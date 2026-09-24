Η Euroleague ξεκινά: Οι ώρες και τα κανάλια της πρεμιέρας των «αιωνίων»

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης, η Euroleague, ξεκινά την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, με τους δύο «αιώνιους» να ρίχνονται στη μάχη της κορυφαίας λίγκας. Το φιλοθεάμον κοινό του μπάσκετ αδημονεί για το πρώτο τζάμπολ, το οποίο θα λάβει χώρα σήμερα, Πέμπτη (24/09). Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα δώσουν τις πρώτες τους αναμετρήσεις, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σεζόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ισπανία

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Euroleague με ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Η ομάδα δοκιμάζεται επί ισπανικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στην έδρα της, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη πρόκληση για τους ερυθρόλευκους στη φετινή διοργάνωση, καθώς επιδιώκουν μια δυναμική έναρξη.

Το ματς της Μπασκόνια με τους ερυθρόλευκους είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 21:30. Οι φίλαθλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα, καθώς η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί από το Novasports Prime, προσφέροντας πλήρη κάλυψη της πρεμιέρας του Ολυμπιακού.

Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί στην έδρα του, στο «T-Center», σε μια αναμέτρηση που φέρει ιδιαίτερο ιστορικό βάρος. Η πρεμιέρα των πρασίνων είναι μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς σηματοδοτεί την εμβληματική επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας, γεγονός που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό.

Ο Σέρβος προπονητής επιστρέφει σε επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα του Τριφυλλιού, ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα στην έναρξη της διοργάνωσης για τον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα στις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4 HD, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν αυτή την ιστορική στιγμή.

Το άνοιγμα της φετινής διοργάνωσης

Τον «χορό» της φετινής διοργάνωσης της Euroleague θα ανοίξουν δύο σημαντικές αναμετρήσεις, δίνοντας το πρώτο επίσημο τζάμπολ. Πρόκειται για τα παιχνίδια μεταξύ της Ντουμπάι BC και της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς και της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Μπάγερν Μονάχου. Αυτοί οι αγώνες θα δώσουν το εναρκτήριο λάκτισμα για τη νέα σεζόν της κορυφαίας ευρωπαϊκής λίγκας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φίλων του αθλήματος από νωρίς.

Άλλες σημαντικές μονομαχίες της πρεμιέρας

Στο πλαίσιο των υπόλοιπων ματς της εναρκτήριας ημέρας της Euroleague, ξεχωρίζουν και άλλες ενδιαφέρουσες μονομαχίες που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον. Ο Ερυθρός Αστέρας θα υποδεχθεί τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο Βελιγράδι, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες επιδιώκουν ένα θετικό ξεκίνημα.

Επιπλέον, η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές στην Καταλονία, σε μια αναμέτρηση δύο ισχυρών ομάδων. Αυτές οι αναμετρήσεις συμπληρώνουν το πλούσιο πρόγραμμα των πρώτων αγώνων της Euroleague, υποσχόμενες δυνατές συγκινήσεις και θέαμα στους φίλους του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη.

Αναλυτικό πρόγραμμα της εναρκτήριας ημέρας

Για την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση των φιλάθλων σχετικά με τις μεταδόσεις, το πρόγραμμα της εναρκτήριας ημέρας της Euroleague την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου έχει ως εξής:

Ο αγώνας του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζάλγκιρις Κάουνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:00 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 6 HD, προσφέροντας θέαμα από το Βελιγράδι.

Η αναμέτρηση του Πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακού, με την Μπασκόνια θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, δίνοντας το σήμα για την έναρξη των αγώνων των ελληνικών ομάδων.

Τέλος, η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρί, με την επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, θα λάβει χώρα στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports 4 HD, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα των «αιωνίων».

Με πληροφορίες από: Gazzetta