρώπης.

Το νέο σύστημα διεξαγωγής

Η Euroleague εφαρμόζει ένα νέο σύστημα διεξαγωγής ήδη από τη σεζόν 2023-24, το οποίο δυσκόλεψε την προσπάθεια των ομάδων. Από πέρυσι, δηλαδή τη σεζόν 2025-26, οι ομάδες που συμμετέχουν στην κανονική περίοδο είναι 20, αντί για 18 που ήταν παλαιότερα. Η regular season αρχίζει σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου 2027.

Η κανονική περίοδος περιλαμβάνει συνολικά 38 αγωνιστικές, κατά τη διάρκεια των οποίων κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες 19 σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις. Οι πρώτες έξι ομάδες στον βαθμολογικό πίνακα με το τέλος της regular season προκρίνονται απευθείας στα πλέι οφ.

Τα Play-In εντάχθηκαν στη διοργάνωση από τη σεζόν 2023-24 και συνεχίζονται και φέτος. Σε αυτά θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 7 έως 10 με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, διεκδικώντας τα τελευταία δύο «εισιτήρια» για τα πλέι οφ. Τα Play-In θα διεξαχθούν από τις 20 έως και τις 23 Απριλίου 2027.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο format, ο έβδομος και ο όγδοος της βαθμολογίας θα τεθούν αντιμέτωποι σε μονό αγώνα, με το νικητή να «κλείνει» θέση στα πλέι οφ, όπου θα αναμετρηθεί με τον δεύτερο της κανονικής περιόδου. Ο ένατος και ο δέκατος της κατάταξης θα «μονομαχήσουν» σε ένα και μοναδικό παιχνίδι, με τον ηττημένο να αποκλείεται. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα αντιμετωπίσει τρεις ημέρες αργότερα τον ηττημένο του ζευγαριού των θέσεων 7-8, με «έπαθλο» το τελευταίο «εισιτήριο» για τους «8».

Με πληροφορίες από: topontiki.gr