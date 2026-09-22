Η αρχηγική ομιλία του Ζίβκοβιτς στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που καταγράφει την αρχηγική ομιλία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς προς τους συμπαίκτες του. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα αποδυτήρια της ομάδας στο Αγρίνιο, λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός πήρε τον λόγο, δίνοντας το σύνθημα για τη νίκη και ζητώντας από όλους να συνεχίσουν την προσπάθεια.

Το κάλεσμα για συνεχή προσπάθεια

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ως ένας από τους ηγέτες της ομάδας, απευθύνθηκε στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με σαφείς οδηγίες και ένα ισχυρό μήνυμα. Ζήτησε από τους συμπαίκτες του να διατηρήσουν την ανοδική τους πορεία και να παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις. Η προτροπή του ήταν να αγωνιστούν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης στο γήπεδο.

Στην ομιλία του, ο Ζίβκοβιτς τόνισε τη σημασία της προσπάθειας σε κάθε φάση του παιχνιδιού. Υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή αγώνα, ανεξαρτήτως του αντιπάλου. Το μήνυμα του ήταν ξεκάθαρο: η ομάδα πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη και να δίνει τον καλύτερό της εαυτό σε κάθε στιγμή.

Η σημασία της έναρξης και το παράδειγμα του Άρη

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός εστίασε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα θα έπρεπε να μπει στο παιχνίδι. «Είναι πολύ σημαντικό το πως θα μπούμε στο παιχνίδι, παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ζήτησε από τους συμπαίκτες του να επιδείξουν καλή προσπάθεια και να παλέψουν για κάθε μπάλα στο γήπεδο.

Παράλληλα, ο Ζίβκοβιτς αναφέρθηκε στην προηγούμενη αναμέτρηση της ομάδας με τον Άρη, την οποία έθεσε ως παράδειγμα προς μίμηση. «Πρέπει να επαναλάβουμε ό,τι κάναμε απέναντι στον Άρη. Το ίδιο παιχνίδι παιδιά», είπε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ομάδα θα πρέπει να είναι ακόμα καλύτερη, καθώς «σε κάθε παιχνίδι γινόμαστε όλο και καλύτεροι».

Το μήνυμα για βελτίωση και αδιάκοπο αγώνα

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναγνώρισε την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση, δηλώνοντας: «Πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο, είναι αλήθεια, αλλά τώρα είμαστε πολύ καλά». Ωστόσο, προειδοποίησε τους συμπαίκτες του να μην χαλαρώσουν σε καμία περίπτωση. «Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό, παιδιά. Αν το αφήσουμε, τότε θα είναι πολύ κακό», υπογράμμισε.

Ο βασικός πυρήνας του μηνύματός του ήταν η αδιάκοπη μάχη. «Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι», τόνισε ο Ζίβκοβιτς. Επανέλαβε ότι ο αντίπαλος δεν έχει σημασία, καθώς η προσπάθεια πρέπει να είναι σταθερή και αμείωτη, ανεξαρτήτως του ποιος βρίσκεται απέναντι.

Η αφιέρωση και το ενωτικό σύνθημα

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έδωσε και μία συναισθηματική διάσταση στην ομιλία του, καλώντας τους συμπαίκτες του να αγωνιστούν για σημαντικούς λόγους. «Πρέπει να παλέψουμε για αυτή τη φανέλα, για εμάς, για τις οικογένειες μας, για τους φιλάθλους μας», δήλωσε με έμφαση, προσπαθώντας να τονώσει το ηθικό της ομάδας.

Η ομιλία του ολοκληρώθηκε με ένα ενωτικό κάλεσμα και το σύνθημα της ομάδας. «Πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! 1,2,4 ΠΑΟΚ», φώναξε, ενώ το βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνοδευόταν από μηνύματα όπως «Ανεβαίνουμε. Παλεύουμε. Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε. Όλοι μαζί. Σαν ένα. Μέχρι τέλους!». Το hashtag #NewEra επίσης χρησιμοποιήθηκε, υπογραμμίζοντας τη νέα εποχή για τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta