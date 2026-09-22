Ο Αχιλλέας Μπέος καταγγέλλει παραποίηση των λεγομένων του για τον Μάρκο Νίκολιτς

Η νέα τοποθέτηση του δημάρχου Βόλου

Ο Αχιλλέας Μπέος προχώρησε σε νέα δημόσια τοποθέτηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι τα λεγόμενά του παραποιήθηκαν σκόπιμα. Οι δηλώσεις του αφορούν όσα ειπώθηκαν σχετικά με τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό, για την 5η αγωνιστική της Super League. Ο δήμαρχος Βόλου ανέφερε πως ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, του παραδέχθηκε ότι δεν είχε δει τη φάση με το πέναλτι του Γιόβιτς.

Ο Αχιλλέας Μπέος επέλεξε για μία ακόμη φορά τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα του Facebook, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του και να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Η ανάρτηση αυτή ήρθε ως απάντηση σε όσα είχαν ειπωθεί και αναπαραχθεί μετά το ποδοσφαιρικό παιχνίδι μεταξύ της ΑΕΚ και του Βόλου Elabet.

Ο ίδιος υποστήριξε με σαφήνεια πως έχει λάβει χώρα μια σκόπιμη παραποίηση των αρχικών του δηλώσεων. Αυτή η φερόμενη παραποίηση, σύμφωνα με τον κ. Μπέο, τον οδήγησε στην ανάγκη να παρέμβει εκ νέου δημόσια, προκειμένου να αποκαταστήσει την αλήθεια των λεγομένων του.

Η συζήτηση με τον Μάρκο Νίκολιτς

Στην ανάρτησή του, ο δήμαρχος Βόλου αναφέρθηκε σε μια συνάντηση που είχε με τον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Μπέου, ο Σέρβος τεχνικός τον πλησίασε και του απηύθυνε συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια αυτά αφορούσαν την πόλη του Βόλου, αλλά και την συνολική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του Βόλου Elabet στους αγώνες της Super League.

Ειδικότερα, ο Αχιλλέας Μπέος εστίασε σε ένα κρίσιμο σημείο της συζήτησής τους, που αφορούσε τη φάση με το πέναλτι του Γιόβιτς, η οποία είχε προκαλέσει συζητήσεις. Ο δήμαρχος Βόλου υποστήριξε πως ο Μάρκο Νίκολιτς του παραδέχθηκε ρητά ότι δεν είχε δει τη συγκεκριμένη φάση κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η δημόσια δήλωση του προπονητή της ΑΕΚ

Ο Αχιλλέας Μπέος, στην ίδια ανάρτηση, προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις εξελίξεις μετά την ιδιωτική τους συζήτηση. Όπως υπογράμμισε, ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, προέβη σε δημόσια τοποθέτηση, μετά την υποτιθέμενη παραδοχή του ότι δεν είχε δει τη φάση.

Σε αυτή τη δημόσια δήλωση, ο κ. Νίκολιτς φέρεται να ανέφερε πως, παρά τα όσα είχαν προηγηθεί, πράγματι υπήρχε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στον επίμαχο αγώνα. Αυτή η διαδοχή γεγονότων, από την ιδιωτική συζήτηση στην δημόσια δήλωση, αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της τοποθέτησης του δημάρχου Βόλου.

Καταγγελίες για παραπληροφόρηση

Ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την παραποίηση των λεγομένων του, η οποία, όπως ανέφερε, συνέβη κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης. Χαρακτήρισε τους υπεύθυνους για αυτή την παραποίηση ως «δημοσιογραφικά σκουπίδια», υποστηρίζοντας ότι η δουλειά τους δεν είναι η ενημέρωση του κοινού, αλλά η σκόπιμη παραπληροφόρηση.

Στην ανάρτησή του, ο δήμαρχος Βόλου παραθέτει ακριβώς το ηχητικό από την πρόσφατη συνέντευξή του αναφορικά με τον Μάρκο Νίκολιτς. Στο κείμενο της ανάρτησης, ο κ. Μπέος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μόλις πληροφορήθηκα την παραποίηση των λεγομένων μου, στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης, από τα γνωστά δημοσιογραφικά σκουπίδια που δουλειά τους είναι όχι η ενημέρωση αλλά η παραπληροφόρηση. Σας παραθέτω ακριβώς το ηχητικό από την πρόσφατη συνέντευξη μου αναφορικά με τον Μάρκο Νίκολιτς. Μετά από αυτό δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, παρά μόνο ότι σκουπίδια ήσασταν και σκουπίδια παραμένετε Ουδέποτε στη ζωή μου έχω μεταφέρει κάτι που δεν έχει ειπωθεί και ούτε πρόκειται να το κάνω.»

Η εκτίμηση του Αχιλλέα Μπέου για τον Νίκολιτς

Παρά τις έντονες διαφωνίες και τις καταγγελίες που διατύπωσε για την παραποίηση των δηλώσεών του, ο Αχιλλέας Μπέος θέλησε να τονίσει την εκτίμησή του προς τον Μάρκο Νίκολιτς σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Στο υστερόγραφό της ανάρτησής του, ο δήμαρχος Βόλου εξέφρασε τη θετική του άποψη για τον Σέρβο προπονητή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπέος ανέφερε: «ΥΓ. Μια και αναφερόμαστε στον κ. Νίκολιτς, θα ήθελα να τονίσω ότι τον εκτιμώ ως προπονητή και πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους ξένους προπονητές που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την επαγγελματική αναγνώριση που τρέφει ο Αχιλλέας Μπέος για τον τεχνικό της ΑΕΚ, παρά τα όσα διαδραματίστηκαν γύρω από τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής της Super League και τις επακόλουθες δηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta