Μάρκου στο Gazzetta: «Φτάσαμε στην πηγή δύο φορές, αλλά δεν ήπιαμε νερό»

Η πορεία της Εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών στο EuroVolley 2026 ολοκληρώθηκε, με την ελληνική αποστολή να φτάνει μέχρι τη φάση των «16». Η πρόκριση στους «8» χάθηκε στις λεπτομέρειες, μετά από ήττα με 3-2 σετ από τη Φινλανδία. Κατά την επιστροφή της ομάδας στο αεροδρόμιο, ο διαγώνιος Άγγελος Μάρκου μίλησε για τη συνολική παρουσία της Εθνικής, καθώς και για τη δική του εξαιρετική απόδοση στη διοργάνωση.

Η πορεία της εθνικής ομάδας στο EuroVolley 2026

Το EuroVolley Ανδρών 2026 έφτασε στο τέλος του για την Εθνική ομάδα βόλεϊ, η οποία κατάφερε να προχωρήσει μέχρι τη φάση των «16» της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα έδωσε σκληρή μάχη για την πρόκριση στους «8», όμως τελικά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με σκορ 3-2 σετ από την αντίστοιχη ομάδα της Φινλανδίας.

Παρά τον αποκλεισμό, η Εθνική ομάδα είχε μια γενικά πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις. Ο Άγγελος Μάρκου, διαγώνιος της ομάδας, χαρακτήρισε το καλοκαίρι «γεμάτο», τονίζοντας πως «φτάσαμε στην πηγή δύο φορές, αλλά δεν ήπιαμε νερό», αναφερόμενος στην προσπάθεια της ομάδας.

Η εξαιρετική παρουσία του Άγγελου Μάρκου

Ο 23χρονος διαγώνιος της Εθνικής ομάδας, Άγγελος Μάρκου, ξεχώρισε με την απόδοσή του καθ' όλη τη διάρκεια του EuroVolley 2026. Πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις, σημειώνοντας σημαντικούς πόντους για την ομάδα και αναγνωρίστηκε από πολλούς ως η αποκάλυψη του τουρνουά.

Ο ίδιος, μιλώντας για την προσωπική του παρουσία, εξέφρασε την ικανοποίησή του, δηλώνοντας: «Εντάξει, χαρούμενος είμαι. Κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα, η Εθνική και η Καλαμάτα δεν θεωρώ ότι έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Είτε στην Καλαμάτα είτε στην Εθνική, πάλι το ίδιο κάνουμε, δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και παίζουμε καλά, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Είτε στην Εθνική είτε οπουδήποτε αλλού, πάντα παίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Η εικόνα της εθνικής και τα περιθώρια βελτίωσης

Σχετικά με την εικόνα που άφησε η Εθνική ομάδα για το μέλλον, τόσο στους Μεσογειακούς Αγώνες όσο και στο EuroVolley, ο Άγγελος Μάρκου δήλωσε ότι αυτό είναι κάτι που το κρίνουν οι άλλοι. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η ομάδα θεωρεί πως άφησε μια καλή εικόνα.

Ο διαγώνιος υπογράμμισε επίσης ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για την ομάδα, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό για την περαιτέρω εξέλιξή της. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την προοπτική για μελλοντικές επιτυχίες και την αφοσίωση των παικτών.

Αφιέρωση της πορείας και μελλοντικοί στόχοι

Ο Άγγελος Μάρκου αφιέρωσε την πορεία της ομάδας και τη δική του απόδοση σε όλους τους ανθρώπους που ήταν κοντά του και στην ομάδα. Συγκεκριμένα, ανέφερε τους συμπαίκτες του, την οικογένειά του, τους προπονητές, την κοπέλα του, καθώς και όλους όσους ήταν παρόντες στην προσπάθεια.

Κοιτώντας μπροστά, ο 23χρονος αθλητής τόνισε ότι η ομάδα διατηρεί το κεφάλι ψηλά, καθώς «όλα είναι μια εμπειρία». Οι μελλοντικοί στόχοι έχουν ήδη τεθεί, με ιδιαίτερη έμφαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έρχεται, καθώς και στα επόμενα καλοκαίρια, δείχνοντας την προσήλωση της Εθνικής σε νέες προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta