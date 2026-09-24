Η Παρί Μπάσκετ και η ιδιαίτερη φιλοσοφία του προέδρου Ντέιβιντ Καν

Η Παρί Μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην αποψινή πρεμιέρα της Euroleague στις 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:15, ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη φιλοσοφία της. Ο Αμερικανός πρόεδρος του συλλόγου επιλέγει τους παίκτες και τον προπονητή με βάση την ικανότητά τους να υπηρετήσουν ένα προκαθορισμένο στυλ μπάσκετ. Αυτή η προσέγγιση έχει διαμορφώσει την πορεία της ομάδας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Εντυπωσιακή πορεία στην Euroleague

Πριν από δύο χρόνια, στην παρθενική της σεζόν στην Euroleague, η Παρί Μπάσκετ κατάφερε να προκριθεί στα playoffs. Μάλιστα, κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της στο πρώτο παιχνίδι των play-in, δείχνοντας από νωρίς τις δυνατότητές της.

Εκείνη τη σεζόν, η Παρί ήταν η μοναδική ομάδα που πέρασε νικηφόρα τόσο από το ΣΕΦ, όπου επικράτησε με σκορ 96-90, όσο και από το ΟΑΚΑ, κερδίζοντας με 101-98. Η ομάδα έπαιξε ένα εντυπωσιακό μπάσκετ, σκοράροντας κατά μέσο όρο 98,5 πόντους ανά αγώνα, κερδίζοντας έτσι τον σεβασμό και την αναγνώριση από όλη την Ευρώπη.

Το μοντέλο Σπλίτερ και Ίσαλο

Στον πάγκο της ομάδας εκείνης της σεζόν, ως πρωτοεμφανιζόμενος προπονητής στην Euroleague, κάθισε ο Τιάγκο Σπλίτερ. Ο Σπλίτερ είχε τη ρητή εντολή να εφαρμόσει στο παρκέ ένα συγκεκριμένο μοντέλο μπάσκετ, το οποίο είχε εισαγάγει στην ομάδα ο προηγούμενος προπονητής, Τουόμας Ίσαλο. Ο Αμερικανός πρόεδρος του συλλόγου είχε υιοθετήσει πλήρως αυτή τη φιλοσοφία.

Η επιτυχία του μοντέλου αυτού φαίνεται και από το γεγονός ότι τόσο ο Τιάγκο Σπλίτερ όσο και ο Τουόμας Ίσαλο βρίσκονται πλέον στο ΝΒΑ. Ο Σπλίτερ έχει την καθοδήγηση των Μέμφις Γκρίζλις, ενώ ο Ίσαλο των Σικάγο Μπουλς. Αυτό υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της μπασκετικής κατεύθυνσης που έχει το αγωνιστικό τμήμα της Παρί.

Ο Ντέιβιντ Καν: Ο άνθρωπος πίσω από την Παρί

Ο απόλυτος «αφέντης» του συλλόγου, ο οποίος καθορίζει την μπασκετική κατεύθυνση, είναι ο Ντέιβιντ Καν. Ο Καν είναι ένα πρώην ανώτατο διοικητικό στέλεχος αρκετών ομάδων του «μαγικού κόσμου» του ΝΒΑ και σήμερα πρόεδρος της Παρί. Οι παλαιότεροι φίλαθλοι ίσως τον θυμούνται στη θέση του προέδρου των basketball operations των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, όπου αντικατέστησε τον Κέβιν ΜακΧέιλ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ο οργανισμός είχε έντονες ευρωπαϊκές επιρροές. Στις μέρες του, οι «λύκοι» επέλεξαν τον Ρίκι Ρούμπιο στο νο5 του draft και πραγματοποίησαν συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τον Νίκολα Πέκοβιτς. Ο 65χρονος σήμερα Αμερικανός δικηγόρος βρίσκεται τόσο μπροστά όσο και πίσω από τον νεοσύστατο σύλλογο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η ίδρυση και η ταχεία ανάπτυξη του συλλόγου

Ο σύλλογος της Παρί ιδρύθηκε από τον Ντέιβιντ Καν πριν από μόλις οκτώ χρόνια, με ένα σαφές όραμα: την ταχύρρυθμη δημιουργία ενός κλαμπ που μέσα σε λίγα χρόνια θα έφτανε να αγωνίζεται στην Euroleague. Αυτό το πλάνο, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση επενδυτών και τη γνώση των σωστών ανθρώπων, αποδείχθηκε καθοριστικό για την επιτυχία.

Ο Καν εξασφάλισε ότι η ομάδα θα έβρισκε στέγη στην υπό ανέγερση τότε “Adidas Arena”, η οποία είχε συμπεριληφθεί στον ολυμπιακό προϋπολογισμό του 2024. Έτσι, τη σεζόν 2018-2019, η Παρί Μπάσκετ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Α2 Γαλλίας (LNB Pro B). Η άνοδος στην κορυφαία κατηγορία ήρθε τρία χρόνια αργότερα, το 2021, επιβεβαιώνοντας το αρχικό όραμα.

Η σταθερότητα στην αγωνιστική φιλοσοφία

Από την ίδρυση του συλλόγου μέχρι και σήμερα, η Παρί Μπάσκετ έχει διατηρήσει ένα σταθερό και αναγνωρίσιμο στυλ παιχνιδιού. Αυτή η συνέπεια στην αγωνιστική φιλοσοφία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του προέδρου Ντέιβιντ Καν, ο οποίος πιστεύει ακράδαντα ότι το μοντέλο μπάσκετ πρέπει να καθορίζει τις επιλογές σε παίκτες και προπονητές, και όχι το αντίστροφο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta