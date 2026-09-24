Οι NBAers που έρχονται στην Euroleague και θα δώσουν λάμψη

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν στην Euroleague έχει ξεκινήσει, καθώς την Πέμπτη η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στο μπάσκετ κάνει τζάμπολ. Φέτος, αρκετοί παίκτες άφησαν τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ για να έρθουν στην Euroleague, προσδίδοντας μια ξεχωριστή λάμψη στη διοργάνωση. Το Gazzetta παρουσιάζει τους NBAers που αναμένεται να μας απασχολήσουν φέτος.

Η επιστροφή του Ντάριο Σάριτς στην Εφές

Ένας από τους παίκτες που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά σε κάθε ομάδα της Euroleague είναι ο Ντάριο Σάριτς. Ο Κροάτης φόργουορντ επέστρεψε στην Εφές, την ομάδα από την οποία πήρε το «διαβατήριο» για να κάνει την καριέρα που έκανε στο ΝΒΑ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ο Σάριτς αγωνίστηκε σε ομάδες όπως οι Σίξερς, οι Μινεσότα, οι Σανς, οι Θάντερ, οι Γουόριορς, οι Νάγκετς και οι Κινγκς.

Ο Ντάριο Σάριτς στάθηκε άτυχος, καθώς κάποιοι τραυματισμοί πήγαν πίσω την εξέλιξή του, εμποδίζοντάς τον να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα. Η καλύτερη σεζόν του στο ΝΒΑ ήταν το 2013-14, όταν είχε κατά μέσο όρο 14.6 πόντους και 6.7 ριμπάουντ. Παρόλα αυτά, δεν μπόρεσε στη συνέχεια να κάνει το «ξεπέταγμα» και να φτάσει στο επίπεδο του All Star Game.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ενισχύει τη Ζάλγκιρις

Το «θηρίο» Γιόνας Βαλαντσιούνας επέστρεψε στη χώρα του, σε μια κίνηση που με μια πρώτη ανάγνωση δείχνει να είναι η κορυφαία μεταγραφή της σεζόν στην Euroleague. Ο Λιθουανός σέντερ θα αγωνίζεται στη Ζάλγκιρις, ανεβάζοντας σημαντικά το επίπεδο της «frontline» της ομάδας.

Ο Βαλαντσιούνας είναι ένας «μπαρουτοκαπνισμένος» σέντερ με μεγάλη εμπειρία από το ΝΒΑ. Αποτελεί ένα τεράστιο μέγεθος στη ρακέτα, που ξέρει να τελειώνει πολλές φάσεις στο ζωγραφιστό, αλλά και από μέση απόσταση. Στη σταδιοδρομία του στο ΝΒΑ, μετρά 12.8 πόντους και 9 ριμπάουντ ανά ματς. Για πολλά χρόνια αγωνίστηκε στους Ράπτορς και στη συνέχεια σε Γκριζλις, Πέλικανς, Γουίζαρντς, Κινγκς και Νάγκετς. Η κορυφαία του σεζόν ήταν το 2021-22 με τους Πέλικανς, όπου είχε 17.8 πόντους και 11.4 ριμπάουντ μέσο όρο. Το «career high» του στο ΝΒΑ ήταν οι 39 πόντοι, πριν από τέσσερα χρόνια, σε αγώνα κόντρα στους Κλίπερς.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έκανε επίσης μια σπουδαία κίνηση από τον μαγικό πλανήτη του ΝΒΑ, φέρνοντας στην Ελλάδα τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος ψηλός είναι γνωστός για το «πόστερ» που έκανε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων. Αναμένεται να δώσει ποιότητα και να προσφέρει πολλά με τη δύναμη και το εκτόπισμά του στο πλάνο του Ομπράντοβιτς.

Ο Γιαμπουσέλε έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Σέλτικς, Σίξερς, Νικς και Μπουλς. Παράλληλα, διαθέτει εμπειρία από την Euroleague, όντας ένας από τους πυλώνες της Ρεάλ Μαδρίτης τα προηγούμενα χρόνια. Δίχως αμφιβολία, η κορυφαία του σεζόν στο ΝΒΑ ήταν το 2024-25, όταν με τη φανέλα των Σίξερς είχε 11 πόντους και 5.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στη θέση «4» όσο και στη θέση «5».

Η λάμψη των πρώην NBAers στην Euroleague

Η παρουσία παικτών με εμπειρία από το ΝΒΑ αναμένεται να αναβαθμίσει το θέαμα και τον ανταγωνισμό στην Euroleague. Οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Γιόνας Βαλαντσιούνας και Ντάριο Σάριτς είναι μερικοί μόνο από εκείνους που άφησαν τις ΗΠΑ και επέλεξαν τον δρόμο για την Ευρώπη, υποσχόμενοι να δώσουν μια άλλη λάμψη στη διοργάνωση.

Η επιτυχία της προσαρμογής τέτοιων παικτών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ φάνηκε και την περσινή σεζόν. Η Φενέρμπαχτσε, για παράδειγμα, έφερε στην Πόλη τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, μια κίνηση που της βγήκε «φοβερή», με τον Αμερικανό περιφερειακό να προσαρμόζεται άμεσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτά τα παραδείγματα ενισχύουν τις προσδοκίες για τη φετινή σεζόν και τους νέους «NBAers» που θα αγωνιστούν στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta