Η Ντοριάν Πιν στέλνει μήνυμα στα κορίτσια που ονειρεύονται τη Formula 1

Η Γαλλίδα οδηγός Ντοριάν Πιν, σε ηλικία 22 ετών, μίλησε πρόσφατα για τη δική της διαδρομή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα στα κορίτσια που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τα βήματά της. Από τα πρώτα της βήματα στο καρτ μέχρι την κατάκτηση του τίτλου της F1 Academy και την ένταξή της στη Mercedes, η Πιν έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία σε διάφορες κατηγορίες. Η ίδια αναφέρθηκε στις αμφιβολίες που είχε ως νεότερη, τονίζοντας τη σημασία της πίστης στα όνειρα.

Η πορεία της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Η Ντοριάν Πιν ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το καρτ σε ηλικία μόλις εννέα ετών, θέτοντας τις βάσεις για την μετέπειτα καριέρα της. Το 2016, όταν ήταν δώδεκα ετών, άρχισε να αγωνίζεται ενεργά στο γαλλικό πρωτάθλημα, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό της στον ανταγωνιστικό χώρο των αγώνων.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, η Πιν πέρασε από μια σειρά διαφορετικών αγωνιστικών κατηγοριών, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία. Μεταξύ άλλων, αγωνίστηκε στο Renault Clio Cup, στο Le Mans Cup με αυτοκίνητα GT3, καθώς και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Αντοχής (WEC) και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λε Μαν (ELMS). Η αγωνιστική της δραστηριότητα επεκτάθηκε και στην IMSA, ενώ συμμετείχε και σε πρωταθλήματα μονοθεσίων, όπως η Formula 4 Νοτιοανατολικής Ασίας και η Formula 4 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η άνοδος στην F1 Academy και τη Mercedes

Η ανοδική πορεία της Ντοριάν Πιν συνεχίστηκε με το ντεμπούτο της στην F1 Academy το 2024, όπου κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2025. Αυτή η σημαντική επιτυχία οδήγησε στην αναβάθμιση του ρόλου της εντός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς εντάχθηκε στο δυναμικό της Mercedes.

Συγκεκριμένα, η Πιν έγινε οδηγός εξέλιξης της ομάδας της Mercedes στη Formula 1, έναν ρόλο που ανέλαβε μετά την κατάκτηση του τίτλου της F1 Academy. Νωρίτερα, το 2026, έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα οδηγός που οδήγησε μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα της και στον χώρο της Formula 1.

Διπλοί ρόλοι και αγώνες αντοχής

Οι δραστηριότητες της Ντοριάν Πιν δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη Formula 1, καθώς έχει αποκτήσει σημαντική φήμη και στους αγώνες αντοχής. Παράλληλα με τον ρόλο της ως οδηγός εξέλιξης της Mercedes, αγωνίζεται με την Duqueine Team στην κατηγορία LMP2 Pro-Am του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Λε Μαν (ELMS).

Επιπλέον, η Γαλλίδα οδηγός έχει αναλάβει καθήκοντα οδηγού εξέλιξης για την Peugeot στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), ενώ μέσα στο τρέχον έτος αναμένεται να πραγματοποιήσει δοκιμές με το ισχυρό 9X8 Le Mans Hypercar της Peugeot. Η εμπλοκή της επεκτείνεται και στη Formula E, όπου έχει αναλάβει ρόλο οδηγού εξέλιξης για τη Citroën. Η αγωνιστική της πορεία περιλαμβάνει επίσης εμπειρία από μονοθέσιο Formula 3, έχοντας πραγματοποιήσει ένα μονοήμερο τεστ στο Magny-Cours τον Νοέμβριο του 2021.

Το μήνυμα της Ντοριάν Πιν

Ανατρέχοντας στη δική της διαδρομή, η Ντοριάν Πιν μίλησε για τις αμφιβολίες που είχε και η ίδια σε μικρότερη ηλικία, τονίζοντας ότι η πορεία της δεν ήταν πάντα δεδομένη ή εφικτή στα μάτια της. Στο πλαίσιο της σειράς "In Convo With Kids" της Mercedes, η Πιν ρωτήθηκε ποια συμβουλή θα έδινε σε ένα νέο κορίτσι που ονειρεύεται να γίνει οδηγός αγώνων.

Η απάντησή της ήταν σαφής και ενθαρρυντική: «Πρέπει να πιστεύεις στα όνειρά σου. Είναι αυτό που σε παρακινεί κάθε μέρα ώστε να τα πραγματοποιήσεις. Επομένως, αν το όνειρό σου είναι να φτάσεις στους μεγαλύτερους αγώνες του κόσμου, απλώς κυνήγησέ το. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου, απόλαυσέ το, τόλμησε να πιστέψεις». Με αυτό το μήνυμα, η 22χρονη οδηγός προσπαθεί να εμπνεύσει την επόμενη γενιά γυναικών στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta