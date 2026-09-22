Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή στον Παναθηναϊκό και το fair play

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο του Παναθηναϊκού ύστερα από 14 χρόνια, έκανε δηλώσεις στο πλαίσιο αφιερώματος της GBL στην ομάδα του «τριφυλλιού». Ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν στην GBL, ο έμπειρος προπονητής αναφέρθηκε στους στόχους του Παναθηναϊκού, την ποιότητα του πρωταθλήματος και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους αθλητές για την αξία του fair play.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται ξανά στο «τιμόνι» του Παναθηναϊκού, μια εξέλιξη που έρχεται μετά από 14 χρόνια απουσίας του από τον «πράσινο» πάγκο. Η επιστροφή του αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η GBL, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του πρωταθλήματος, πραγματοποίησε αφιέρωμα στον Παναθηναϊκό, δίνοντας την ευκαιρία στον Ομπράντοβιτς να μοιραστεί τις σκέψεις και τις προσδοκίες του για την επερχόμενη σεζόν. Το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν στην GBL έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Οι προσδοκίες για το νέο πρωτάθλημα

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού εξέφρασε την πεποίθησή του για ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Πιστεύω ότι είμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσει το μπάσκετ θα το απολαύσουν».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσμονή για μια ανταγωνιστική σεζόν, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν αρκετές ποιοτικές ομάδες. Ο Ομπράντοβιτς εκτιμά ότι το θέαμα θα είναι υψηλού επιπέδου, προσφέροντας ευχαρίστηση σε όλους τους λάτρεις του αθλήματος.

Οι σταθεροί στόχοι του «τριφυλλιού»

Αναφορικά με τους στόχους της ομάδας του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι αυτοί παραμένουν αμετάβλητοι. «Ο στόχος μας δεν αλλάζει καθώς ο Παναθηναϊκός είναι πάντοτε μια ομάδα που θέλει να είναι στη θέση που οι άνθρωποί μας περιμένουν από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο προπονητής υπογράμμισε την ανάγκη για σκληρή δουλειά. «Γι’ αυτό και θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά ώστε τελικά να φτάσουμε εκεί», πρόσθεσε, δείχνοντας τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φιλάθλων της.

Το μήνυμα του Ομπράντοβιτς για fair play και υγεία

Στο τέλος των δηλώσεών του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλησε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα στους αθλητές. Οι ευχές του επικεντρώθηκαν σε δύο βασικούς άξονες: την υγεία και το fair play.

«Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές, πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το καθετί άλλο», δήλωσε ο προπονητής. Με αυτόν τον τρόπο, υπογράμμισε τη σημασία της αθλητικής δεοντολογίας και του σεβασμού, πέρα από το αγωνιστικό αποτέλεσμα, καθώς και την πρωταρχική αξία της καλής φυσικής κατάστασης των παικτών.

Η πρόκληση του Super Cup

Ο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε επίσης και στο Super Cup, μια διοργάνωση που έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Ο χρόνος για την ανάκαμψη των παικτών είναι περιορισμένος, όπως σημείωσε ο ίδιος.

Παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από το φορτωμένο πρόγραμμα, ο προπονητής ξεκαθάρισε την πρόθεση της ομάδας να αγωνιστεί με υψηλό κίνητρο. «Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε, ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο», κατέληξε, δείχνοντας την αποφασιστικότητα του Παναθηναϊκού να διεκδικήσει την επιτυχία και σε αυτή τη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta