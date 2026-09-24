Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στην πρεμιέρα της Euroleague με απουσίες και την επιστροφή Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Παρί στην πρεμιέρα της Euroleague, σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» στις 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:15. Το «Τριφύλλι» στοχεύει να ξεκινήσει με το δεξί τη νέα σεζόν της διοργάνωσης, παρά τις αρκετές απουσίες που αντιμετωπίζει. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτεί και τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας σε επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι, μετά από 14 ολόκληρα χρόνια.

Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού και η επιστροφή του «Ζοτς»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί στο «T-Center» με στόχο να μπει δυναμικά στη νέα αγωνιστική περίοδο της EuroLeague. Η αναμέτρηση, που είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου στις 21:15, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους «πράσινους» καθώς σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεών τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Το παιχνίδι αυτό θα μείνει στην ιστορία και για έναν ακόμα λόγο: την επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο «Ζοτς», όπως είναι γνωστός, θα κοουτσάρει την ομάδα σε επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα μετά από 14 χρόνια απουσίας, προκαλώντας ενθουσιασμό στο πράσινο στρατόπεδο. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει έναν ξεχωριστό τόνο στην πρεμιέρα.

Οι σημαντικές απουσίες του «τριφυλλιού»

Παρά τον ενθουσιασμό για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σημαντικές ελλείψεις στο σημερινό παιχνίδι. Ο «Ζοτς» δεν θα έχει στη διάθεσή του τέσσερις βασικούς παίκτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έχουν μείνει οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ και Κώστας Σλούκας. Η απουσία αυτών των αθλητών αναμένεται να επηρεάσει το αγωνιστικό πλάνο του «τριφυλλιού». Ωστόσο, υπάρχει και ένα χαμόγελο, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επιστρέφει στη διάθεση της ομάδας, ενισχύοντας τις επιλογές του προπονητή.

Η αντίπαλος Παρί και οι αλλαγές της

Στην αντίπερα όχθη, η Παρί φτάνει στην Αθήνα με τη δική της δυναμική και φιλοδοξίες. Η γαλλική ομάδα έχει υποστεί πολλές αλλαγές τόσο στην τεχνική της ηγεσία όσο και στο ρόστερ της, γεγονός που την καθιστά ένα ερωτηματικό για πολλούς.

Οι Παριζιάνοι ευελπιστούν να προκαλέσουν «ζημιά» στον Παναθηναϊκό, όπως έχουν κατορθώσει να κάνουν εκ νέου στο Μαρούσι σε προηγούμενες αναμετρήσεις. Στον πάγκο της Παρί θα βρίσκεται ο Μαξίμ Λεφέβρ, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία ομάδας στη Euroleague για παρθενική φορά στην προπονητική του καριέρα, κάτι που προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην αναμέτρηση.

Πληροφορίες αγώνα και τηλεοπτική κάλυψη

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Παρί θα ξεκινήσει στις 21:15, ώρα Ελλάδος, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4 HD. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της Euroleague και την προσπάθεια του «τριφυλλιού» να ξεκινήσει θετικά τις υποχρεώσεις του.

Για όσους επιθυμούν να έχουν συνεχή ενημέρωση, το Gazzetta θα καλύψει ζωντανά τον αγώνα, παρέχοντας λεπτό προς λεπτό πληροφορίες για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο «Telekom Center Athens», γνωστό και ως «T-Center» στο Μαρούσι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta