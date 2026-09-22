Η ΠΑΕ ΑΕΚ και οι «αλευροτουφεκιές» στον Βόλο: Σχόλια για τα «φθηνά κόλπα» και τις διαιτητικές αποφάσεις

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε μια ανακοίνωση, τοποθετούμενη επί των γεγονότων που έλαβαν χώρα στον Βόλο, κάνοντας λόγο για «αλευροτουφεκιές» και «φθηνά κόλπα». Η ανακοίνωση αυτή, περιγράφεται ως μικρή, λιτή και εύστοχη, χωρίς περιττή φασαρία, αποτελώντας μια ουσιαστική τοποθέτηση για τα «κατασκευασμένα γεγονότα» που σημειώθηκαν. Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου, αναλύοντας την κατάσταση, επικροτεί την προσέγγιση της ΑΕΚ και εκφράζει τις σκέψεις του σχετικά με την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ για τα γεγονότα

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκιές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθηση της ομάδας ότι ορισμένοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνηέντως ένα κλίμα έντασης.

Συνεχίζοντας, η ανακοίνωση προσθέτει: «Όσο για τα αγαπημένα «άλογα», κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το «δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο» είναι κόλπα παλιά, φτηνά και- κυρίως- πολύ προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά, ουδέν κρυπτόν από τον Ήλιο». Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΕΚ καταγγέλλει τακτικές που θεωρεί απαρχαιωμένες και διαφανείς, οι οποίες έχουν ως στόχο να δικαιολογήσουν μελλοντικές ενέργειες ή καταστάσεις.

Σχολιασμός των «κατασκευασμένων γεγονότων» στον Βόλο

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου επικροτεί την ανακοίνωση της ΑΕΚ, τονίζοντας πως είναι ακόμα πιο σημαντικό το γεγονός ότι δεν κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, παρόλο που «όλοι ξέρουμε ότι μετά το τέλος του αγώνα στον Βόλο, το «κατασκεύασμα» έφερε στην ούγια συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο». Ωστόσο, ο ίδιος επιλέγει να μην αναφέρει το όνομα, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει λόγος να δοθεί περαιτέρω σημασία.

Το ζήτημα που προκύπτει, σύμφωνα με τον σχολιαστή, είναι το πόσο εύκολα δημιουργείται μια εντύπωση με την τακτική «πες, πες, πες, κάτι θα μείνει». Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η λάσπη γυρίζει πίσω στον ανεμιστήρα» και ότι υπάρχει αναμονή για «αδιάψευστα στοιχεία για τις καταγγελίες περί στοιχηματισμού και τα λοιπά αφηγήματα». Καλεί τους εισαγγελείς να ψάξουν την άκρη, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη να σκεφτόμαστε ποιος λέει τι, πριν αποφασίσουμε τη βαρύτητα των λεγομένων.

Αμφισβητούμενες διαιτητικές αποφάσεις και αγωνιστικά συμβάντα

Ο σχολιασμός επεκτείνεται και σε συγκεκριμένα αγωνιστικά συμβάντα, ξεκινώντας από ένα πέναλτι, για το οποίο ο Βαγγέλης Αρναούτογλου δηλώνει ότι «αν υπήρχε στοιχειώδης ειλικρίνεια μεταξύ μας, δεν υπάρχει περιβάλλον μεγάλης ομάδας που δεν θα πει ότι είναι καθαρό». Ο ίδιος, ωστόσο, διατηρεί μια πιο ουδέτερη στάση, αναφέροντας ότι «και δίνεται και δεν δίνεται».

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η ΑΕΚ δεν έλαβε ένα «μαρς-πέναλτι» για χέρι του Μεντίλ μετά από σουτ του Μάνταλου. Επιπλέον, η ομάδα δέχτηκε ένα γκολ το οποίο «ποτέ δεν εξετάστηκε για οφσάιντ», καθώς «γραμμές δεν μας έδειξαν ποτέ!», παρόλο που «η παράβαση φαινόταν με γυμνό μάτι». Αυτά τα περιστατικά ενισχύουν την αίσθηση αδικίας που εκφράζεται.

Τέλος, η ΑΕΚ στερήθηκε αριθμητικού πλεονεκτήματος όταν ο Μεντίλ φέρεται να έριξε «σκόπιμα, αντικανονικά και σκληρά τον Κοιτά στο χορτάρι ενώ φεύγει στον χώρο». Παρά την εμφανή παράβαση, ο Μεντίλ δεν τιμωρήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή, ο οποίος «ΔΗΘΕΝ ευνόησε την ΑΕΚ!», δημιουργώντας περαιτέρω ερωτήματα για τις αποφάσεις του αγώνα.

Το «σόου» ως αντιπερισπασμός

Μετά το τέλος των αγωνιστικών γεγονότων, ακολούθησε «ένα τόσο κακοφτιαγμένο σόου, one man show», το οποίο, σύμφωνα με τον σχολιαστή, «δεν είχε καν εκείνο το ελάχιστο χιούμορ που ίσως κάποτε θα το έκανε έστω κωμικά ανεκτό». Το σόου αυτό χαρακτηρίζεται ως «παταγώδης αποτυχία».

Το πραγματικό πρόβλημα, όπως αναλύεται, δεν είναι το ίδιο το σόου, αλλά το γεγονός ότι «κάθε φορά που κάποιος θέλει να καλύψει τρεις υπέρ του σκανδαλώδεις αποφάσεις που δεν αντέχουν σε καμία εξέταση, χρειάζεται ένα αφήγημα αντιπερισπασμού». Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει μια προσπάθεια εκτροπής της προσοχής από τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις που επηρέασαν τον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta